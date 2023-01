Un hombre fue detenido con 1 millón de pesos en efectivo sin acreditar en la CDMX

El hombre poseía 1 mdp de los cuales no pudo acreditar su legalidad. (REUTERS/Edgard Garrido)

El pasado 16 de enero, efectivos de la Subsecretaría de Control de Tránsito, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, detuvieron en calles de la alcaldía Miguel Hidalgo, a un hombre en posesión de más de un millón de pesos, de los cuales no logró presentar la documentación correspondiente para acreditar su legal posesión.

El suceso tuvo lugar, cuando los oficiales que realizaban labores de inspección, verificación, seguridad y vigilancia se percataron que en la avenida Ejército Nacional, colonia Granada, el conductor de una camioneta color blanco, circulaba a exceso de velocidad y no portaba el cinturón de seguridad. Por lo que procedieron a marcarle la señal de alto ya que ponía en riesgo la seguridad de los ciudadanos.

Una vez que el automovilista se detuvo, los oficiales le solicitaron su documentación para sancionarlo, ya que había infringido el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México. Sin embargo, se llevaron una gran sopresa cuando se acercaron a revisar el interior del automóvil. Ya que los uniformados se percataron que en el asiento del copiloto había una mochila color negro, misma que estaba abierta, de la cual se apreciaban varios fajos de billetes de diferentes denominaciones.

El hombre mostró el interior del bolso, el cual contenía alrededor de un millón 50 mil pesos en efectivo, de los cuales no presentó la documentación necesaria que acreditara su posesión legal.

Por tal motivo, los policías de tránsito detuvieron al posible implicado, de 48 años de edad, fue presentado junto con el dinero ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica. Por si eso fuera poco, los elementos de seguridad testificaron que, al momento de la detención, el hombre les ofreció dinero en efectivo para evitar su traslado ante las autoridades ministeriales, sin embargo, no accedieron y lo capturaron.

El hombre intentó sobornar a los oficiales para que lo dejaran libre. (Especial)

Por otro lado, acerca de las grandes cantidades de dinero que en ocasiones algunos ciudadanos llegan a manejar, salen una vez más a la superficie, las estafas de todo tipo. En este caso, la Policía Cibernética identificó una nueva modalidad de estafa por parte de presuntos criminales. Pues los cibercriminales contactan a los cuentahabientes vía telefónica haciéndose pasar por operadores del banco, los cuales con engaños hacen creer que se han hecho movimientos inusuales en las cuentas de los usuarios.

Durante la llamada, el supuesto ejecutivo informa al cliente sobre aparentes inicios de sesión en las aplicaciones móviles con la intención de realizar cargos a las tarjetas, por lo cual solicitan datos personales y envían vía SMS un código para posteriormente ser proporcionado y realizar una transferencia a cuentas de los posibles criminales.

“El banco detecta el movimiento como una operación ‘transparente’, ya que se realizó con los datos reales del usuario, además esta unidad detectó que, al recibir la llamada, los cibercriminales, como parte del proceso de estafa, le indican a los clientes que realizarán una ‘Bóveda Digital’ del monto acumulado en la cuenta”, explicó la SSC a través de un comunicado.

La Policía Cibernética identificó una nueva modalidad de estafa por parte de presuntos criminales. (Especiales)

También proporcionan un número de cuenta CLABE, que no coincide con las características de las cuentas asignadas a esa institución, para captar el saldo transferido. Por tal motivo, la Unidad de Policía Cibernética de la SSC exhortó a la población a seguir las siguientes recomendaciones: corroborar medios de contactos con las empresas oficiales, no proporcionar contraseñas ni datos confidenciales, desconfiar de correos y mensajes de remitentes desconocidos o sospechosos y no abrir links que vengan incrustados en los mensajes.

