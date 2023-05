Elección en Coahuila: el patrimonio de contrastes que reportó Ricardo Mejía Berdeja

Ricardo Mejía acaba de renunciar a la administración de López Obrador. (Infobae)

Ricardo Mejía Berdeja renunció a la subsecretaría de Seguridad del Gobierno Federal para buscar la candidatura a la gubernatura de Coahuila. La decisión no causó sorpresa, desde días antes se rumoraba su dimisión con el fin de aparecer en la boleta electoral.

Esto pese a que el partido oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) ya había elegido a Armando Guadiana -por encima del ex subsecretario- como su contendiente al gobierno coahuilense. Sin embargo, Mejía Berdeja ya tenía Plan B: el Partido del Trabajo (PT) le abrió las puertas para ser su candidato.

Mientras Ricardo Mejía defiende sus ambiciones electorales, asegura ser un verdadero representante de la 4T y acusa a Guadiana de ser un hombre cercano al “moreirismo” en Coahuila, en Morena lo señalan de dividir el voto y el presidente Andrés Manuel López Obrador le reclamó diciendo que “no me dio ni el adiós”.

Mejía Berdeja tomó relevancia en la política nacional al convertirse en subsecretario de Seguridad y presentar el informe de “Cero impunidad” cada mes en las conferencias mañaneras de López Obrador.

Ricardo Mejía y López Obrador (Gobierno de México)

Ha pasado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), a Movimiento Ciudadano (MC) y al PT. Comenzó su carrera política en la Secretaría de Gobernación (Segob) -incluso en esta dependencia ingresó a la 4T- y ha sido tres veces diputado: una en la Cámara de Diputados, otra en el Congreso de Coahuila y una más en el Congreso de Guerrero.

En este lapso, Ricardo Mejía ha amasado un patrimonio de contrastes, inmuebles austeros y vehículos millonarios, e incluso ocultó por un tiempo una de sus propiedades, así lo señalan las declaraciones patrimoniales que presentó ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) y que Infobae México revisó.

Los vehículos vendidos y el auto millonario

En 2019, Ricardo Mejía presentó dos declaraciones patrimoniales, la primera el 29 de enero, cuando llegó al gobierno de López Obrador director general de Control y Confianza de la Segob.

En esa ocasión, Mejía Berdeja se negó a hacer público su patrimonio, pese al llamado que el presidente hizo ese mismo día en su mañanera: “El que no presente su declaración patrimonial no puede trabajar en el gobierno […] no sólo presentarla formalmente, sino hacerlo público. El que no haga público, no puede trabajar en el gobierno”.

Ricardo Mejía no quiso hacer pública su patrimonio (Captura de su declaración patrimonial)

Cuatro meses después, el hoy aspirante al gobierno de Coahuila rectificó e hizo pública su declaración patrimonial, en el que destaca la presencia de un par de automóviles: dos camionetas de la marca Chevrolet, modelo Tahoe, de los años 2010 y 2012, con un valor de adquisición de 350 mil y 950 mil pesos, respectivamente.

Ricardo Mejía compró ambas camionetas cuando era legislador en el Congreso de Guerrero.

Las camionetas de Ricardo Mejía (Captura de la declaración patrimonial)

Sin embargo, los vehículos no duraron mucho en su declaración patrimonial. La camioneta del año 2012 la vendió por 450 mil pesos y la del 2010 por 190 mil pesos, según informó en 2020 y 2021, respectivamente, ya como subsecretario de Seguridad.

A la vez que Mejía Berdeja vendía sus dos camionetas, sumaba una más cara a su patrimonio. Se trata de una BMW modelo X4 que pagó al contado por un monto un millón 49 mil 495 pesos.

El BMW millonario de Ricardo Mejía (Captura de la declaración patrimonial)

El terreno austero que ocultó

A lo largo de las cinco declaraciones patrimoniales que Ricardo Mejía presentó como miembro del gobierno federal, solo dijo tener un bien inmueble.

Un terreno de 205 metros cuadrados de extensión con un valor de adquisición de 100 mil pesos, montó que pagó al contado.

Este inmueble fue comprado por Mejía Berdeja el 12 de diciembre de 2017, cuando era diputado en el Congreso de Guerrero.

El terreno del ex subsecretario (Captura de su declaración patrimonial)

El terreno aparece en las declaraciones patrimoniales del 2022, 2021 y 2020, sin embargo, no aparece en la segunda que entregó en 2019 y en la primera no se puede saber si la incluyó ya que decidió no hacer público su patrimonio.

Es decir, Ricardo Mejía ocultó una de sus propiedades, que había comprado años antes, en al menos una de sus declaraciones patrimoniales.

El artículo 60 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas señala que ocultar o faltar a la veracidad en la presentación de sus declaraciones patrimoniales es considerado una falta administrativa grave.

Mientras que el artículo 78 de la misma ley menciona que las faltas administrativas graves se sancionan con suspensión o destitución del empleo, cargo o comisión; sanción económica y hasta la inhabilitación temporal para desempeñar cargos públicos.

