Adela Micha aclaró si despidió a Maryfer Centeno tras pleito con Niurka

La noche de este 16 de enero, la grafóloga Maryfer Centeno sorprendió a sus seguidores al anunciar que ya no se presentaría al espacio Se tenía que decir, programa de espectáculos transmitido desde el canal de YouTube La Saga, medio de información comandado por Adela Micha.

Y es que la grafóloga compartió su decisión luego de que el lunes 9 de enero se viera envuelta en una fuerte controversia con Niurka Marcos: la vedette cubana fue invitada al espacio conducido por Maryfer y los periodistas Ernesto Buitrón y Sebastián Reséndiz, pero su actitud fue agresiva contra Centeno.

En aquella emisión, Niurka, con su particular estilo, se mostró a la defensiva y alzó la voz, incluso insultó a la grafóloga y especialista en lenguaje corporal, llamándola “p*ndeja” y “estúpida”, y poniendo en tela de juicio los conocimientos de su disciplina.

El encontronazo ha sido tachado de "actuado" (Foto: captura YouTube)

Y es que la molestia de Niurka data del año pasado, cuando tras terminar su participación en La casa de los famosos, la bailarina sostuvo un breve romance con su compatriota Juan Vidal; entonces Maryfer hizo un análisis de la vedette y determinó que “estaba en personaje”, según lo declaró en uno de los programas de Gustavo Adolfo Infante.

Es por ello que en la reciente emisión de Se tenía que decir, la actriz de 55 años explotó en contra de Maryfer Centeno, quien durante el programa se notó incómoda, atemorizada e incluso le pidió a la controvertida famosa que se retirara del foro de grabaciones de La Saga, lo cual fue ignorado por Niurka.

Tras algunos días en medio de la polémica, y a pocas horas de dar inicio una nueva emisión del programa, Maryfer Centeno recurrió a su cuenta de Twitter para informarle a sus seguidores que no participaría en la emisión de YouTube.

“Por elemental respeto a mi audiencia, decidí no estar en el espacio donde me vieron el lunes pasado”, escribió la especialista de 30 años sin ahondar en detalles ni aclarar si su ausencia de Se tenía que decir sería temporal o definitiva.

Tras el mensaje de Centeno, en las redes sociales comenzó a correr el rumor de que Adela Micha la habría corrido del programa debido al escándalo suscitado, sin embargo, la periodista aclaró que ni siquiera fue notificada por la propia Maryfer.

“A mí ni siquiera me llamó, en fin, ella es una especialista en su tema, ya lo demás es demasiado. No me renunció, dejó de venir”, explicó Adela Micha en la más reciente emisión de su programa.

Adela destacó que Maryfer simplemente no acudió al programa (Captura de YouTube: La Saga)

Micha detalló que en días pasados la grafóloga fue buscada para definir temas a tratar en la siguiente emisión del programa de espectáculos, transmitida este lunes 16, sin embargo la especialista en lenguaje corporal no fue localizada.

“La producción le buscó para ver quién iba a ser el invitado y nunca contestó hasta que finalmente dijo que no vendría ayer. Eso es todo lo que sé”, añadió Micha.

La periodista destacó que los otros dos conductores del espacio continuaban con carta abierta para presentarse en la emisión. “Si el programa, Ernesto y Sebastián quieren seguir haciéndolo, aquí -como siempre- está el espacio para gente profesional, comprometida y talentosa... aquello fue una verdulería”.

Adela Micha mostró su disposición a que el programa continúe (Foto: Instagram @adelamicha)

Además, Adela se refirió a lo publicado por la revista TVNotas, que aseguró que la pelea entre Niurka y Maryfer habría sido una estrategia “actuada” para dar de qué hablar y “monetizar” en YouTube.

“Todo lo que se dice es falso. Lo único que dice cierto el TVNotas, cuando Maryfer me dijo, yo le dije ‘no hay lana, si quieres lo hacemos y vamos viendo, si funciona el programa, vamos viendo’”, destacó.

