Brigitte Macron se reencuentra con Yuan Meng, el primer panda gigante nacido en Francia

Brigitte Macron, esposa del presidente francés Emmanuel Macron, y el director del ZooParc Beauval, Rodolphe Delord, visitan la base de investigación de Chengdu para la cría de pandas gigantes. (Reuters)

Al final de la visita oficial a China que realizó la semana pasada junto al presidente Emmanuel Macron, la primera dama francesa, Brigitte Macron, tuvo la oportunidad de volver a ver a Yuan Meng, el primer panda gigante nacido en Francia y del cual es considerada “madrina”. El encuentro ocurrió en una reserva de pandas en el suroeste de la nación asiática, donde el animal reside desde su traslado en 2023, según reportó Associated Press (AP).

A simple vista, lo que más sorprendió a la primera dama fue el imponente tamaño que ha alcanzado el mamífero, nacido en 2017 en el Zoológico de Beauval. En aquel entonces, Brigitte Macron participó en el proceso de elección de su nombre, Yuan Meng, que significa “cumplimiento de un sueño”, un gesto simbólico que reforzó la dimensión diplomática del nacimiento.

“Cuando nacen, son así”, comentó la esposa del mandatario, levantando dos dedos muy juntos para ilustrar lo diminuto que era el cachorro en sus primeros días, describió AP.

Mientras tanto, el ahora robusto macho se paseaba con calma por su recinto, concentrado únicamente en devorar bambú, sin prestar atención a los visitantes que lo llamaban por su nombre con la esperanza de obtener alguna reacción de su parte. “Tienen un carácter muy independiente”, añadió Macron. “Solo hacen lo que quieren”.

El reencuentro es particularmente significativo, pues Yuan Meng representa una historia de cooperación entre China y Francia en el marco de la llamada “diplomacia del panda”, una estrategia que Beijing ha utilizado durante décadas para fortalecer vínculos con otros países.

A través de préstamos a largo plazo o regalos simbólicos de estos ejemplares gigantes, el país asiático ha consolidado relaciones con naciones consideradas amigas, y Francia no ha sido la excepción.

Los pandas como puente diplomático

El vínculo entre la primera dama y el panda gigante refleja el impacto de los programas de preservación y los lazos culturales. (Reuters)

La visita de Estado del presidente Emmanuel Macron a China, la cuarta en su mandato, abordó diversos temas, entre ellos la guerra entre Rusia y Ucrania, los lazos comerciales y la cooperación internacional. En este contexto, la presencia de pandas volvió a tomar un papel diplomático destacado.

Durante la visita, la Asociación de Conservación de la Vida Silvestre de China anunció la firma de una carta de intención para enviar dos nuevos pandas al Zoológico de Beauval en 2027, lo que marcaría el inicio de una nueva ronda de cooperación de 10 años entre ambos países. Esta decisión revitaliza el programa de conservación conjunto tras la reciente salida de los pandas adultos del zoológico francés.

Dicho recinto envió a finales del mes pasado a la hembra Huan Huan y su compañero Yuan Zi, ambos de 17 años, de regreso a China tras 13 años como embajadores peludos de la amistad franco-china. De acuerdo con la información proporcionada por AP, estos ejemplares viajaron desde el aeropuerto Charles-de-Gaulle en grandes cajas blancas, equipadas con ventanas, respiraderos y la inscripción “¡Buen viaje!” (“Bon voyage”).

Este par de mamíferos no solo fue popular entre el público francés desde su llegada en 2012, también se convirtieron en figuras esenciales para la conservación. Entre sus aportes se encuentra el nacimiento de Yuan Meng, concebido mediante inseminación artificial, y el de dos gemelas en 2021, llamadas Huanlili y Yuandudu.

El legado de Yuan Meng y el futuro de los pandas en Francia

La relación entre la primera dama francesa y el mamífero simboliza años de amistad y diplomacia entre ambas naciones. (Reuters)

Aunque Yuan Meng nació en la nación europea, pertenecía oficialmente al gobierno chino, como establece la normativa internacional sobre la conservación y propiedad de los pandas gigantes en programas de cooperación.

En diciembre de 2017, el cachorro fue bautizado en una ceremonia que contó con la presencia del entonces viceministro chino de Relaciones Exteriores, Zhang Yesui, y de Brigitte Macron. “Yuan Meng y sus padres son la ilustración de un diálogo que siempre ha sido fructífero entre nuestros dos países, que, durante siglos, se han llevado bien y se han entendido”, expresó la primera dama en aquella ocasión, de acuerdo con Reuters.

Su traslado a China en 2023 marcó el fin de un ciclo, pero también reforzó su rol dentro de la estrategia de conservación global de la especie. Con respecto a las gemelas Huanlili y Yuandudu, también se prevé que abandonen el Zoológico de Beauval para establecerse en el país asiático en los próximos años.

D e acuerdo con AP, las autoridades chinas han indicado previamente que permanecerán en Francia hasta enero de 2027, momento en el que se unirán al programa de cría y preservación en su país de origen.