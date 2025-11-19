Festeja el cumpleaños de tu mascota con un pastel de pollo saludable y natural

Pastel de pollo, una celebración canina especial. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cumpleaños de las mascotas se han convertido en momentos especiales para consentirlas y disfrutar de instantes que fortalecen el vínculo con ellas. Hoy en día, muchos tutores consideran a sus animales de compañía como parte de la familia, por lo que dedicarles un día para celebrarlos es una forma de agradecerles todo el amor incondicional que brindan.

Una opción deliciosa, saludable y segura para sorprenderlos es preparar un pastel de pollo casero, diseñada especialmente para perros. Además de ser nutritivo es completamente natural y muy sencilla de elaborar, lo que la convierte en una alternativa ideal frente a los productos comerciales.

Hacer un postre para tu compañero de cuatro patas, aunque él no entienda el motivo de la celebración, es una manera de demostrar cariño a través de algo hecho con tus propias manos. Realizar su comida te permite tener la tranquilidad de que cada ingrediente es seguro y que el resultado final no contiene aditivos, colorantes ni sustancias que pueden resultar perjudiciales.

Otra ventaja de esta receta es que está hecha únicamente con pollo, una fuente de proteína esencial para el desarrollo y mantenimiento muscular de los animales; al utilizar elementos simples y naturales, te aseguras de que los nutrientes que consumas sean los adecuados para su salud. Asimismo al no incluir harinas, azúcar, ni condimentos se vuelve apta para mascotas con estómagos sensibles o con una dieta más estricta.

Receta de pastel de pollo

Un platillo especial para tu pequeño amigo de cuatro patas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El paso a paso de esta elaboración se encuentra disponible en el perfil de Instagram de @chaveandco_.

Ingredientes

Pechuga de pollo

5 alitas de pollo

Preparación

Meter a cocer todo en una olla con agua hirviendo y dejar cocinar.

Con una cuchara ve retirando poco a poco la grasa que vaya saliendo del pollo.

Dejar que hierba hasta que que quede un poco de fondo de agua

Sacar todos los huesos de las alitas.

Debes de revisar muy bien de que no quede nada de hueso, ten cuidado con los que son pequeños.

En un bowl agrega la carne de las alitas y la pechuga y mezcla todo hasta que quede una pasta (también puedes hacerlo en la licuadora).

Para armar el pastel necesitas de un mini molde desmontable, coloca toda la mezcla dentro.

Lleva al refri por aproximadamente tres horas.

Pasado el tiempo quita el molde y el resultado será un pastel firme.

Puedes ponerle la decoración que tu quieras.

¿Cómo puede ser la decoración?

Lo puedes decorar con verduras cocidas o complementar con lo que le guste a tu pequeña mascota. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La decoración puede variar según tus preferencias y las de tu mascota, puedes experimentar para que el resultado sea más original, creativo e incluso artístico. Añadir purés o trozos de verduras cocidas es una excelente alternativa, siempre que sean aptas para su consumo, garantizando así un complemento natural y seguro.

Es recomendable cortar el pastel en porciones adecuadas al tamaño y peso de la mascota, de esta forma se evitan excesos y se mantiene un equilibrio nutricional. Cada celebración puede convertirse en un momento de disfrute sin comprometer su bienestar.

De acuerdo con Purina, “las verduras son una fuente rica en nutrientes esenciales como vitaminas, minerales y antioxidantes. Al incorporarlas en la dieta de perro, le das variedad mientras contribuyes a que tenga un sistema inmunológico fortalecido y una piel más saludable. Al igual que “seleccionadas cuidadosamente, contribuyen a la ingesta de fibra, vitaminas y antioxidantes. Esto fortalecerá el sistema inmunológico y mejorará la salud en general de nuestros peludos compañeros”.

Finalmente, preparar un pastel de pollo casera no solo fortalece el vínculo con la mascota, también permite involucrar a toda la familia en la celebración. Con elementos naturales, atención a cada paso y un toque de creatividad, cualquier cumpleaños peludo puede ser una experiencia deliciosa y memorable para el amigo de cuatro patas.