A toda velocidad y con mucha ternura: los pilotos de la F1 y sus mascotas que les roban protagonismo en la pista

Los pilotos más destacados de la Fórmula 1 con sus amigos peludos - (IG: @lewishamilton, @charles_leclerc , @carlossainz55)

La Fórmula 1 no solo es un espectáculo de velocidad y adrenalina: también muestra el lado más humano de los pilotos fuera de las pistas. Entre los más admirados y seguidos se encuentran Charles Leclerc, Carlos Sainz, Max Verstappen y Lewis Hamilton, no solo reconocidos por su talento, sino que además por si el cariño que sienten hacía sus mascotas.

Algunos prefieren mantener su vida privada lejos de los reflectores, mientras que otros comparten con orgullo en redes sociales los momentos que disfrutan junto a sus fieles compañeros. Desde paseos por el jardín hasta viajes en yate o descansos en circuitos, estos perros y gatos se han convertido en auténticas estrellas que roban el corazón de los fanáticos de la F1.

Esta faceta íntima y afectuosa permite conocer a los pilotos desde otra perspectiva más natural y cercana. La combinación de ternura y velocidad rompe estereotipos y demuestra que el amor por los animales puede convivir perfectamente con la pasión por la competencia.

Roscoe y Lewis Hamilton

Lewis Hamilton con Roscoe su bulldog inglés - (IG:@lewishamilton)

Roscoe, el inseparable bulldog inglés de Lewis Hamilton, fue una de las mascotas más queridas del paddock. Falleció el 28 de septiembre de 2025, dejando un gran vacío entre los seguidores del piloto británico. Durante años fue protagonista de innumerables publicaciones tanto en las redes de Hamilton como su propia cuenta que llegó a reunir más de 1.4 millones de seguidores.

Era un bulldog inglés, una especie que se caracteriza por la forma de su rostro achatado, cuerpo robusto y hocico chato. Aunque su apariencia puede parecer ruda, su temperamento es todo lo contrario, es cariñoso, amigable y leal. Son muy inteligentes pero un poco tercos por lo que un buen y correcto entrenamiento es el que puede marcar la diferencia en su actitud.

De acuerdo con Petco México, “los Bulldogs tienen un pelaje fino y brillante, el cual es considerado de bajo mantenimiento. Es naturalmente graso, lo que les proporciona una capa exterior eficazmente impermeable. Un rápido cepillado diario es todo lo que se necesita para eliminar el pelo suelto”.

Leo y Charles Leclerc

Charles Leclerc y Leo, su pequeño Dachshund - (IG:@charles_leclerc)

Charles Leclerc piloto de Ferrari comparte su vida con Leo, un pequeño perro que se ha convertido en una figura recurrente en las redes sociales de su pareja Alexandra Saint Mleux. Siempre alegre y curioso, ha conquistado a los seguidores del monegasco con su carisma.

Dachshund de pelo largo es la raza del can que se lleva los reflectores, esta especie se caracteriza por ser de carácter dócil, cariñoso y amigable. Su cuerpo es alargado y con patas cortas, similar a un perro salchicha. Generalmente es obediente pero si deseas evitar problemas futuros se necesita darle entrenamiento a temprana edad.

Purina destaca que “es un perro audaz y valiente, con una personalidad vivaz y un carácter enérgico. Se dice que es más tranquilo que las variedades de pelo corto o duro, y aunque conserva la independencia y, a veces, la aparente obstinación propias de la raza, también es conocido por su lealtad y buen temperamento”.

Piñón y Carlos Sainz

El piloto español Carlos Sainz con Piñon un braco alemán de pelo largo - (IG:@carlossainz55)

El piloto español Carlos Sainz también forma parte del club de los amantes de los animales, Piñon es el nombre de su inseparable compañero. En diversas ocasiones ha mencionado que su perro convive con varios más, ya que en su hogar hay otros canes. El madrileño suele compartir fotografías disfrutando de paseos y momentos de descanso junto a su mascota.

Piñon es un braco alemán de pelo largo, una raza atlética y elegante que puede llegar a pesar entre 20 y 31 kilos, con una esperanza de vida de 10 a 12 años. Se caracteriza por su gran energía, así que se recomienda que viva en espacios amplios donde pueda correr y jugar libremente. Además, es ideal para perro de compañía o para actividades de caza.

Según American Kennel Club, “el Braco Alemán de Pelo Largo es un perro de caza y, como tal, se espera que busque, señale, rastree y cobre la presa. Destaca en todo tipo de situaciones de caza: aves acuáticas, aves de caza menor o animales de pelo largo en bosques o praderas, generalmente conejos y ardillas en Norteamérica. Posee la singular capacidad de transformarse de una mascota tranquila a un cazador apasionado y tenaz”.

Jimmy y Max Verstappen

Jimmy y Sassy son los amados gatos de Max Verstappen. Foto: Instagram/kellypiquet

El tricampeón del mundo Max Verstappen es un gran amante de los animales, especialmente de los gatos. En varias ocasiones ha reconocido ser un cat lover, ya que creció rodeado de felinos y perros. Aunque suele mantener su vida privada en reserva, sus seguidores disfrutan de las publicaciones en las que aparece Jimmy, el gato bengalí que siempre logra robarse la atención.

De acuerdo con Purina, “el gato bengalí tiene unas características exóticas, su cabeza ancha tiene orejas pequeñas y mejillas pronunciadas, los ojos tienen un contorno negro y forma almendrada. La cola es gruesa, aunque se estrecha hacia la punta, de color negro”.

Además, la marca destaca que “no hay ninguna otra raza felina que muestre el efecto brillo de oro o de perla que se encuentra en algunos bengalíes”.

Cajeta y Sergio “Checo” Pérez

Carola Martínez, la esposa de Checo Pérez con Cajeta (IG:@scheconews)

El piloto Sergio “Checo” Pérez, ex integrante de la escudería Red Bull, actualmente se encuentra fuera de la competición, pero sigue siendo uno de los corredores más reconocidos y queridos del automovilismo. A través de sus redes sociales, el tapatío y su esposa Carola Martínez han presentado a un nuevo integrante de la familia: Cajeta, un encantador bichpoo poochon.

Según Kalibo “a pesar de ser mascotas con bastante pelo, pero no tiende a caerse, por lo que son mascotas muy adecuadas para personas con alergias. En cuanto al color del pelo, puede ser blanco, crema, marrón, claro, negro o gris. Siempre cuentan, eso sí, con un característico hocico achatado y una nariz que puede ser negra o marrón”.

Los bichpoo poochon son perros tiernos, pequeños y robustos, de temperamento alegre y sociable. Les encanta recibir cariño y son excelentes compañeros por su carácter juguetón, leal y tranquilo.