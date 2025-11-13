Animales y Mascotas

Cómo Burt Ward, el Robin de Batman, se convirtió en héroe de más de 15.000 perros sin hogar

Mientras promovía un entorno afectuoso para las rescatadas, el actor y activista desarrolló además una línea de alimentos para mascotas

Guardar
El actor que interpretó a
El actor que interpretó a Robin en la serie Batman ha dedicado su vida al rescate y bienestar de perros. (FB: Burt Ward's and Tracy Ward's Gentle Giants Rescue and Adoptions, Inc.)

En 1965, Bert John Gervis Jr., conocido como Burt Ward, obtuvo un papel principal en Batman, una serie de televisión basada en el cómic clásico del mismo nombre, donde interpretó a Robin, el Chico Maravilla, quien luchaba junto al superhéroe encarnado por el actor Adam West.

De niño, Ward disfrutaba leer historietas, especialmente de Superman, pero su amor por los personajes ficticios con poderes extraordinarios fue acompañado desde muy joven por una pasión por los perros. Según la revista People, esta afición se originó gracias a la serie de mascotas familiares que tuvo durante su infancia, que lo marcaron profundamente.

Décadas más tarde, Ward transformó su afecto por los animales de compañía en un proyecto de vida. En 1994, junto a su esposa Tracy Posner, fundó Gentle Giants Rescue and Adoptions, una organización sin fines de lucro dedicada al rescate y adopción de perros de razas grandes.

Para 2023, de acuerdo con los datos consultados en la fuente citada, la fundación había encontrado hogares definitivos para más de 15 mil 500 canes, convirtiéndose en un referente en el rescate de animales en Estados Unidos.

Alejados de Los Ángeles, los Ward mantenían en su hogar hasta 50 ‘lomitos’ listos para adopción en lo que el actor y activista describió como “una comunidad que valora a los animales”, lo que les permitió ofrecer un ambiente seguro y afectuoso a decenas de cánidos rescatados.

La labor de la pareja incluso atrajo la atención de algunas celebridades, trayendo como resultado que actrices como Vanessa Williams y America Ferrera adoptaran ejemplares rescatados por los Ward, al igual que Sam Simon, cocreador de la serie animada ‘Los Simpson’.

Innovación y cuidado más allá del rescate

Burt y Tracy Ward ofrecieron
Burt y Tracy Ward ofrecieron un hogar temporal a hasta 50 perros simultáneamente. (FB: Burt Ward's and Tracy Ward's Gentle Giants Rescue and Adoptions, Inc.)

La dedicación de los Ward al bienestar animal los inspiró a explorar otras formas de mejorar la vida de los perros y gatos, por lo que en 2005, impulsaron la creación de Gentle Giant Products, una línea de alimentos naturales para mascotas diseñada para prolongar la esperanza de vida de los ejemplares domésticos.

Burt Ward explicó para People que la iniciativa nació del dolor que sentían al perder a sus propias mascotas a edades tan tempranas: “No soportábamos ver morir a nuestros perros tan jóvenes. Cuando perdíamos a uno, mi esposa Tracy y yo llorábamos desconsoladamente”, confesó.

Para garantizar la calidad de su producto, los Ward contrataron a un equipo de nutricionistas estadounidenses que desarrollaron una fórmula especial, la perfeccionaron y la probaron durante dos años en sus propios perros antes de lanzarla al mercado en 2008, detalló el periódico de St. George, Utah, The Spectrum.

La comida se vendía en mil 200 tiendas en California, Arizona y Florida, y estaba disponible en línea a nivel nacional a través de algunas plataformas de venta en línea, según la misma fuente. Burt Ward destacó además la composición: “La mayoría de los alimentos para perros contienen entre un 12% y un 22% de grasa, pero el nuestro tiene un 9%, ideal para la salud del corazón”, aseguró en el medio impreso.

Pero además de la calidad del alimento, los Ward promovían en su refugio un entorno libre de estrés para los animales. “Nuestros perros no estaban en jaulas ni encerrados en patios, vivían juntos en nuestra casa con nosotros en un ambiente muy afectuoso”, explicó el intérprete de Robin.

Una vida dedicada al rescate y la caridad

El famoso intérprete de Robin
El famoso intérprete de Robin canalizó su pasión por los animales en una fundación de rescate. (FB: Burt Ward's and Tracy Ward's Gentle Giants Rescue and Adoptions, Inc.)

Según The Spectrum, la pareja compartía su vida con hasta 50 perros simultáneamente, principalmente de razas como gran danés, galgo y san bernardo. Los animales consumían alrededor de 272 kilogramos de alimento al día, lo que en 2016 representaba un costo aproximado de 14 mil dólares mensuales, además de gastos veterinarios anuales de 50 mil dólares.

A pesar de estas cifras, los Ward no se pagaban un salario por su trabajo, lo que permitía mantener los precios bajos y enfocar los recursos directamente en los animales.

Para Burt Ward, la labor de rescate y la creación de productos para mascotas tenían un gran significado: “En el fondo, sabemos que lo que hacemos es realmente importante. Participamos en otras obras de caridad, pero esta es nuestra causa en la que nos involucramos a diario”, expresó.

Aunque Ward tenía un lugar pequeño en la historia de la televisión y la cultura popular, consideraba que las diferencias que había marcado para la vida de miles de perros eran lo más importante. En sus propias palabras, citadas por People, deseaba ser recordado “como una persona que dejó este planeta mejor de como lo encontró”.

Temas Relacionados

Burt WardPerrosBatmanRescate animalAdopciónAnimalesMascotas

Últimas Noticias

Entre instrumentos, luces y rock la invasión de los gatos metaleros llegó a TikTok

La inteligencia artificial ha diversificado el contenido en las aplicaciones digitales generando reacciones en donde los usuarios aplauden la creatividad e ingenio al emplearla

Entre instrumentos, luces y rock

¿Quién es Mikaela, la compañera canina de María León?

La intérprete comparte con sus seguidores un “amor perruno” incondicional que demuestra la importancia de un vínculo sano con tu mascota

¿Quién es Mikaela, la compañera

Gatos vs árboles de Navidad 2025: ¿Por qué los felinos se obsesionan con este objeto decorativo y cómo impedirlo?

Cada diciembre, la convivencia entre mascotas y adornos festivos inundan las redes sociales

Gatos vs árboles de Navidad

El insólito caso de Rémi, el gato naranja que recibió una orden de alejamiento de su vecino

Un felino problemático de Agde, provocó sanciones económicas contra su dueña y creó un debate en redes sociales sobre los límites que deben tener las mascotas

El insólito caso de Rémi,

Gato que ‘da masajes’ a su hermano canino para ayudar en su rehabilitación conmueve a millones en TikTok

El video viral muestra cómo el minino realiza presión suave con sus patas sobre el pelaje de un perro de edad avanzada

Gato que ‘da masajes’ a
DEPORTES
La confesión de Ivan Rakitić

La confesión de Ivan Rakitić sobre la MSN: “Este ataque, el fútbol europeo no lo volverá a tener”

Novak Djokovic relató su historia de amor con su esposa Jelena Ristic y contó un particular detalle

Argentina y México volverán a verse las caras en un Mundial: el historial completo antes del cruce en el Sub 17

Los jugadores de la Selección que se juegan gran parte de sus chances de ir al Mundial en el partido frente a Angola

Copa Davis: la Selección Argentina de Tenis tuvo su despedida antes de partir a Bolonia para el Final 8

TELESHOW
El regreso de Cristina Pérez

El regreso de Cristina Pérez a Telefe en Camino a casa: “Estoy abriendo una nueva historia”

Marcelo de Bellis: “Mi mamá no quería que actúe”

Guns N’ Roses recordó su show en Argentina y destacó la pasión del público: “Hicieron que estos conciertos fueran inolvidables”

Quién fue el cuarto eliminado de MasterChef Celebrity que conmovió a Wanda Nara: “Te debo mucho a vos”

El pase de factura de Wanda Nara a Maxi López por lo que encontró en el auto que le prestó: “Rarísimo”

INFOBAE AMÉRICA

Qué es el hielo XXI,

Qué es el hielo XXI, el hallazgo que reescribe los límites de la física y podría revolucionar la exploración planetaria

Una mujer con cáncer terminal logró cumplir su último deseo y murió tras la boda

El ranking de las contraseñas más populares del año revela que millones aún utilizan combinaciones fáciles de hackear

Israel bombardeó un depósito de armas e infraestructura subterránea de Hezbollah en el sur de Líbano

El Reino Unido y el Mercosur alistan el inicio de conversaciones comerciales pese a la incertidumbre por los aranceles