Cómo Burt Ward, el Robin de Batman, se convirtió en héroe de más de 15.000 perros sin hogar

El actor que interpretó a Robin en la serie Batman ha dedicado su vida al rescate y bienestar de perros. (FB: Burt Ward's and Tracy Ward's Gentle Giants Rescue and Adoptions, Inc.)

En 1965, Bert John Gervis Jr., conocido como Burt Ward, obtuvo un papel principal en Batman, una serie de televisión basada en el cómic clásico del mismo nombre, donde interpretó a Robin, el Chico Maravilla, quien luchaba junto al superhéroe encarnado por el actor Adam West.

De niño, Ward disfrutaba leer historietas, especialmente de Superman, pero su amor por los personajes ficticios con poderes extraordinarios fue acompañado desde muy joven por una pasión por los perros. Según la revista People, esta afición se originó gracias a la serie de mascotas familiares que tuvo durante su infancia, que lo marcaron profundamente.

Décadas más tarde, Ward transformó su afecto por los animales de compañía en un proyecto de vida. En 1994, junto a su esposa Tracy Posner, fundó Gentle Giants Rescue and Adoptions, una organización sin fines de lucro dedicada al rescate y adopción de perros de razas grandes.

Para 2023, de acuerdo con los datos consultados en la fuente citada, la fundación había encontrado hogares definitivos para más de 15 mil 500 canes, convirtiéndose en un referente en el rescate de animales en Estados Unidos.

Alejados de Los Ángeles, los Ward mantenían en su hogar hasta 50 ‘lomitos’ listos para adopción en lo que el actor y activista describió como “una comunidad que valora a los animales”, lo que les permitió ofrecer un ambiente seguro y afectuoso a decenas de cánidos rescatados.

La labor de la pareja incluso atrajo la atención de algunas celebridades, trayendo como resultado que actrices como Vanessa Williams y America Ferrera adoptaran ejemplares rescatados por los Ward, al igual que Sam Simon, cocreador de la serie animada ‘Los Simpson’.

Innovación y cuidado más allá del rescate

Burt y Tracy Ward ofrecieron un hogar temporal a hasta 50 perros simultáneamente. (FB: Burt Ward's and Tracy Ward's Gentle Giants Rescue and Adoptions, Inc.)

La dedicación de los Ward al bienestar animal los inspiró a explorar otras formas de mejorar la vida de los perros y gatos, por lo que en 2005, impulsaron la creación de Gentle Giant Products, una línea de alimentos naturales para mascotas diseñada para prolongar la esperanza de vida de los ejemplares domésticos.

Burt Ward explicó para People que la iniciativa nació del dolor que sentían al perder a sus propias mascotas a edades tan tempranas: “No soportábamos ver morir a nuestros perros tan jóvenes. Cuando perdíamos a uno, mi esposa Tracy y yo llorábamos desconsoladamente”, confesó.

Para garantizar la calidad de su producto, los Ward contrataron a un equipo de nutricionistas estadounidenses que desarrollaron una fórmula especial, la perfeccionaron y la probaron durante dos años en sus propios perros antes de lanzarla al mercado en 2008, detalló el periódico de St. George, Utah, The Spectrum.

La comida se vendía en mil 200 tiendas en California, Arizona y Florida, y estaba disponible en línea a nivel nacional a través de algunas plataformas de venta en línea, según la misma fuente. Burt Ward destacó además la composición: “La mayoría de los alimentos para perros contienen entre un 12% y un 22% de grasa, pero el nuestro tiene un 9%, ideal para la salud del corazón”, aseguró en el medio impreso.

Pero además de la calidad del alimento, los Ward promovían en su refugio un entorno libre de estrés para los animales. “Nuestros perros no estaban en jaulas ni encerrados en patios, vivían juntos en nuestra casa con nosotros en un ambiente muy afectuoso”, explicó el intérprete de Robin.

Una vida dedicada al rescate y la caridad

El famoso intérprete de Robin canalizó su pasión por los animales en una fundación de rescate. (FB: Burt Ward's and Tracy Ward's Gentle Giants Rescue and Adoptions, Inc.)

Según The Spectrum, la pareja compartía su vida con hasta 50 perros simultáneamente, principalmente de razas como gran danés, galgo y san bernardo. Los animales consumían alrededor de 272 kilogramos de alimento al día, lo que en 2016 representaba un costo aproximado de 14 mil dólares mensuales, además de gastos veterinarios anuales de 50 mil dólares.

A pesar de estas cifras, los Ward no se pagaban un salario por su trabajo, lo que permitía mantener los precios bajos y enfocar los recursos directamente en los animales.

Para Burt Ward, la labor de rescate y la creación de productos para mascotas tenían un gran significado: “En el fondo, sabemos que lo que hacemos es realmente importante. Participamos en otras obras de caridad, pero esta es nuestra causa en la que nos involucramos a diario”, expresó.

Aunque Ward tenía un lugar pequeño en la historia de la televisión y la cultura popular, consideraba que las diferencias que había marcado para la vida de miles de perros eran lo más importante. En sus propias palabras, citadas por People, deseaba ser recordado “como una persona que dejó este planeta mejor de como lo encontró”.