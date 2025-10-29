Animales y Mascotas

El increíble vínculo entre dos perros que conmueve a miles de usuarios en TikTok

Una cachorra rescatada superó una infección para unirse a su nueva familia y formar un lazo inseparable con su compañero

Por Luis Mote

Guardar
Mickelson y Piggy, dos pitbulls
Mickelson y Piggy, dos pitbulls unidos por un lazo especial, encantan en TikTok con su amistad y ternura, acumulando miles de corazones en línea. (Tiktok/@ashuhlie)

Un pitbull rescatado ha conquistado corazones en línea al enamorarse del nuevo perro adoptivo de su dueña, desatando en TikTok una ola de mensajes, donde los usuarios insisten en que estos inseparables amigos deben quedarse juntos para siempre.

En septiembre, Ashlie Asquini, de 31 años y residente en Mount Prospect, Illinois, abrió su hogar para acoger a Piggy, una mezcla de pitbull que necesitaba un refugio temporal. Durante las primeras semanas, la cachorra debió mantenerse aislada de los otros perros de la casa debido a una infección de las vías respiratorias superiores.

Después de recuperarse, la perrita pudo conocer a sus nuevos hermanos adoptivos, incluido un pitbull terrier de 4 años. Según su dueña, entre ellos surgió una amistad instantánea, compartiendo momentos llenos de alegría y juego, con una química tan especial que, como ella misma expresó en entrevista para Newsweek, “se hicieron amigos inmediatos y jugaron hasta quedar completamente agotados”.

Aunque les tomó un tiempo adaptarse, desde entonces ambos canes han formado un vínculo inquebrantable y son inseparables: juegan, duermen e incluso comen juntos, encantando a todos con su hermosa amistad.

El 12 de octubre, Asquini compartió un video en TikTok (@ashuhlie) que muestra a Mickelson “enamorándose de su hermana adoptiva”, donde se puede ver a los dos cachorros recostados uno al lado del otro,lo cual ha llamado la atención de los usuarios de todo el mundo, acumulando más de 375.500 reproducciones y más de 72.000 ‘me gusta’.

La transformación de Mickelson y la dedicación de Asquini a los pitbulls

La amistad con su compañera
La amistad con su compañera canina, transformó la vida de Mickelson. (Tiktok/@ashuhlie)

Mickelson creció en un refugio, donde las oportunidades para socializar con otros perros eran limitadas, lo que dificultó que aprendiera a interactuar adecuadamente. Debido a su hiperactividad, a menudo asustaba a los otros perros con su entusiasmo desbordado.

Sin embargo, cuando conoció a su nueva compañera, sintió que había encontrado a un amigo que realmente lo entendía y con quien podía relajarse. “También me alegró mucho ver que ella se sentía igualmente cómoda y tranquila a su lado”, comentó Asquini para Newsweek.

Tras observar el vínculo que han formado tan rápidamente, Asquini se pregunta si su cachorro de acogida ha encontrado finalmente un hogar definitivo. “Estoy en conversaciones para considerar la posibilidad de quedármela de forma permanente”, declaró.

Durante los últimos cuatro años, la mujer se ha dedicado a criar pitbulls con mucho compromiso y dedicación, donde a través de sus redes sociales, comparte sus experiencias y el día a día con la esperanza de cambiar la percepción errónea que muchas personas tienen sobre esta raza.

“Siempre ha sido mi sueño mostrar la verdadera esencia de los pitbulls y defender su dignidad. Me alegro profundamente de que mi video haya logrado transmitir ese mensaje. Además, mi pitbull de 12 años, llamado Spike, ahora puede disfrutar de una vida tranquila y relajada en su retiro, mientras su hermano menor se entretiene con Piggy”, expresó la adoptante.

Reacciones de la comunidad a la historia

Ambos cachorros muestran que adoptar
Ambos cachorros muestran que adoptar no solo salva vidas, sino que crea historias de amor y compañía para siempre. (Tiktok/@ashuhlie)

Los internautas no tardaron en mostrar su apoyo y cariño hacia la historia de Piggy y Mickelson, expresándose con mensajes conmovedores como: “Por favor, quédense con ella, adóptenla, le romperá el corazón”.

Los usuarios destacaron la profunda conexión que estos dos compañeros han creado, insistiendo en que merecen permanecer juntos para siempre. Su vínculo, descrito como irrompible y lleno de amor, despertó en muchos la certeza de que la unión entre ellos es algo especial e indispensable en sus vidas.

La historia de ambos cachorros ha generado una ola de empatía y cariño en la comunidad en línea, destacando la importancia del amor y el compromiso que implica acoger y adoptar mascotas, inspirando a muchas personas a considerar la adopción como una opción valiosa y transformadora.

Temas Relacionados

TikTokPitbullsPiggyMickelsonPerrosAnimalesMascotas

Últimas Noticias

Pudge, el gato persa que se convirtió en la nueva mascota del equipo de fútbol americano universitario en Bowling Green

La presencia del minino en el vestidor ha contribuido a crear un espacio más relajado y positivo, lo que ayuda a reducir la tensión que suele acompañar la intensidad de los entrenamientos y las competiciones

Pudge, el gato persa que

El desafío de reubicar razas grandes: aumento del abandono de Rottweilers genera presión en refugios australianos

A pesar de nuevas leyes y subvenciones, los recursos no alcanzan para cubrir los gastos veterinarios y operativos

El desafío de reubicar razas

Rescatista salva a dos perras abandonados en Los Ángeles y se lleva una gran sorpresa

Ambas estaban asustadas en un parque cercano al Dodger Stadium, enfrentándose a múltiples peligros y siendo constantemente acechados por coyotes

Rescatista salva a dos perras

¿Cuál es la diferencia entre una serpiente boa y un pitón?: Características y forma de reproducción

Uno de los aspectos que distingue a estas especies es la reproducción, ya que un grupo se caracteriza por poner huevos que incuban externamente, cuidándolos hasta su eclosión mediante contracciones musculares para mantener la temperatura adecuada

¿Cuál es la diferencia entre

El día en que unas ranas se casaron para poner fin a la sequía, pero una inundación las llevó al divorcio

Tras realizar el ritual conocido como Bhekuli Biya, la ciudad india registró las lluvias más intensas en casi seis décadas

El día en que unas
ÚLTIMAS NOTICIAS
Declaran alerta fitosanitaria en la

Declaran alerta fitosanitaria en la Patagonia por la expansión de un insecto

Adolfo Sturzenegger: “No creo que Federico vaya a ser ministro de Economía y a su gestión le pongo más que 10”

Jornada financiera: con el dólar quieto, subieron los bonos y hubo venta de acciones para tomar ganancias

El video de la extradición del cirujano plástico boliviano acusado de violar a sus pacientes

Alertan sobre una alteración inesperada en los ecosistemas del mar Mediterráneo por el cambio climático

INFOBAE AMÉRICA
Israel intensificó los ataques contra

Israel intensificó los ataques contra el grupo terrorista Hezbollah en el sur del Líbano

Millicom adquirió la filial de Telefónica en Ecuador por USD 380 millones y consolida su expansión en Sudamérica

Israel confirmó la repatriación de dos rehenes fallecidos entregados por Hamas en Gaza

Tensión política en Costa Rica: la jefa del Tribunal Electoral acusó al presidente Chaves de “amenazar la paz y la estabilidad” del país

La central sindical de Uruguay reclamó al gobierno de Orsi que cumpla sus promesas y pidió recursos para la educación

TELESHOW
Brunenger seguirá internado tras sufrir

Brunenger seguirá internado tras sufrir una complicación en su recuperación: “No salió nada bien”

Zaira recordó cuando Maxi López y Wanda Nara intentaron presentarle a Mauro Icardi: “Me lo querían enchufar”

Virginia Gallardo le respondió a la familia de Ricardo Fort: “No utilicé nuestra relación para obtener votos”

Ricardo Montaner generó preocupación entre sus seguidos al vaciar su perfil de Instagram

Juana Repetto contó si Sebastián Graviotto, el padre de su bebé en camino, está presente durante su embarazo