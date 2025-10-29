El increíble vínculo entre dos perros que conmueve a miles de usuarios en TikTok

Mickelson y Piggy, dos pitbulls unidos por un lazo especial, encantan en TikTok con su amistad y ternura, acumulando miles de corazones en línea. (Tiktok/@ashuhlie)

Un pitbull rescatado ha conquistado corazones en línea al enamorarse del nuevo perro adoptivo de su dueña, desatando en TikTok una ola de mensajes, donde los usuarios insisten en que estos inseparables amigos deben quedarse juntos para siempre.

En septiembre, Ashlie Asquini, de 31 años y residente en Mount Prospect, Illinois, abrió su hogar para acoger a Piggy, una mezcla de pitbull que necesitaba un refugio temporal. Durante las primeras semanas, la cachorra debió mantenerse aislada de los otros perros de la casa debido a una infección de las vías respiratorias superiores.

Después de recuperarse, la perrita pudo conocer a sus nuevos hermanos adoptivos, incluido un pitbull terrier de 4 años. Según su dueña, entre ellos surgió una amistad instantánea, compartiendo momentos llenos de alegría y juego, con una química tan especial que, como ella misma expresó en entrevista para Newsweek, “se hicieron amigos inmediatos y jugaron hasta quedar completamente agotados”.

Aunque les tomó un tiempo adaptarse, desde entonces ambos canes han formado un vínculo inquebrantable y son inseparables: juegan, duermen e incluso comen juntos, encantando a todos con su hermosa amistad.

El 12 de octubre, Asquini compartió un video en TikTok (@ashuhlie) que muestra a Mickelson “enamorándose de su hermana adoptiva”, donde se puede ver a los dos cachorros recostados uno al lado del otro,lo cual ha llamado la atención de los usuarios de todo el mundo, acumulando más de 375.500 reproducciones y más de 72.000 ‘me gusta’.

La transformación de Mickelson y la dedicación de Asquini a los pitbulls

La amistad con su compañera canina, transformó la vida de Mickelson. (Tiktok/@ashuhlie)

Mickelson creció en un refugio, donde las oportunidades para socializar con otros perros eran limitadas, lo que dificultó que aprendiera a interactuar adecuadamente. Debido a su hiperactividad, a menudo asustaba a los otros perros con su entusiasmo desbordado.

Sin embargo, cuando conoció a su nueva compañera, sintió que había encontrado a un amigo que realmente lo entendía y con quien podía relajarse. “También me alegró mucho ver que ella se sentía igualmente cómoda y tranquila a su lado”, comentó Asquini para Newsweek.

Tras observar el vínculo que han formado tan rápidamente, Asquini se pregunta si su cachorro de acogida ha encontrado finalmente un hogar definitivo. “Estoy en conversaciones para considerar la posibilidad de quedármela de forma permanente”, declaró.

Durante los últimos cuatro años, la mujer se ha dedicado a criar pitbulls con mucho compromiso y dedicación, donde a través de sus redes sociales, comparte sus experiencias y el día a día con la esperanza de cambiar la percepción errónea que muchas personas tienen sobre esta raza.

“Siempre ha sido mi sueño mostrar la verdadera esencia de los pitbulls y defender su dignidad. Me alegro profundamente de que mi video haya logrado transmitir ese mensaje. Además, mi pitbull de 12 años, llamado Spike, ahora puede disfrutar de una vida tranquila y relajada en su retiro, mientras su hermano menor se entretiene con Piggy”, expresó la adoptante.

Reacciones de la comunidad a la historia

Ambos cachorros muestran que adoptar no solo salva vidas, sino que crea historias de amor y compañía para siempre. (Tiktok/@ashuhlie)

Los internautas no tardaron en mostrar su apoyo y cariño hacia la historia de Piggy y Mickelson, expresándose con mensajes conmovedores como: “Por favor, quédense con ella, adóptenla, le romperá el corazón”.

Los usuarios destacaron la profunda conexión que estos dos compañeros han creado, insistiendo en que merecen permanecer juntos para siempre. Su vínculo, descrito como irrompible y lleno de amor, despertó en muchos la certeza de que la unión entre ellos es algo especial e indispensable en sus vidas.

La historia de ambos cachorros ha generado una ola de empatía y cariño en la comunidad en línea, destacando la importancia del amor y el compromiso que implica acoger y adoptar mascotas, inspirando a muchas personas a considerar la adopción como una opción valiosa y transformadora.