Aquiles, el perrito rescatado que encontró un hogar entre los oficiales de Tránsito de la SSC

Elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México brindaron un nuevo hogar a un cachorro rescatado durante sus labores en la vía pública. El hecho ocurrió en el cruce de Corregidora y Correo Mayor, en la colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, cuando los oficiales observaron a una mujer acompañada de dos menores que, de manera accidental, lesionaron con una carriola al animal de aproximadamente dos meses de edad.

De acuerdo con la información proporcionada por la institución a través de un comunicado oficial, los uniformados intervinieron de inmediato para proteger al ejemplar. Tras dialogar con la ciudadana sobre su posibilidad para hacerse cargo del cachorro adecuadamente, los elementos le propusieron entregarlo de forma voluntaria para garantizar el bienestar del can, solicitud que fue aceptada.

De esa manera, el ‘lomito’ fue recibido bajo resguardo oficial y posteriormente adoptado por los elementos, quienes le otorgaron el nombre “Aquiles”. Comprometida con la acción, una agente de Tránsito adquirió los artículos básicos para el cuidado del canino, entre ellos un tazón, croquetas, una correa y un pequeño uniforme similar al de la institución, como símbolo de pertenencia al equipo.

Actualmente, según el informe consultado, Aquiles se encuentra en buen estado de salud y permanece bajo el resguardo de la Dirección de Operación Vial Zona 2 Centro, donde recibe atención, alimento y los cuidados necesarios. Al respecto, la SSC confirmó que el cachorro fue adoptado formalmente por el personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito, quienes le brindan un entorno seguro y afectuoso.

La SSC y su compromiso con la protección animal

El perrito fue adoptado por la Subsecretaría de Control de Tránsito tras ser lastimado accidentalmente por sus antiguos propietarios. (X: @SSC_CDMX)

El Gobierno de la Ciudad de México ha otorgado a la Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito de la SSC algunas facultades con el objetivo de fortalecer las acciones orientadas a la protección, rescate y cuidado de animales en situación de riesgo, así como fomentar una cultura de trato digno y responsable hacia los seres no humanos.

El decreto correspondiente fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, mediante el cual se reformaron, agregaron y derogaron diversas disposiciones del Reglamento Interior de la SSC. Entre las atribuciones se establece la responsabilidad de diseñar, desarrollar y ejecutar programas y acciones que promuevan la tutela responsable de animales de compañía, así como el rescate de aquellos que se encuentren en condiciones de maltrato o vulnerabilidad.

El documento también contempla el fortalecimiento institucional de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA), la cual depende de dicha Subsecretaría. Esta unidad tiene como finalidad promover una cultura de respeto hacia los animales, además de intervenir directamente en casos de maltrato, abandono o riesgo.

Una institución en defensa de los animales

La Brigada de Vigilancia Animal fue creada hace dos décadas. (SSC)

La Brigada de Vigilancia Animal fue creada en 2005 como parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con la misión de salvaguardar el bienestar de los animales en la capital del país. Sus labores se sustentan en la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, y sus acciones abarcan desde la prevención del maltrato hasta el rescate y rehabilitación de fauna doméstica y silvestre.

De acuerdo con la información publicada en su página oficial, el personal está capacitado para realizar rescates en condiciones de alto riesgo como barrancas, ductos, árboles de gran altura, canales y zonas de difícil acceso, además de atender denuncias ciudadanas relacionadas con la venta ilegal de animales, peleas clandestinas o situaciones de abandono.

Entre sus principales funciones también destaca la atención a casos de agresión animal, rehabilitación, así como esterilización de perros y gatos rescatados. De manera complementaria, la SSC impulsa el programa “Apadrina un animal de compañía”, mediante el cual la ciudadanía puede elegir, a través de un catálogo oficial, a un animal para brindar apoyo y cuidado.