Animales y Mascotas

Aquiles, el perrito rescatado que encontró un hogar entre los oficiales de Tránsito de la SSC

El animal fue auxiliado por los uniformados tras ser lastimado por dos menores de edad

Por Mariana Álvarez Torres

Guardar
El perrito fue adoptado por
El perrito fue adoptado por la Subsecretaría de Control de Tránsito tras ser lastimado accidentalmente por sus antiguos propietarios. (X: @SSC_CDMX)

Elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México brindaron un nuevo hogar a un cachorro rescatado durante sus labores en la vía pública. El hecho ocurrió en el cruce de Corregidora y Correo Mayor, en la colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, cuando los oficiales observaron a una mujer acompañada de dos menores que, de manera accidental, lesionaron con una carriola al animal de aproximadamente dos meses de edad.

De acuerdo con la información proporcionada por la institución a través de un comunicado oficial, los uniformados intervinieron de inmediato para proteger al ejemplar. Tras dialogar con la ciudadana sobre su posibilidad para hacerse cargo del cachorro adecuadamente, los elementos le propusieron entregarlo de forma voluntaria para garantizar el bienestar del can, solicitud que fue aceptada.

De esa manera, el ‘lomito’ fue recibido bajo resguardo oficial y posteriormente adoptado por los elementos, quienes le otorgaron el nombre “Aquiles”. Comprometida con la acción, una agente de Tránsito adquirió los artículos básicos para el cuidado del canino, entre ellos un tazón, croquetas, una correa y un pequeño uniforme similar al de la institución, como símbolo de pertenencia al equipo.

Actualmente, según el informe consultado, Aquiles se encuentra en buen estado de salud y permanece bajo el resguardo de la Dirección de Operación Vial Zona 2 Centro, donde recibe atención, alimento y los cuidados necesarios. Al respecto, la SSC confirmó que el cachorro fue adoptado formalmente por el personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito, quienes le brindan un entorno seguro y afectuoso.

La SSC y su compromiso con la protección animal

El perrito fue adoptado por
El perrito fue adoptado por la Subsecretaría de Control de Tránsito tras ser lastimado accidentalmente por sus antiguos propietarios. (X: @SSC_CDMX)

El Gobierno de la Ciudad de México ha otorgado a la Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito de la SSC algunas facultades con el objetivo de fortalecer las acciones orientadas a la protección, rescate y cuidado de animales en situación de riesgo, así como fomentar una cultura de trato digno y responsable hacia los seres no humanos.

El decreto correspondiente fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, mediante el cual se reformaron, agregaron y derogaron diversas disposiciones del Reglamento Interior de la SSC. Entre las atribuciones se establece la responsabilidad de diseñar, desarrollar y ejecutar programas y acciones que promuevan la tutela responsable de animales de compañía, así como el rescate de aquellos que se encuentren en condiciones de maltrato o vulnerabilidad.

El documento también contempla el fortalecimiento institucional de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA), la cual depende de dicha Subsecretaría. Esta unidad tiene como finalidad promover una cultura de respeto hacia los animales, además de intervenir directamente en casos de maltrato, abandono o riesgo.

Una institución en defensa de los animales

La Brigada de Vigilancia Animal
La Brigada de Vigilancia Animal fue creada hace dos décadas. (SSC)

La Brigada de Vigilancia Animal fue creada en 2005 como parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con la misión de salvaguardar el bienestar de los animales en la capital del país. Sus labores se sustentan en la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, y sus acciones abarcan desde la prevención del maltrato hasta el rescate y rehabilitación de fauna doméstica y silvestre.

De acuerdo con la información publicada en su página oficial, el personal está capacitado para realizar rescates en condiciones de alto riesgo como barrancas, ductos, árboles de gran altura, canales y zonas de difícil acceso, además de atender denuncias ciudadanas relacionadas con la venta ilegal de animales, peleas clandestinas o situaciones de abandono.

Entre sus principales funciones también destaca la atención a casos de agresión animal, rehabilitación, así como esterilización de perros y gatos rescatados. De manera complementaria, la SSC impulsa el programa “Apadrina un animal de compañía”, mediante el cual la ciudadanía puede elegir, a través de un catálogo oficial, a un animal para brindar apoyo y cuidado.

Temas Relacionados

PerrosSSCSubsecretaría de Control de TránsitoCDMXRescate animalmexico-noticiasAnimalesMascotas

Últimas Noticias

Hombre en Estambul pagará “pensión alimenticia” para sus gatos tras acuerdo de divorcio

El fallo judicial representa un precedente en Turquía al establecer una cuota mensual para el cuidado de dos animales de compañía

Hombre en Estambul pagará “pensión

El final inesperado en la colmena cuando las obreras perciben cambios en el aroma de su abeja reina

La presencia de patógenos reduce el tamaño ovárico y las reservas energéticas de la hembra, comprometiendo la función reproductiva y la supervivencia del grupo

El final inesperado en la

Policía de Midtown adopta al gato que rescató entre las llantas de un vehículo: “Era una señal de que estamos destinados”

La cámara corporal del uniformado capturó el emotivo momento en que el felino fue resguardado y calmado por los agentes

Policía de Midtown adopta al

La reacción de un golden retriever que quedó paralizado ante la terrorífica decoración de Halloween

Los caninos no perciben estas figuras como simples adornos, sino como amenazas reales debido a su gran tamaño y apariencia vagamente humana, lo que les provoca angustia y ansiedad

La reacción de un golden

Innovador estudio con cámaras 3D revela cómo las serpientes usan colmillos y veneno para atacar a sus presas

Estos reptiles no capturan de la misma manera a sus presas, pues sus técnicas de ataque varían según la forma y estructura de sus colmillos, lo que les permite adaptar su estrategia para maximizar la eficacia al cazar

Innovador estudio con cámaras 3D
ÚLTIMAS NOTICIAS
Ingresos Brutos: qué dijo el

Ingresos Brutos: qué dijo el número 2 del Banco Central ante inversores en EEUU y a qué apunta la reforma tributaria

Argentina acompañó a Estados Unidos y votó en contra de una resolución de la ONU que pide el fin del embargo sobre Cuba

La Justicia registró más de 360 denuncias durante las elecciones por violaciones a la veda y uso de IA

Un imputado por amenazar a la madre de Blas Correas, el chico que fue asesinado por policías en Córdoba

El caso de la secta de Montenegro en Bariloche ya tiene 23 imputados: todos los detalles

INFOBAE AMÉRICA
El cierre del gobierno le

El cierre del gobierno le costará USD 14.000 millones a la economía de Estados Unidos

En medio del alto el fuego, Israel bombardeó infraestructura terrorista de Hamas en Gaza: un muerto

Ucrania desmintió a Vladimir Putin y negó que sus tropas estén rodeadas en Kupiansk y Pokrovsk

La ONU condenó el embargo de Estados Unidos contra la dictadura cubana

Los sospechosos del robo de joyas en el Louvre admitieron “parcialmente su participación”

TELESHOW
Rusherking habló de su pasado

Rusherking habló de su pasado amoroso con la China Suárez y Ángela Torres: “Uno no elige de quién enamorarse”

La emoción de Darío Barassi al encontrarse con Lionel Messi y Rodrigo de Paul: “Confieso que los olí un poco”

Emilia Attias celebró el cumpleaños de su hija Gina con una fiesta llena de amor, pizza y cerámica

Cuanto midió la segunda gala de eliminación de Masterchef Celebrity

Maxi López reaccionó a los memes por su participación en MasterChef Celebrity: el curioso guiño de Wanda Nara