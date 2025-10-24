Animales y Mascotas

Futura mamá descubre algo sorprendente en su ecografía: la silueta le resulta demasiado familiar

La publicación en TikTok alcanzó millones de visualizaciones debido a la inesperada similitud del bebé en desarrollo con su ‘hermano canino’

Por Mariana Álvarez Torres

Guardar
La ecografía viral desató una
La ecografía viral desató una ola de comentarios en redes sociales debido al parecido de su bebé con su perro Goulash. (Tiktok: @inesverse)

La ecografía durante el embarazo, uno de los momentos más emotivos y esperados por muchas futuras madres, se convirtió en un fenómeno viral en redes sociales para Inês, una joven portuguesa de 26 años, de quien se desconoce el apellido.

El pasado 9 de octubre, la mujer acudió a su cita médica llena de ilusión por ver a su bebé. Como ella misma confesó a la revista Newsweek, “lucía encantador”, aunque pronto notarían que el resultado era mucho más peculiar de lo que aparentaba.

Su mejor amiga, que la acompañó a la consulta junto con su esposo, fue quien se percató del curioso y enternecedor detalle al observar la imagen borrosa del infante en desarrollo. El contorno difuso del rostro parecía asemejarse, de manera sorprendente, a alguien muy especial en la vida de Inês, su querido perro rescatado.

“Ella fue la primera en decir que el bebé se parece a Goulash”, relató Inês para el medio citado. “Desde entonces, no pudimos dejar de verlo. Al enviarlo a mis padres por mensaje de texto, mi padre dijo lo mismo al instante”.

El inesperado parecido con su hermano canino

La ecografía viral desató una
La ecografía viral desató una ola de comentarios en redes sociales debido al parecido de su bebé con su perro Goulash. (Tiktok: @inesverse)

Más que una mascota, Goulash es parte esencial de la familia para Inês. De acuerdo con la información consultada en Newsweek, el canino fue rescatado cuando tenía apenas siete meses y desde entonces ha sido un compañero leal. Ella incluso lo describe como un can excepcionalmente tranquilo y afectuoso: “Es el perro más dócil del mundo; solo quiere dormir y acurrucarse. No me cabe duda de que será increíble [como hermano mayor]”.

Convencida del parecido y motivada por la ternura que le causó, Inês decidió compartir la ecografía en redes sociales a través de su cuenta de TikTok (@inesverse). La futura mamá acompañó su publicación con la cómica descripción “Tienen los mismos padres después de todo”.

La reacción fue inmediata y masiva, el video alcanzó rápidamente una audiencia viral, acumulando más de 1.8 millones de visualizaciones y superando los 380 mil 800 me gusta, cifras que resultaron impresionantes para una publicación casual.

“Cuando lo publiqué en TikTok, no esperaba que se viralizara. Me parece encantador que una tontería así pueda hacer reír a tanta gente”, expresó Inês para Newsweek, sorprendida y conmovida por la respuesta del público. Desde entonces, el parecido entre el bebé y Goulash se ha convertido en un chiste recurrente, tanto en su círculo familiar como entre los internautas.

Una ola de reacciones virales

Otras madres compartieron experiencias similares,
Otras madres compartieron experiencias similares, mostrando cómo las ecografías pueden sorprender con imágenes insólitas. (Tiktok: @inesverse)

El alcance de la publicación también trajo consigo cientos de reacciones llenas de humor y ternura. Hasta el momento, más de 680 comentarios fueron compartidos en el clip original, y muchos de ellos destacaban el innegable parecido entre el futuro bebé y su “hermano mayor” peludo.

Un usuario comentó al respecto: “Me alegra saber que tu hijo menor se parece a tu hijo mayor. No es necesario realizar una prueba de ADN”. Mientras tanto, otro escribió: “¡Los genes familiares son fuertes!”. “Es innegable que son hermanos. Es asombroso”, complementó alguien más.

Ante las preguntas sobre qué se veía exactamente en la ecografía, Inês aclaró: “la perspectiva es súper extraña, pero es desde el ángulo de su barbilla, para revisar sus ojos y fosas nasales”.

Aprovechando la situación, otras madres se sumaron al juego. Una usuaria aseguró que en su ecografía su bebé parecía un gato, y para respaldar su afirmación, adjuntó la imagen correspondiente.

De esa forma, un momento tan íntimo logró convertirse en una experiencia colectiva llena de risas, cariño y conexión entre desconocidos. Y aunque todavía falta para que el bebé llegue al mundo, ya es un hecho que todos quieren conocer la apariencia fuera del vientre del hermano de Goulash.

Temas Relacionados

EcografíaPerrosAnimalesMascotasViralesTikTok

Últimas Noticias

La peculiar historia de Kari y Alfred, una mujer que salvó al puercoespín que conquistó a internet

El animal silvestre logró recuperarse de una lesión gracias a la atención de su ‘vecina humana’, quien documentó la experiencia en redes sociales

La peculiar historia de Kari

Día Internacional del leopardo de las nieves: el viaje de un biólogo brasileño al Himalaya para estudiar a la especie

Este animal enfrenta graves amenazas como caza furtiva, pérdida de hábitat y el cambio climático, lo cual compromete su supervivencia en las montañas de la región

Día Internacional del leopardo de

Gran Premio de México 2025: Lewis Hamilton honra a Roscoe en el emotivo altar del Día de Muertos en la F1

La parrilla se vistió de alegría con una ofrenda para honrar la memoria del perro y rendir tributo a una emblemática tradición mexicana

Gran Premio de México 2025:

Científicos revelan cómo las ratas en Nueva York desarrollaron un sistema de comunicación

La inteligencia artificial permitió detectar patrones de movimiento y vocalizaciones ultrasónicas de los roedores en aceras, parques y el metro

Científicos revelan cómo las ratas

Oso negro “en busca de amigos” visita un zoológico en California para conocer a sus residentes

El mamífero silvestre fue detectado dentro del recinto, donde mantuvo contacto pacífico con tres ejemplares antes de ser escoltado de regreso a su hábitat

Oso negro “en busca de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Dónde voto en Mendoza: consultá

Dónde voto en Mendoza: consultá el padrón electoral del domingo 26 de octubre de las elecciones 2025

Utilizarán drones de alta tecnología para buscar los restos de la familia Gill en Entre Ríos

Buscan identificar a un hombre que asesinó a otro en enero pero aún no tienen datos concretos sobre él

Condenaron al ex jefe comunal de Villa Saralegui y a su hijo por haber atacado a golpes al cuñado de Espert

El extraordinario legado de Naciones Unidas, a 80 años de su creación

INFOBAE AMÉRICA
Un estudio sugiere que la

Un estudio sugiere que la vitamina D ayuda a proteger el ADN y frenar el envejecimiento celular

Por qué el ataque de cinco hembras bonobo a un macho desconcierta a los expertos

Los cuatro miedos que alimentan la ansiedad y cómo reconocerlos a tiempo

Zelensky se reúne en Londres con la Coalición de Voluntarios para reforzar el apoyo militar y aumentar la presión sobre Rusia

Sanae Takaichi prometió elevar “a nuevas alturas” la relación con Trump durante su visita a Japón

TELESHOW
Pelao Khe y el libro

Pelao Khe y el libro que encendió su imaginación: “Me ayudó a construir historias”

Virginia da Cunha de Bandada, a flor de piel: “Sabíamos que Lourdes estaba con él y podía salir perjudicada”

Ángel de Brito fue lapidario con la China Suárez por el enfrentamiento con sus detractores: “Mentirosa serial”

La profunda emoción de Eugenia Tobal al hablar de su hija Ema en MasterChef Celebrity: “Amo ser su mamá”

Los desafíos virales de Ian Lucas con Valentina Cervantes y Evangelina Anderson que arrasan en las redes