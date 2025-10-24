Futura mamá descubre algo sorprendente en su ecografía: la silueta le resulta demasiado familiar

La ecografía viral desató una ola de comentarios en redes sociales debido al parecido de su bebé con su perro Goulash. (Tiktok: @inesverse)

La ecografía durante el embarazo, uno de los momentos más emotivos y esperados por muchas futuras madres, se convirtió en un fenómeno viral en redes sociales para Inês, una joven portuguesa de 26 años, de quien se desconoce el apellido.

El pasado 9 de octubre, la mujer acudió a su cita médica llena de ilusión por ver a su bebé. Como ella misma confesó a la revista Newsweek, “lucía encantador”, aunque pronto notarían que el resultado era mucho más peculiar de lo que aparentaba.

Su mejor amiga, que la acompañó a la consulta junto con su esposo, fue quien se percató del curioso y enternecedor detalle al observar la imagen borrosa del infante en desarrollo. El contorno difuso del rostro parecía asemejarse, de manera sorprendente, a alguien muy especial en la vida de Inês, su querido perro rescatado.

“Ella fue la primera en decir que el bebé se parece a Goulash”, relató Inês para el medio citado. “Desde entonces, no pudimos dejar de verlo. Al enviarlo a mis padres por mensaje de texto, mi padre dijo lo mismo al instante”.

El inesperado parecido con su hermano canino

La ecografía viral desató una ola de comentarios en redes sociales debido al parecido de su bebé con su perro Goulash. (Tiktok: @inesverse)

Más que una mascota, Goulash es parte esencial de la familia para Inês. De acuerdo con la información consultada en Newsweek, el canino fue rescatado cuando tenía apenas siete meses y desde entonces ha sido un compañero leal. Ella incluso lo describe como un can excepcionalmente tranquilo y afectuoso: “Es el perro más dócil del mundo; solo quiere dormir y acurrucarse. No me cabe duda de que será increíble [como hermano mayor]”.

Convencida del parecido y motivada por la ternura que le causó, Inês decidió compartir la ecografía en redes sociales a través de su cuenta de TikTok (@inesverse). La futura mamá acompañó su publicación con la cómica descripción “Tienen los mismos padres después de todo”.

La reacción fue inmediata y masiva, el video alcanzó rápidamente una audiencia viral, acumulando más de 1.8 millones de visualizaciones y superando los 380 mil 800 me gusta, cifras que resultaron impresionantes para una publicación casual.

“Cuando lo publiqué en TikTok, no esperaba que se viralizara. Me parece encantador que una tontería así pueda hacer reír a tanta gente”, expresó Inês para Newsweek, sorprendida y conmovida por la respuesta del público. Desde entonces, el parecido entre el bebé y Goulash se ha convertido en un chiste recurrente, tanto en su círculo familiar como entre los internautas.

Una ola de reacciones virales

Otras madres compartieron experiencias similares, mostrando cómo las ecografías pueden sorprender con imágenes insólitas. (Tiktok: @inesverse)

El alcance de la publicación también trajo consigo cientos de reacciones llenas de humor y ternura. Hasta el momento, más de 680 comentarios fueron compartidos en el clip original, y muchos de ellos destacaban el innegable parecido entre el futuro bebé y su “hermano mayor” peludo.

Un usuario comentó al respecto: “Me alegra saber que tu hijo menor se parece a tu hijo mayor. No es necesario realizar una prueba de ADN”. Mientras tanto, otro escribió: “¡Los genes familiares son fuertes!”. “Es innegable que son hermanos. Es asombroso”, complementó alguien más.

Ante las preguntas sobre qué se veía exactamente en la ecografía, Inês aclaró: “la perspectiva es súper extraña, pero es desde el ángulo de su barbilla, para revisar sus ojos y fosas nasales”.

Aprovechando la situación, otras madres se sumaron al juego. Una usuaria aseguró que en su ecografía su bebé parecía un gato, y para respaldar su afirmación, adjuntó la imagen correspondiente.

De esa forma, un momento tan íntimo logró convertirse en una experiencia colectiva llena de risas, cariño y conexión entre desconocidos. Y aunque todavía falta para que el bebé llegue al mundo, ya es un hecho que todos quieren conocer la apariencia fuera del vientre del hermano de Goulash.