Cada vez más familias eligen prepagas para mascotas: cuánto cuesta cuidar a un perro o un gato y por qué crece el servicio

Los costos de atención veterinaria aumentan con la edad, porque un cachorro requiere más consultas y un animal mayor de siete años necesita controles regulares

Las prepagas para mascotas ganan espacio en Argentina como respuesta al crecimiento de familias que conviven con animales, al aumento de los costos veterinarios y a la necesidad de garantizar su atención médica. El analista Emmanuel Ferrario explicó en Infobae A las Nueve que este fenómeno refleja un cambio en la composición de los hogares y planteó que las ciudades enfrentan nuevos desafíos vinculados con la salud animal, el abandono y la convivencia urbana.

Ferrario sostuvo que el mercado respondió a una demanda creciente y vinculó ese proceso con el lugar que ocupan los animales dentro de las familias. “Hay prepaga para mascotas porque tiene que ver con un fenómeno más grande, con el rol de los animales en la familia y con el costo que eso tiene”, afirmó.

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El analista señaló que tener una mascota implica responsabilidades y gastos permanentes. Según explicó, una familia destina alrededor de $150.000 al año para la atención mínima de un animal adulto, con una consulta, vacunación y antiparasitarios. También indicó que un hogar de ingresos promedio puede destinar hasta el 10% de sus ingresos mensuales al cuidado de un perro o un gato.

Las prepagas para mascotas crecen en Argentina por el aumento de los costos veterinarios y por el mayor lugar que ocupan los animales en las familias (Imagen Ilustrativa Infobae)

La atención veterinaria y el crecimiento del mercado

Ferrario remarcó que los costos aumentan según la edad del animal. Explicó que un cachorro requiere entre tres y cuatro consultas anuales, mientras que un animal mayor de siete años necesita al menos dos controles por año.

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El analista consideró que ese escenario modificó las prioridades de gasto de muchas familias. “Cada vez más es parte de la familia, lo considerás un hijo, aumentan los gastos y aumenta la priorización de gastos”, expresó.

Además, señaló que una encuesta mostró que el 95% de los consultados considera prioritaria la salud de su mascota y está dispuesto a resignar salidas o compras importantes para afrontar la atención veterinaria.

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Ferrario aclaró que el fenómeno no responde a una moda pasajera. “El tema del rol de los animales en las familias es un problema de verdad. Es un cambio. El problema es no poder proveerle la salud veterinaria. Afecta a todos los sectores”, sostuvo.

También explicó que el crecimiento de este segmento impulsó nuevos negocios vinculados con los animales. En ese sentido, afirmó que el mercado amplió la oferta porque la demanda aumentó en los últimos años.

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El analista apoyó un registro de mascotas para identificar al tutor de cada animal y reforzar la responsabilidad, aunque persiste el debate sobre microchips y castración

El abandono animal y el impacto en las ciudades

De acuerdo con el analista, las dificultades económicas se presentan como una de las mayores problemáticas. “Cuando una familia no puede pagar la salud mínima de ese animal, en muchos casos aumenta el abandono”, indicó.

Según explicó, el abandono incrementa la sobrepoblación de animales y provoca problemas de mordeduras, accidentes, higiene y enfermedades. Esa situación también incrementa las demandas sobre los sistemas públicos de salud.

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El analista señaló que una mordedura de un animal sin identificación obliga a realizar un tratamiento completo porque no existe la posibilidad de observar al animal para descartar enfermedades. Esa situación aumenta los costos sanitarios.

En este sentido, afirmó que las ciudades buscan alternativas para responder a este escenario. Según indicó, una parte de la población accede a servicios privados, mientras que otra necesita políticas públicas para garantizar la atención básica de los animales.

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También destacó que la vacunación antirrábica y las campañas de castración forman parte de las estrategias preventivas porque reducen riesgos para la salud pública.

Las prepagas para mascotas crecen en Argentina por el aumento de los costos veterinarios y por el mayor lugar que ocupan los animales en las familias

Registro de mascotas y responsabilidad de los tutores

Ferrario se manifestó a favor de avanzar hacia un registro de mascotas para fortalecer la responsabilidad de los tutores. “Yo creo que hay que avanzar con un registro porque el registro es responsabilidad”, afirmó.

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El analista explicó que un sistema de identificación permite conocer quién tiene a cargo cada animal y facilita la aplicación de sanciones por incumplimientos relacionados con la convivencia urbana.

Sin embargo, existen posturas diferentes sobre la implementación de un registro mediante microchips. Según relató, refugios y rescatistas consideran prioritario fortalecer las políticas de castración y esterilización para reducir la cantidad de animales en situación de calle.

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Ferrario agregó que algunos emprendedores proponen utilizar el hocico del perro o del gato como método de identificación porque funciona como una huella única. “Quizás podés avanzar con el reconocimiento de eso”, explicó.

De todos modos, insistió en la necesidad de identificar a los animales. “Las ciudades que están liderando este tema van hacia esa idea de que vos tengas un registro y saber quién es el tutor de ese animal por la responsabilidad que conlleva”, señaló.

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