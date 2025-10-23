Animales y Mascotas

Gran Premio de México 2025: Lewis Hamilton honra a Roscoe en el emotivo altar del Día de Muertos en la F1

La parrilla se vistió de alegría con una ofrenda para honrar la memoria del perro y rendir tributo a una emblemática tradición mexicana

Por Luis Mote

La figura de Roscoe, el
La figura de Roscoe, el querido perro de Lewis Hamilton, fue incluida en el tradicional altar del Día de Muertos durante el Gran Premio de México 2025, en un emotivo homenaje que reflejó el cariño del piloto y la conexión cultural con la tradición mexicana. (Facebook: México GP)

La Fórmula 1 decidió rendir homenaje a Roscoe, el perro recién fallecido de Lewis Hamilton, incluyéndolo en su tradicional altar del Día de Muertos durante el Gran Premio de México 2025. Esta iniciativa surgió tras la petición de los fans del piloto británico, quienes solicitaron a la organización, a través de redes sociales, que una figura del canino formara parte de la ofrenda.

Cada año, el Autódromo Hermanos Rodríguez se transforma en una auténtica expresión de esta tradición mexicana, con coloridas decoraciones, música tradicional y gastronomía típica que encantan y son profundamente apreciadas por pilotos, miembros de las escuderías y aficionados.

Este homenaje al canino no solo refleja el cariño de Lewis Hamilton por su mascota, sino que también fortalece el vínculo cultural entre la Fórmula 1 y sus ciudades sede , mostrando respeto por las tradiciones locales en medio de la emoción deportiva.

La cuenta del Gran Premio de México dio a conocer la emotiva noticia a través de un vídeo en redes sociales, en el cual mostraron el momento donde colocaron la figura miniatura de Roscoe en la ofrenda, acompañado de un mensaje que decía:

“Con cariño, para Roscoe. El recuerdo del mejor amigo de Lewis Hamilton está presente en el GP de México” destacando la importancia de recordar a quienes han dejado una huella especial, generando una gran conmoción y apoyo entre los seguidores del piloto y aficionados del deporte motor.

Roscoe, una figura muy querida en el Paddock de la fórmula 1

Roscoe, compañero inseparable de Lewis
Roscoe, compañero inseparable de Lewis Hamilton durante 12 años en la Fórmula 1, se convirtió en una celebridad del paddock y la publicidad, acumulando más de 800 mil seguidores y colaborando con marcas reconocidas mientras acompañaba a su dueño en cada carrera. (Twitter: Ferrari)

Durante 12 años, Roscoe fue un miembro inseparable del equipo de Hamilton. Este bulldog era una presencia habitual en los paddocks de la Fórmula 1, acompañando al piloto en entrevistas, paseos por el circuito y durante sus momentos de descanso.

Uno de los momentos más memorables para los aficionados al automovilismo ocurrió cuando Lewis Hamilton llegó a Ferrari y se reunió con Charles Leclerc, junto a dos de las mascotas más queridas y reconocidas del paddock: Roscoe y Leo.

Ambos pilotos compartieron este encuentro en sus redes sociales, mostrando a sus seguidores la buena relación y camaradería que existe entre los nuevos compañeros de equipo.

La fama de este canino creció hasta convertirlo en una auténtica celebridad, con más de 800 mil seguidores. Su popularidad llamó la atención de marcas como Zapp Grocery Delivery y Bramble Pets, que lo llevaron a incursionar en publicidad y moda junto a su dueño.

A través de una agencia de modelos caninos, Roscoe llegó a ganar hasta 700 dólares por día, participando no solo en sesiones fotográficas, sino también en videos, según información de TV Azteca.

El Día de Muertos y su tradición en el GP de México

La F1 dio a conocer
La F1 dio a conocer una serie de posters de cada una de las escuderías con temática del Día de Muertos. (Imágenes Instagram @F1)

En vísperas del Día de Muertos﻿, la Fórmula 1 vivió en 2024 una de las representaciones más emblemáticas que se recuerdan para celebrar esta tradición mexicana con un paddock y un podio decorado con elementos característicos de esta festividad.

La celebración no se limitó a las ofrendas y calaveras, sino que también evocó una época histórica tan importante como la Revolución Mexicana.﻿, integrando esta esencia en el ambiente del Gran Premio de México.

Acompañados por un carro repleto de mariachis, las adelitas, charros y comenzaron generales a bailar, inaugurando un desfile lleno de color y tradición que dio paso a la llegada de los 20 pilotos al circuito de la Magdalena Mixhuca.

Para este año, según Infobae México, el sitio oficial de la F1 presentó una parrilla intervenida con títulos en español, referencias populares y guiños a la cultura mexicana, generando conversación entre aficionados y medios internacionales

Estos diseños fueron inspirados en la decoración tradicional del Día de Muertos. donde destacaron nombres emblemáticos como El Caballo Rampante (Ferrari), Los Toros Rojos (Red Bull), Las Flechas Plateadas (Mercedes), Los Papayas Campeones (McLaren), Los Guillermos (Williams), Los Aston Martin, Los Toros de Carrera (Racing Bulls), Los Limbios (Sauber), Los Jáas (Haas) y Los Alpinos (Alpine).

Cada escudería lució visuales estilizados con calaveras, patrones florales y paletas vibrantes, reflejando a la perfección la estética y el espíritu de esta tradicional celebración mexicana.

