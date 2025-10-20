Animales y Mascotas

Las hormigas también practican el distanciamiento social para evitar contagios de enfermedades, revela la ciencia

Científicos británicos observaron que las colonias expuestas a patógenos reorganizan entradas y rutas internas de los nidos, limitando la propagación de infecciones

Por Mariana Álvarez Torres

Guardar
Las colonias de hormigas pueden
Las colonias de hormigas pueden tener desde unas pocas docenas hasta millones de individuos. (Mikhail Vasilyev/WikiCommons)

En tiempos de pandemia, los humanos aprendimos a reorganizar nuestros espacios sociales para obstaculizar la propagación de enfermedades, por ejemplo, separando los asientos o promoviendo el distanciamiento físico, sin embargo, un estudio reciente publicado en la revista Science reveló que no somos los únicos en adoptar estas estrategias; las hormigas también ajustan su entorno para reducir los contagios dentro de sus colonias.

En concreto, la investigación, liderada por el doctorando Luke Leckie de la Universidad de Bristol, Reino Unido, encontró que dichos insectos alteran activamente la arquitectura de sus nidos cuando enfrentan una amenaza patógena.

“Ya sabemos que las hormigas modifican su comportamiento de excavación en respuesta a otros factores del suelo, como la temperatura y la composición del mismo”, explicó Leckie. “Esta es la primera vez que se ha demostrado que un animal no humano modifica la estructura de su entorno para reducir la transmisión de enfermedades”.

El estudio comparó los nidos excavados por dos grupos de hormigas, uno sano y otro expuesto a esporas de hongos. Los resultados permitieron identificar que las colonias en contacto con patógenos construyeron nidos con entradas más espaciadas, rutas de viaje más largas y menos conexiones directas entre las cámaras, haciendo sus estructuras más modulares.

Según la interpretación de los especialistas, estas modificaciones tienen el propósito de mantener lo suficientemente alejados a los habitantes del nido para limitar la propagación de enfermedades dentro de él.

¿En qué consistió el estudio?

Las hormigas cortadoras de hojas
Las hormigas cortadoras de hojas pertenecen a los géneros Atta y Acromyrmex, y son consideradas unas de las criaturas más organizadas del reino animal. (WikiCommons/Kathy & sam)

Para comprobar su hipótesis, los investigadores colocaron grupos de 180 hormigas obreras en contenedores con tierra, donde comenzaron a construir sus nidos, detalló la revista especializada Popular Science.

Al cabo de 24 horas, introdujeron 20 hormigas adicionales, de las cuales algunas habían sido expuestas a esporas de hongos. Durante los siguientes seis días, las colonias continuaron su labor de excavación, mientras el equipo científico escaneaba periódicamente los nidos utilizando microtomografía computarizada (TC), una técnica avanzada que permite visualizar en 3D estructuras internas sin dañarlas.

El análisis de las imágenes y la posterior construcción de modelos en tercera dimensión permitió realizar simulaciones de cómo se propagaría una enfermedad dentro de los nidos.

Los resultados demostraron que los hogares subterráneos modificados por ejemplares de Formicidae expuestos a patógenos reducían significativamente el riesgo de exposición a dosis altas, potencialmente letales, del agente infeccioso.

Además, estas modificaciones estructurales protegían zonas importantes del nido, como las cámaras donde se almacenan los alimentos y donde se desarrollan las crías.

Autoaislamiento y sinergia social

Las colonias de hormigas pueden
Las colonias de hormigas pueden tener desde unas pocas docenas hasta millones de individuos. (Freepik)

No obstante, la estrategia defensiva de las hormigas no se limita al diseño de sus hogares, pues estas criaturas también adoptan comportamientos individuales para proteger a la colonia.

Según la revista Popular Science, entre sus respuestas conductuales se incluye la limpieza de esporas de hongos mediante el uso de sus mandíbulas, el aseo constante de otras compañeras con sustancias desinfectantes producidas por su propio cuerpo, e incluso una conducta generalmente atribuida exclusivamente a los seres humanos: el autoaislamiento de los miembros contagiados.

Este comportamiento se asocia con un alto grado de conciencia colectiva, por lo que fue considerado por los investigadores como “uno de los hallazgos más sorprendentes”. Además, al igual que en las cuarentenas humanas, cuando los ejemplares contaminados se apartaban en las simulaciones, “el efecto en la reducción de la transmisión de enfermedades fue aún más fuerte”, explicó el autor principal.

Al respecto de la arquitectura, Leckie sugiere que dichos animales no mantienen siempre estas estructuras defensivas, pues al igual que en las ciudades humanas, deben equilibrar el flujo de recursos, información y miembros de la colonia. Por eso, estos nidos más cerrados y modulares parecen ser una respuesta específica ante una amenaza de enfermedad, no una característica permanente.

Temas Relacionados

HormigasInsectosAnimalesMascotas

Últimas Noticias

La historia de Duncan, el conejo sordo que encontró la felicidad después de perder sus orejas

Con ambos tímpanos destrozados, tras varias intervenciones quirúrgicas, el animal transformó por completo su carácter agresivo

La historia de Duncan, el

Operativo de rescate devuelve la esperanza a perros abandonados tras evacuación masiva en Alaska

Debido al desplazamiento de cientos de residentes por el tifón Halong, maestros y voluntarios colaboran en la identificación y traslado aéreo de mascotas desde zonas rurales devastadas por las inundaciones

Operativo de rescate devuelve la

Heroica pastor alemán rastrea y salva a niña desaparecida en un frío bosque de New Hampshire

La rápida acción del equipo de búsqueda permitió localizar a una menor de dos años, evitando consecuencias graves por las bajas temperaturas

Heroica pastor alemán rastrea y

La conmovedora historia del cachorro que quiere dejar atrás el miedo para encontrar un nuevo hogar

Después de que su madre y hermanos fueron adoptados, el canino quedó solo en el refugio, esperando una familia que le brinde amor y seguridad para superar sus inseguridades

La conmovedora historia del cachorro

Caballo Clydesdale: el equino escocés que se convirtió en un ícono de la publicidad en Estados Unidos

Con su gran tamaño y variedad de capas que generalmente incluyen manchas blancas, son ideales tanto para espectáculos como para diversas actividades ecuestres

Caballo Clydesdale: el equino escocés
ÚLTIMAS NOTICIAS
El peronismo intenta mostrarse unido

El peronismo intenta mostrarse unido en el tramo final de la campaña, con Cristina Kirchner enfocada en la futura agenda legislativa

Un policía que trabajaba como chofer de aplicación mató a un adolescente que intentó asaltarlo

Uno de los sectores clave de la economía cayó a mínimos históricos y sólo el 45 por ciento de su maquinaria está en uso

Cáncer de mama: el 90% de los casos pueden curarse si se detectan a tiempo

Descubren que el nivel del mar fue mucho más alto que el actual hace millones de años

INFOBAE AMÉRICA
Científicos revelan la verdadera causa

Científicos revelan la verdadera causa del “agujero” de Chicago y no fue una rata

El turismo masivo amenaza a 6 destinos emergentes en Europa, Asia y América Latina

Lula y su defensa a Maduro evidencian fracturas y fracasos de la izquierda latinoamericana

La Hispanic Society de Nueva York remató 50 pinturas de su acervo para seguir abierto

La economía china creció al ritmo más bajo del año en medio de la crisis inmobiliaria y la disputa con Estados Unidos

TELESHOW
La madre de Mauro Icardi

La madre de Mauro Icardi se sinceró en un mano a mano con su hija Ivana: “He demostrado bastante bien mi cariño”

El inesperado regalo que recibió Jimena Barón de Matías Palleiro que la hizo exclamar de alegría: “¡Es hoy!"

El fuerte cruce entre Wanda Nara y Luis Ventura en Masterchef Celebrity: “Andá con Verónica Lozano”

Mirtha Legrand y Juana Viale sorprendieron con un divertido challenge y revelaron detalles desconocidos de su familia

Julián Weich cuenta cómo cambió su vida: “Un día reuní a mis hijos para pedirles perdón”