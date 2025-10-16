Animales y Mascotas

Gato callejero con mirada triste encuentra amoroso hogar después de vivir semanas oculto en un muro

El proceso de rescate y adopción fue documentado en TikTok, donde la conmovedora historia se volvió viral

Por Mariana Álvarez Torres

La historia de un felino
La historia de un felino que vivía oculto en una pared y fue adoptado por un joven en Arizona se volvió tendencia viral. (TikTok: @.defacs)

Durante semanas, Spencer Tawes, de 29 años, observó preocupado a un felino callejero que vivía escondido en un agujero en la pared de una calle en Arizona, sin saber que sería el inicio de una historia viral de rescate, cariño y transformación.

Tawes, quien publica en TikTok bajo el nombre de usuario @.defacs, documentó en una serie de videos el proceso de acercarse poco a poco al minino, ganarse su confianza y, finalmente, brindarle un hogar con los cuidados que necesitaba.

“Hay muchos gatos callejeros en la zona que alimento, y con él específicamente pude darme cuenta de que probablemente fue abandonado”, explicó a la revista Newsweek. Según relató, a diferencia de otros ejemplares en situación de calle que huían al notar la presencia humana, este permanecía en su pequeño rincón sin escapar, aunque tratando de alejarse a una distancia segura, aceptando la comida que le ofrecía.

Pese a que el animal no parecía enfermo ni desnutrido, pues tenía un pelaje esponjoso y bien cuidado, su expresión facial conmovió profundamente a los usuarios de la red social, ya que las imágenes en los videos capturaban una mirada triste que rompió el corazón de quienes la veían.

De esta manera, profundamente conmovida por la situación, la comunidad en línea ofreció un constante seguimiento a la historia, comentando y sugiriendo maneras de ayudar al minino.

De un agujero en la pared a una vida llena de cariño

La emotiva transformación de un
La emotiva transformación de un felino abandonado en Arizona cautivó a miles en redes sociales. (TikTok: @.defacs)

Tawes comenzó a proporcionar alimento regularmente al gato, le dejó mantas calientes junto al agujero donde se refugiaba y hasta un tazón con comida seca que humedecía en ocasiones, como puede apreciarse en uno de los clips compartidos en su cuenta personal.

Aunque al principio el felino regresaba rápidamente a su escondite cuando el hombre se acercaba demasiado, poco a poco empezó a confiar más. “Con el tiempo comenzó a dejarme acariciarlo y se volvió más amigable”, contó para Newsweek, quien también mencionó que el pequeño vivió en ese agujero “durante poco más de un mes”.

En un video compartido el pasado 2 de octubre, el joven mostró su progreso completo de la relación con el gato. Las imágenes iniciales retratan al animal encogido en su escondite, observando al hombre con una expresión triste. Sin embargo, a medida que avanza el clip, se puede ver al minino cada vez más cómodo, dejando que Tawes se le acerque o mirándolo con curiosidad.

Eventualmente, la grabación muestra al felino salir de una transportadora, ya en casa de su nuevo ‘padre’ humano. Aunque aún se mostraba cauteloso en sus primeros momentos bajo techo, rápidamente se adaptó a su nuevo hogar, según la información proporcionada por Newsweek.

En la toma final del video, el gato ya se encuentra tumbado en una cama, con el semblante relajado y la actitud de un animal que siempre había vivido entre humanos.

La actual vida de “Cheese Curd”

El gato mostró una transformación
El gato mostró una transformación emocional, pasando de la tristeza a la felicidad en su nuevo hogar. (TikTok: @.defacs)

Tawes confirmó a Newsweek que decidió “darle una nueva vida como mascota mimada”. Entre los cuidados, lo llevó a recibir atención especializada para asegurarse de que estuviera en óptimas condiciones y para verificar si tenía un microchip, aunque no se encontró registro alguno. Dos meses después, asegura que el gato está completamente recuperado, contento y muy apegado a él.

“Es un pequeño animal feliz, [y] después de algunas visitas al veterinario, está completamente sano y curado”, comentó para la revista. “Es muy hablador y cariñoso, siempre está acurrucándose. Tiene la típica personalidad de un muñeco de trapo: puedo levantarlo y colocarlo en cualquier posición, y él simplemente lo deja pasar sin ninguna resistencia. ¡Es el único gato que he tenido que se acuesta en mi pecho y ronronea como un loco!”

El peculiar nombre Cheese Curd, lo eligió en referencia al agujero donde vivía el minino, ubicado justo afuera de un restaurante de comida rápida. “Lo llamamos Cheese o Cheesy para abreviar”, reveló Tawes.

La historia conmovió profundamente a la audiencia en TikTok, quienes comentaban sin falta cada actualización. “Sus ojos se ven tristes al principio y más felices al final. Gracias por darle un hogar”, escribió una usuaria. El último video sobre el caso alcanzó rápidamente las 496.2 mil vistas, 113.4 mil comentarios y más de 2,100 compartidos, convirtiéndose en una historia inspiradora de compasión, paciencia y segundas oportunidades.

