Animales y Mascotas

Cría de delfín es liberada tras permanecer semanas enredada en un sedal de pesca

La intervención de organizaciones especializadas permitió rescatar al ejemplar que presentaba escoliosis y heridas profundas en su aleta trasera

Por Mariana Álvarez Torres

Guardar
Especialistas de la Fundación Sea
Especialistas de la Fundación Sea World y ORRCA lograron liberar al ejemplar en costas australianas. (IG: @seaworldfoundation)

Una cría de delfín nariz de botella fue rescatada recientemente en las costas de Nueva Gales del Sur, Australia, luego de pasar varias semanas atrapada en un sedal de pesca. El caso fue reportado inicialmente por residentes de la localidad de Forster, quienes a finales de septiembre notaron al joven cetáceo nadando junto a su madre en un canal local.

Según informó la Australian Broadcasting Corporation (ABC), el hallazgo dio pie a una intensa labor de monitoreo y rescate por parte de organizaciones especializadas, que siguieron al animal durante días. Gracias a imágenes captadas por drones, se confirmó que el delfín tenía un sedal enredado en la cola, el cual iba acumulando basura marina y afectando progresivamente su capacidad para nadar.

Jessica Fox, vicepresidenta de la Organización para el Rescate e Investigación de Cetáceos en Australia (ORRCA), explicó que el artefacto actuaba como una trampa móvil: “A medida que pasaban los días y las semanas, más residuos quedaban atrapados en él y el delfín se volvía más lento”, detalló a ABC.

Fox también indicó que la cría podía identificarse fácilmente por una característica distintiva en su aleta dorsal, lo que permitió a los rescatistas seguirle el rastro durante su operación de vigilancia.

Un rescate complejo, pero exitoso

La intervención incluyó la administración
La intervención incluyó la administración de medicamentos y una evaluación veterinaria para asegurar la recuperación del animal. (IG: @seaworldfoundation)

A principios de octubre, un equipo especializado de la Fundación Sea World, con sede en la ciudad australiana de Gold Coast, viajó a Forster con el objetivo de liberar al animal, sin embargo, en esa primera ocasión, no pudieron localizarlo.

Afortunadamente, el sábado 11 de octubre, la cría y su madre fueron vistas nuevamente, lo que permitió al equipo regresar de inmediato y, esta vez, ejecutar con éxito la operación de rescate.

La veterinaria principal de la fundación, Claire Madden, relató en ABC que el equipo logró asegurar al delfín junto al bote de rescate, y procedió a examinar y liberar la zona afectada. “El borde posterior del sedal que flotaba detrás había quedado atrapado entre pastos y algas marinas que actuaban como un ancla, lo que hacía que el sedal se clavara más profundamente en la cola del pequeño”, explicó.

El hilo de pesca había causado heridas profundas en la cola del animal, sin embargo, tras evaluar el estado general de salud del delfín, Madden concluyó: “Fue triste ver las heridas que una sola hebra de hilo de pescar le había causado a este individuo, pero fue la mejor sensación del mundo saber que, al quitarlo, le habíamos dado a este pequeño una segunda oportunidad de vida”.

Según lo detallado por el medio australiano, la intervención incluyó la administración de medicamentos antes de liberar al delfín para que pudiera reunirse nuevamente con su madre, quien estuvo presente durante todo el procedimiento.

Posteriormente, ORRCA compartió una actualización a través de su cuenta de Instagram: “Si bien la cría presentaba algunas heridas causadas por el corte, así como escoliosis debido a la limitación de su capacidad de natación en consecuencia del enredo, nuestro equipo confía en que se recupere de estas lesiones y, con el apoyo de su madre, se reintegre a las manadas locales”.

Un llamado urgente a la conciencia ambiental

Científicos y veterinarios examinan un
Científicos y veterinarios examinan un delfín rosado de río en Puerto Nariño, Colombia, el domingo 7 de septiembre de 2025. (AP Foto/Fernando Vergara)

La doctora Madden subrayó la importancia de la responsabilidad humana respecto al manejo de residuos: “Desafortunadamente, el océano es un lugar enorme y con demasiada frecuencia recibimos llamadas de que los animales necesitan intervención y ayuda, pero simplemente no podemos encontrarlos, y es una de las partes más devastadoras del trabajo”.

Jessica Fox, por su parte, espera que tanto la madre como la cría logren reintegrarse exitosamente con el grupo de Tursiops truncatus al que pertenecen. “Esperamos seguir monitoreando este delfín a medida que pasen las semanas, los meses y los años”, añadió.

La directora general del Santuario de Vida Silvestre de Coffs Coast, Tiga Cross, quien lidera el proyecto de eliminación de sedales Seal the Loop, alertó al respecto que aproximadamente mil 500 animales marinos quedan atrapados en sedales de pesca cada año en Australia. “Es preocupante que estemos teniendo más problemas de enredos en todos los ámbitos”, dijo, citada por ABC.

Cross explicó que especies como tortugas y otras especies, debido a su curiosidad natural, tienden a interactuar con estos residuos, sin entender el peligro que representan. “Cualquier tipo de cuerda, red, hilo de pescar, botella de plástico es un riesgo, el animal no puede liberarse, pero además está ingiriendo estos objetos”, señaló.

Temas Relacionados

Delfín nariz de botellaDelfinesAnimales marinosAnimalesMascotasRescate animalAustralia

Últimas Noticias

Marceline, la ‘prima ballerina’ canina que practica frente al televisor se hace viral en TikTok

La border collie de tres años conmueve a los internautas al mostrar entusiasmo por la danza e imitar coreografías de ballet clásico y contemporáneo

Marceline, la ‘prima ballerina’ canina

La conmovedora historia de Wren y Puddles: un conejo rescatado que le devolvió la alegría a una gata

Tras ser hallado herido en la carretera, el mamífero logró sobrevivir y formar un lazo especial con una felina rescatada

La conmovedora historia de Wren

Habitantes de Zontecomatlán rescatan a un perro durante inundaciones en Veracruz

Los vecinos improvisaron un sistema de poleas y cuerdas para trasladar al canino durante la emergencia climática

Habitantes de Zontecomatlán rescatan a

Murió Gage, el koala considerado éxito de conservación, atropellado trágicamente al suroeste de Sídney

El incidente puso en evidencia las consecuencias de la expansión urbana y la ausencia de cruces seguros, mientras especialistas advierten que las vallas actuales agravan el peligro para la especie

Murió Gage, el koala considerado

Los hermanos son la principal fuente de aprendizaje en estas aves cantoras, revela un estudio

Aunque dicha influencia es bien conocida en humanos, la investigación proporciona una de las primeras evidencias experimentales del fenómeno en pájaros

Los hermanos son la principal
ÚLTIMAS NOTICIAS
Claves para mezclar ingredientes dulces

Claves para mezclar ingredientes dulces y salados: cinco recetas fáciles para sorprender

SpaceX probó con éxito la reutilización total del cohete Starship: cómo fue el vuelo

El misterio de ‘El Bola’ y sus “revoleos” que introdujo la amante del narco y dueño de la droga del triple femicidio

El retroceso de los glaciares antárticos en los últimos 30 años: cuáles son las causas y consecuencias

Doble femicidio en Córdoba: el cuerpo hallado en Concordia no tiene cabeza y confirmaron que puede tratarse del remisero desaparecido

INFOBAE AMÉRICA
Líderes opositores y organizaciones de

Líderes opositores y organizaciones de DDHH exigieron justicia tras el ataque contra los activistas venezolanos en Bogotá

El primer ministro de Francia comparecerá ante un Parlamento dividido en medio de la peor crisis institucional

El jefe del Comando Sur de Estados Unidos visitará Granada y Antigua en medio de las tensiones con Venezuela

Identifican una estructura magnética sin precedentes en la frontera del campo terrestre

Estados Unidos condenó las acciones hostiles de China contra un barco filipino en el mar Meridional: “Buscan desestabilizar la región”

TELESHOW
Lorna, la fan de Susana

Lorna, la fan de Susana Giménez, sobre su autismo con hiperfoco: “Ella me prestó atención sin saber que yo era distinta”

Así arrancó MasterChef Celebrity: la presentación de los famosos y las figuras que ganaron el primer desafío

Nicolás Behringer es el ganador de La Voz Argentina 2025: el momento de su gran consagración

La apuesta de Juli Poggio por un emprendimiento asociada con sus padres: “Me encanta invertir, sino tengo la plata ahí muerta”

Quiénes fueron los ganadores de La Voz Argentina y cómo están hoy tras consagrarse en el show de talento de Telefe