Conoce a Finn, el perro policía héroe que inspiró la creación de una ley de protección animal en Reino Unido

Víctima de múltiples puñaladas en cumplimiento del deber, tras ser sometido a una cirugía, el can logró recuperarse y regresó al servicio semanas después del incidente

Por Luis Mote

Después de enfrentar a un joven sospechoso durante un operativo, el canino sufrió varias heridas por un ataque con cuchillo.(Instagram/@k9finn)

Finn, un pastor alemán retirado de la Policía de Hertfordshire en Inglaterra, se enfrentó junto a su adiestrador a un joven armado sospechoso en octubre de 2016. Durante el altercado, el canino recibió múltiples puñaladas en el pecho y la cabeza, mientras que el oficial sufrió una herida en la mano causada por un cuchillo de gran tamaño.

El perro requirió cirugía de emergencia debido a la gravedad de las heridas, pero logró recuperarse y regresó al servicio once semanas después.

En reconocimiento a su labor, en octubre de 2017 recibió el premio “Animal del Año” del Fondo Internacional para el Bienestar Animal en la Cámara de los Lores, y en mayo de 2018 fue galardonado con la Medalla de Oro del Sanatorio Popular para Animales Enfermos (PDSA, por sus siglas en inglés) por su dedicación al deber a pesar de las heridas sufridas.

La recuperación de Finn tras el incidente

Tras una cirugía de emergencia para retirar parte de su pulmón, Finn se recuperó completamente y volvió al trabajo antes de retirarse en 2017 por edad.(Instagram/@k9finn)

El 5 de octubre de 2016, Sky News reporta que el agente Dave Wardell, de la Unidad Canina de la Policía de Bedfordshire, Cambridgeshire y Hertfordshire, fue enviado a un incidente en Stevenage para localizar a un joven que se creía portaba un arma, y ​​acudió acompañado de su perro policía.

Al dar con el individuo, este intentó escapar y tras una advertencia verbal, Wardell liberó a Finn para atacarlo. El can logró atrapar la pierna del fugitivo cuando quería saltar una valla y al caer ambos al suelo, fue atacado con un cuchillo.

El primer golpe fue una puñalada en el pecho del pastor alemán y posteriormente, el sujeto realizó un segundo ataque hiriendo la cabeza del animal y cortando la mano del oficial. A pesar de las heridas, el perro mantuvo la sujeción firme sobre el atacante.

Cuando llegaron otros agentes, Finn fue llevado a un cirujano veterinario y luego a un especialista, donde fue sometido a una cirugía de emergencia para extirparle parte del pulmón afectado por el apuñalamiento.

Gracias a los cuidados recibidos, el canino logró recuperarse por completo y volvió a prestar servicio una vez semanas después del ataque. Posteriormente, se retiró por edad poco antes de cumplir ocho años en marzo de 2017.

Dos meses más tarde, durante un juicio en el Tribunal de Menores de Stevenage, el joven de 16 años originario de Lewisham, al sur de Londres, fue declarado culpable de agresión con lesiones corporales por el ataque a Wardell y fue condenado por daños criminales al apuñalar al perro con más de 5000 libras esterlinas.

Reconocimientos y apariciones públicas que convirtieron a Finn en un héroe nacional

El canino recibe una gran cantidad de premios por su increíble labor y compromiso con su trabajo. (Instagram/@k9finn)

En octubre de 2017, el Fondo Internacional para el Bienestar Animal reconoció a Finn como “Animal del Año” en una ceremonia emotiva celebrada en la Cámara de los Lores, donde se destacó la valentía y dedicación del perro y su adiestrador, según información del diario británico Daily Mail.

Un año después, en mayo de 2018, el cachorro fue galardonado con la Medalla de Oro de la PDSA, un premio de gran prestigio que se entregó por primera vez en una ceremonia pública en el hipódromo de Cheltenham.

Durante la exposición canina Crufts en marzo de 2019, el American Kennel Club otorgó al perro el premio “Amigos para toda la vida”, un reconocimiento especial en uno de los eventos más importantes para el mundo canino en Birmingham.

En 2019, Finn y Wardell fueron invitados al programa Britain’s Got Talent, donde sorprendieron con un acto de lectura de mentes que emocionó profundamente a los jueces y al público. Su presentación, cargada de magia y emotividad, los llevó hasta la final del concurso.

Un año después, en 2020, el perro fue designado embajador de la organización benéfica Thin Blue Paw Foundation, la cual se dedica a brindar apoyo a perros policías retirados en todo el Reino Unido, especialmente en comisarías que carecen de sus propias entidades para el cuidado de estos animales una vez fuera de servicio.

La creación de la Ley de Finn y su expansión en el Reino Unido

: La aprobación de la “Ley de Finn” en 2019 marcó un avance jurídico clave para proteger a perros y otros animales que trabajan en emergencias en Inglaterra, Escocia e Irlanda del Norte. (Instagram/@k9finn)

El caso de Finn puso en evidencia las limitadas sanciones legales contra quienes lesionan a animales que trabajan en los servicios de emergencia. Por ello, el 8 de abril de 2019 se aprobó la “Ley de Finn”, que entró en vigor en Inglaterra y Gales en junio de ese mismo año, cuyo objetivo principal es aumentar la protección de los animales de servicio.

El alcance de esta legislación, según informa Sky News, se amplió rápidamente al resto del Reino Unido. En septiembre de 2019, la primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, anunció que un nuevo proyecto de ley de bienestar animal, que incorporaba la “Ley de Finn”, formaría parte del programa legislativo del Parlamento Escocés.

Finalmente, en febrero de 2020, la Asamblea de Irlanda del Norte aprobó por unanimidad una moción para adoptarla dentro de sus propias normativas de bienestar animal, extendiendo así la protección a los animales de servicio en toda la región.

El legado de Finn

Finn murió en paz a los 14 años, dejando un legado imborrable para la comunidad y sus seguidores. (Instagram/@k9finn)

El can policía falleció mientras dormía el 27 de julio de 2023, a los 14 años. La Fundación Thin Blue Paw reportó la noticia de su muerte a través de su cuenta en Twitter, donde dejaron el siguiente mensaje:

“Nuestro hermoso y valiente niño héroe Finn falleció pacíficamente anoche. Lo extrañaremos muchísimo. Gracias por tu servicio. Descansa en paz, nuestro dulce, hasta que nos volvamos a encontrar”.

La organización benéfica afirmó que el canino dejó un legado imborrable y expresó: “Nuestros pensamientos están con la familia de Finn en este momento tan difícil. Su legado vivirá por siempre.”

