Hasan Piker es acusado por presunto uso de collar eléctrico en su perra, Kaya, durante transmisión en vivo

Hasan Piker niega uso de collar eléctrico en su perra tras polémica viral. (IG: @hasandpiker)

Las reacciones en torno al presunto uso de un collar eléctrico en la mascota del streamer turco-estadounidense Hasan Piker han generado un intenso debate en redes sociales, impulsado por la viralización de un clip en el que se escucha a la perra de nombre Kaya aullar durante una transmisión en vivo del creador de contenido.

El episodio se produjo mientras Piker, conocido en Twitch como HasanAbi, realizaba comentarios en torno a temas políticos. En el video, la canina aparece al fondo, tumbada, y en un momento se levanta y comienza a caminar. Él, visiblemente molesto, le dice: “Kaya, por favor, vete, para ya”.

Inmediatamente después, la perra aúlla, lo que lleva a Piker a añadir: “Te estás portando como un bebé”, según la reconstrucción de los hechos publicada por Newsweek. Este fragmento fue rápidamente compartido en plataformas como X (Twitter) y Reddit, donde los usuarios comenzaron a especular sobre la causa del sonido.

La reacción en redes sociales

El clip desató una ola de especulaciones y enfrentamientos entre creadores de contenido. (Captura de pantalla/X)

La controversia se intensificó cuando algunos críticos sugirieron que Kaya llevaba un collar de descargas eléctricas, incluso, algunos participaron en el forzado análisis del video para tratar de identificar la marca del accesorio, recurriendo a la ampliación de imágenes borrosas, según lo reportado por Forbes.

Las redes pronto dividieron opiniones, mientras tanto, defensores de Piker sostenían que la acusación carecía de fundamento técnico y era resultado de la actual rivalidad pública del streamer con otros creadores de contenido.

De acuerdo con el medio citado, la situación se agravó por comentarios de conocidos personajes de la comunidad, entre ellos Ethan Klein, quien mantiene una disputa pública con Piker, y el streamer Felix “xQc” Lengyel.

El primero, expresó en Instagram su rechazo ante lo que denominó “horrible crueldad animal por parte de Hasan al activarle el collar de choque por un pequeño paso fuera de la cama”, agregando que “llora de dolor, pobrecita”. Por su parte, Lengyel criticó a Piker señalando que, desde su perspectiva, intentaba “engañar a todos” sobre lo ocurrido en la transmisión.

En medio del flujo de reacciones, PETA (Personas por el Trato Ético de los Animales) intervino emitiendo un comunicado a The Hollywood Reporter, en el que hizo pública su postura: “Hasan Piker ha negado haber usado un collar de electroshock en su perro, y esperamos que sea cierto, ya que son peligrosos y absolutamente crueles. Ponen a los animales en riesgo de sufrir quemaduras, ansiedad crónica y agresión desplazada”, denunció la organización dedicada al bienestar animal.

Sumado a ello, la organización remarcó que el refuerzo positivo resulta “un método de entrenamiento mucho más efectivo y no traiciona la confianza que nuestros compañeros animales tienen en nosotros”.

Cuál fue la respuesta de Hasan Piker frente a la controversia

El streamer responde con ironía a las acusaciones, atribuyendo el aullido de Kaya a un accidente. (IG: @hasandpiker)

El creador de contenido respondió en varias ocasiones desde su plataforma, desmintiendo el uso de collares eléctricos y calificando la ola de críticas como infundadas.

“Sí, soy increíblemente abusivo con el perro no solo mejor entrenado, sino también con el que mejor se porta y el más mimado del planeta”, ironizó el creador de contenido durante su transmisión, citado por Forbes. También explicó que el grito de Kaya se debió a un accidente: “Ella gritó porque se golpeó con algo cuando se estaba bajando de la cama”, explicó Piker a su audiencia.

Retomando el episodio en reiterados momentos de su emisión, el hombre amplió su argumento: “Le di la orden de que se sentara mientras se bajaba, y entonces gritó. Había roto la cama anterior. Gritó al bajarse, porque supongo que dio un paso raro o se golpeó la pata con algo”, relató.

Figura destacada en Twitch y con una trayectoria previa como presentador en el programa estadounidense de noticias y comentarios sociopolíticos The Young Turks, Hasan Piker ostenta el vigésimo segundo canal con más suscriptores en la popular plataforma de streaming.

Su contenido, centrado en política, videojuegos y cultura pop desde una perspectiva de izquierda, ha atraído tanto seguidores fieles como críticas constantes, especialmente en el contexto de su longeva confrontación con otros creadores y las frecuentes disputas entre comunidades. Sobre el incidente de Kaya, la discusión continúa abierta