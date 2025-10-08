Animales y Mascotas

Cómo el “efecto camionero” limita la percepción sensorial de las hormigas cortadoras de hojas

El fenómeno observado es más frecuente en ejemplares de mayor tamaño, comparables a vehículos grandes en una autopista

Por Mariana Álvarez Torres

Guardar
Estas hormigas pertenecen a los
Estas hormigas pertenecen a los géneros Atta y Acromyrmex, y son consideradas unas de las criaturas más organizadas del reino animal. (WikiCommons/Kathy & sam)

Las hormigas cortadoras de hojas, reconocidas por su capacidad para transportar hasta ocho veces su propio peso, han revelado gracias a una investigación ser víctimas del “efecto camionero”, un fenómeno equiparable a los desafíos que enfrentan los conductores humanos.

Según el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI), este efecto se produce cuando dicha especie, al cargar fragmentos de hojas grandes, desarrolla “puntos ciegos” que dificulta su percepción del camino y ralentizan el avance de la colonia.

Difundido por la agencia de noticias EFE, el “efecto camionero” fue identificado por la científica del STRI Sabrina Amador y su pasante Katherine Porras, quienes analizaron el comportamiento de las Acromyrmex en Gamboa, Panamá.

¿En qué consistió el experimento?

Las obreras más grandes cortan
Las obreras más grandes cortan hojas con sus poderosas mandíbulas, mientras que otras más pequeñas las transportan al nido. (WikiCommons/Grey Wulf)

Las investigadoras grabaron a los insectos cuando se encargaban de transportar hojas, observando principalmente la formaba en que usaban sus antenas, órganos esenciales para tocar, oler y saborear.

En dicho contexto, el experimento consistió en ofrecer a las hormigas hojas artificiales, elaboradas con papel filtro impregnado en jugo de naranja, y luego reducir la carga a la mitad una vez que continuaban su trayecto.

De acuerdo con los datos registrados por las especialistas, los ejemplares que llevaban cargas grandes tocaban el suelo con sus antenas con menor frecuencia que aquellas sin carga. Al disminuir el peso de la hoja, los insectos aumentaban el número de contactos con el suelo, lo que las llevó a concluir que la carga limita su capacidad sensorial.

Este fenómeno, según el comunicado del STRI, citado por la Agencia EFE, se observa particularmente en las hormigas de mayor tamaño, comparables a los camiones más grandes en una autopista.

“Lo que descubrimos puede explicar por qué, a pesar de tener la fuerza para mover cargas más grandes, algunas hormigas eligen llevar cargas más pequeñas”, explicó Amador a EFE.

Además, el estudio demostró que cuando una hormiga transporta una carga voluminosa, su velocidad disminuye y, como consecuencia, retrasa a las compañeras que la siguen, reduciendo la eficiencia del grupo hasta en un 50%.

Inspiración tecnológica para el futuro

Cada colonia puede defoliar árboles
Cada colonia puede defoliar árboles enteros en pocas noches, mostrando su eficiencia colectiva. (WikiCommons/Geoff Gallice)

Las hormigas cortadoras de hojas desempeñan un papel fundamental en los bosques tropicales, donde enriquecen el suelo y dispersan semillas. Según el STRI y la Agencia EFE, una sola colonia puede recolectar entre una y dos toneladas de material vegetal al año, lo que influye directamente en el ciclo de nutrientes y la dinámica del ecosistema.

El estudio de su comportamiento de forrajeo permite comprender cómo estos insectos se orientan, superan obstáculos y optimizan la recolección de recursos, los cuales son aspectos relevantes para la biodiversidad y el funcionamiento de su lugar de origen.

Por otro lado, el paralelismo entre ambas especies despertó el interés de la comunidad científica. Al respecto, Amador señaló que “las hormigas cortadoras de hojas son expertas en resolver problemas de logística y transporte, y ahora entendemos más sobre su capacidad de carga. Como los humanos enfrentamos problemas similares, podríamos aprender valiosas lecciones de sus estrategias de eficiencia”.

Como muestra de la aseveración, el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales añade que el estudio de estos insectos ha inspirado el desarrollo de robots y sistemas automatizados, ya que su eficiencia en el movimiento y la gestión de cargas ofrece modelos aplicables a la ingeniería y la robótica.

Katherine Porras, pasante del STRI, compartió su experiencia al observar a estos insectos de la siguiente manera: “cuando empecé a observar las hormigas, lo que más disfruté fue prestarle atención a los pequeños detalles. Mientras más las observaba, más preguntas me hacía. Entonces me di cuenta de que con cualquier organismo que estemos estudiando, lo más lindo de la ciencia, es que nunca terminamos de aprender”.

De esta forma, el estudio de las hormigas cortadoras de hojas amplía el conocimiento sobre la naturaleza tropical y abre nuevas perspectivas para la tecnología y la gestión de recursos. La eficiencia y los movimientos de estos insectos continúan inspirando innovaciones en robótica, lo que demuestra cómo experimentos de observación con este tipo de enfoque podrían aportar valiosas soluciones en el futuro.

Temas Relacionados

Hormigas cortadoras de hojasEfecto camioneroBosques tropicalesHormigasInsectosAnimalesMascotas

Últimas Noticias

La conmovedora historia de Willy y Ducky: una ardilla huérfana y un patito de apoyo emocional que inspiraron el libro

El pequeño mamífero con parálisis en sus patas traseras encontró consuelo en un ave de peluche que le cambió la vida

La conmovedora historia de Willy

Estudio revela increíble recuperación de ballenas francas australes al borde de la extinción en la Patagonia

Gracias a los esfuerzos de conservación y protección, la población de estos mamíferos se ha recuperado lentamente

Estudio revela increíble recuperación de

Perro en Florida guía a una agente de policía hasta su ‘abuela humana’ herida y hace posible su rescate

La cámara corporal de la uniformada registró cómo el animal le mostró el camino hacia la mujer previamente reportada como desaparecida

Perro en Florida guía a

Tras 45 años en su sede original, el Laboratorio y Acuario Marino Mote traslada cientos de animales a nuevas instalaciones

Las especies fueron reubicadas en un centro valorado en 130 millones de dólares que permitirá a visitantes y científicos participar en diversos proyectos

Tras 45 años en su

Águila atrapada en hilo de pescar lucha por su vida tras grave daño respiratorio

El ave presentaba ruidos pulmonares ásperos causados ​​por la inhalación de agua durante sus intentos de liberarse

Águila atrapada en hilo de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Calendario de ANSES: quiénes cobran

Calendario de ANSES: quiénes cobran hoy, 8 de octubre

Pidieron elevar a juicio el caso contra una mujer que ahorcó con un cable a su perra en Salta

Investigan a un policía en Mendoza por la muerte de un hombre que le habría robado días atrás

Absolvieron al único acusado por matar a tiros a una familia de Rosario en 2022

Cuál es el fruto seco con más proteínas que el huevo y ayuda a reducir el colesterol

INFOBAE AMÉRICA
EN VIVO: anuncian el premio

EN VIVO: anuncian el premio Nobel de Química 2025

La historia de Barry Marshall, el médico que bebió una peligrosa bacteria para demostrar su teoría y ganó el Nobel de Medicina

Tras las huellas de Alejandro Magno: el misterio de Termesos, la ciudad que ningún ejército pudo conquistar

Erdogan afirmó que Trump le pidió persuadir a Hamas para aceptar su plan destinado a poner fin a la guerra en Gaza

Rusia atacó una central térmica ucraniana y dejó a más de 4.500 usuarios sin electricidad

TELESHOW
El abrazo más grande de

El abrazo más grande de Rosario: Nicki Nicole emocionó con su show sinfónico y selló los 300 años de la ciudad con lágrimas y aplausos

El emotivo posteo de Evangelina Anderson dedicado a sus hijos, a dos meses de su separación de Martín Demichelis

La Voz Argentina definió quiénes son los semifinalistas de Soledad Pastorutti y Miranda!

Quién es Matías Roure, el mediático argentino que discutió con Valeria Mazza en el Bailando de España

La Voz Argentina: Luck Ra desafío a Nico Occhiato y el conductor sorprendió al mostrar su talento