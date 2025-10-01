Animales y Mascotas

Un hombre se reencuentra con su perro tras 10 años desaparecido gracias a la ayuda de la tecnología

El canino fue visto corriendo cerca de una calle concurrida en Indiana, lo que llevó a que se alertara al control de animales para que acudiera a rescatarlo y brindarle ayuda inmediata

Por Luis Mote

Ed Lighthall recupera a Pete,
Ed Lighthall recupera a Pete, su caniche perdido durante una década, gracias a un microchip que permitió localizarlo en otro estado. (Captura vídeo Instagram NBC Chicago)

Ed Lighthall, un hombre de Chicago, experimentó una inmensa alegría al reencontrarse con su perro Pete, un caniche que había desaparecido misteriosamente del patio de su casa hace 10 años.

Sin embargo, los rescatistas pudieron localizar a la mascota en otro estado del país gracias a un pequeño dispositivo de identificación que llevaba implantado, lo que permitió finalmente que Lighthall se reuniera con su canino.

“Le diría a la gente cuánto lo extrañé y lo importante que sería si alguna vez regresara”, declaró el dueño del animal en entrevista para NBC Chicago, compartiendo cómo se sintió durante los años en que Pete estuvo ausente.

El papel de la tecnología en el rescate de Pete

Pete fue encontrado a 20
Pete fue encontrado a 20 millas de casa en una esquina concurrida de Hammond; el microchip permitió contactar a su verdadero dueño tras el rescate. (Captura vídeo Instagram NBC Chicago)

El perro fue encontrado aproximadamente a 20 millas del lugar donde fue visto por última vez. La mascota perdida fue avistada corriendo cerca de una calle en Hammond, Indiana, lo que llevó a que se contactara al control de animales para brindar ayuda.

“El perro estaba suelto, justo en una esquina muy concurrida, y fue recogido y llevado a nuestro refugio”, comentó Laney Bunner, de Hammond Animal Control, para NBC, quien agregó que Pete llevaba collar y placas cuando lo encontraron.

Aunque el caniche fue rescatado sano y salvo, Bunner declaró que el último dueño dejó claro que ya no quería al perro. Por ello, se puso en contacto con 24/7 Pet Watch, la empresa encargada del microchip del canino, lo cual permitió localizar a su verdadero amo.

La reacción del dueño al reencontrarse con su perro

Lighthall y su perro Pete
Lighthall y su perro Pete reviven un lazo profundo tras 10 años de ausencia, demostrando que el amor y la esperanza perduran más allá del tiempo. (Captura vídeo Instagram NBC Chicago y TODAY)

Ambos todavía se están adaptando a la vida juntos, después de tanto tiempo sin verse: “Está mucho mayor que la última vez que lo vi, pero es como si fuera ayer”, expresó Lighthall para NBC Chicago, mostrando la conexión profunda que aún se mantiene.

Para Ed, este reencuentro significó retomar un camino que creía perdido: “Estaba eufórico, ya que su perro había estado desaparecido durante 10 años”, afirmó un miembro del personal de Control de Animales de Hammond.

Lighthall también destacó la emoción y la esperanza que nunca perdió durante todo ese tiempo, asegurando que a pesar de los años transcurridos, el vínculo con Pete sigue intacto y que cada momento junto a su perro se ha vuelto aún más valioso.

¿Qué son y cómo funcionan los microchips subcutáneos para perros?

Los microchips y localizadores GPS
Los microchips y localizadores GPS ayudan a recuperar animales perdidos, combinando identificación única y rastreo en tiempo real para cuidar su seguridad y bienestar. (AP Foto/Sakchai Lalit)

El amor por las mascotas es inmenso, y perderlas representa un dolor profundo. Por eso, la tecnología ha avanzado para reducir cada vez más este riesgo mediante la creación e instalación de localizadores y rastreadores. Sin embargo, muchas personas se preguntan si estos dispositivos pueden implicar algún riesgo o afectar la salud de sus mascotas.

El microchip para mascotas no tiene batería ni requiere mantenimiento, ya que su función es emitir un número de identificación único cuando es escaneado por un lector compatible, que suelen tener clínicas veterinarias y refugios.

Esta identificación permite vincular al animal con una base de datos de propietarios, facilitando su rápida devolución en caso de pérdida.

Según la Asociación Americana de Medicina Veterinaria (AVMA), más del 50% de los perros y el 40% de los gatos que cuentan con microchip fueron regresados ​​a sus familias, frente a sólo el 21,9% y 1,8% respectivamente de aquellos sin este dispositivo.

Sin embargo, los microchips tienen ciertas limitaciones para localizar a las mascotas, por lo que en este caso se recomienda usar localizadores GPS externos que ofrecen la posibilidad de rastrear a los animales en tiempo real.

Estos dispositivos se colocan en el collar o arnés y combinan la señal de satélites GPS con redes móviles para enviar la ubicación directamente a una aplicación móvil. Así, se puede seguir el recorrido del perro o gato mediante un modo LIVE que actualiza su posición cada segundo.

Además, incluyen funciones adicionales como vallas virtuales, alertas cuando el animal sale de su zona segura, historial de ubicaciones, seguimiento de su actividad física, e incluso luces o sonidos para facilitar su seguimiento en la oscuridad, según información de la AVMA.

