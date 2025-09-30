“Siempre seré tu mami”, la conmovedora historia de una gallina y un huevo de pavo real que inspiró el libro

Una gallina llamada Susan crió a un pavo real abandonado, generando una historia viral que se convirtió en libro. (IG/TikTok: @coachadaurie)

Todo comenzó la primavera pasada, cuando Adaurie Stemshorn, propietaria de una granja donde alberga algunos pavo reales, encontró un huevo de dicha especie, frío y abandonado. No quiso dejarlo a su suerte, “las pavas criadas en libertad no son las mejores madres y no he visto sobrevivir a más de tres crías”, escribió en Instagram, así que decidió intervenir.

Su gallina Bantam, Susan, de comportamiento apacible y cariñoso, se convirtió entonces en la candidata perfecta para incubarlo. “Decidí poner el huevo de pavo real debajo de Susan”, contó la mujer a The Dodo For Animal People, una plataforma con enfoque emocional hacia el cuidado y la defensa de los animales. “Ella al instante se puso en modo mamá”.

El ave aceptó su encomienda, completamente entregada a ello. “Se sentó allí sólo unos días, y luego nació el bebé pavo real”, relató Stemshorn. Así nació Peawee, un pequeño Pavo cristatus abandonado que, a pesar de sus diferencias físicas, fue acogido como hijo por la gallina.

Susan lo guió con ternura materna en sus primeros pasos, le enseñó a buscar comida, le dio baños de polvo y compartía con él el gallinero cada noche. Pronto descubrirían que Peawee en realidad también era una hembra.

El amor no entiende de especies

El vínculo entre Susan y Peawee demuestra que la familia y el amor trascienden las diferencias de especie. (TikTok: @coachadaurie)

Lo que hizo esta historia tan especial fue el emotivo vínculo entre Susan y Peawee, pues aunque la joven pavo real creció rápidamente hasta cuadruplicar el tamaño de su madre adoptiva, el afecto y cercanía entre ambas no disminuyó.

La gallina continuó cuidándola con la misma devoción, colocando una ala sobre el cuerpo de su querida hija cada noche antes de dormir. “Susan abrazaba a Peawee todas las noches”, compartió su dueña en redes sociales.

A medida que Peawee crecía, su diferencia física con Susan se volvía más evidente, pero eso nunca fue un obstáculo. “Más grande que su mamá ahora, pero están siempre pegadas”, escribió la propietaria de la aves, conmovida por la entrañable relación. Después de tanto tiempo, la joven pavo real seguía a Susan a todas partes, como un pollito sigue a su madre biológica.

La historia se volvió viral rápidamente en internet, donde usuarios de todo el mundo se emocionaron hasta la lágrimas con la relación entre estas dos aves tan distintas.

Muchos vieron en esta historia una poderosa metáfora sobre la adopción, la identidad y el amor incondicional. “Podría convertirse en un libro sobre la adopción, para ayudar a los niños a comprender que quizá no se parezcan a sus padres, pero siguen siéndolo”, escribió una usuaria.

Otro comentario resaltó: “Creo que algo como el amor de una madre no tiene límites. No importa quién seas ni cómo te veas, mamá siempre te amará”.

Del gallinero a las páginas de un libro

Adaurie Stemshorn publicó el libro basado en la relación entre su gallina y un pavo real adoptado. (TikTok: @coachadaurie)

Inspirada por el impacto emocional que tuvo esta historia real, Adaurie Stemshorn decidió plasmarla en un libro. El 10 de febrero de 2025 publicó ‘Siempre Seré Tu Mamá’, una obra infantil, basada en la relación entre Susan y Peawee, que busca transmitir a niños y adultos el mensaje de que el amor y la familia no dependen de las apariencias ni del origen biológico.

De acuerdo con la sinopsis oficial consultada en Amazon, Siempre Seré Tu Mamá relata cómo Susan, una pequeña gallina enana, encuentra un huevo solitario y decide protegerlo del frío. Al nacer Peawee, un colorido pavo real, ella lo cría con amor incondicional, pero a medida que crece y comienza a notar que es diferente, Peawee se cuestiona su lugar en el mundo. “A través de momentos conmovedores y un acto de amor valiente, el pequeño pavo real descubre el verdadero significado de la pertenencia y la familia”, puede leerse.

“Basada en una historia real, transmite con belleza el mensaje universal del amor incondicional y la aceptación”, afirma la autora en dicho resumen. Así, el vínculo entre Susan y Peawee se convirtió en una herramienta narrativa para hablar con los más pequeños sobre adopción, inclusión y amor verdadero.

La historia de Susan y Peawee no solo tocó miles de corazones en redes sociales; ahora también inspira a familias y niños a ver más allá de las diferencias y a entender que los lazos del amor pueden nacer en los lugares más inesperados y contra cualquier adversidad.