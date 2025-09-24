Animales y Mascotas

Adopciones Aragón suspende labores de rescate por deuda veterinaria superior a los 100 mil pesos

Gracias al respaldo de la comunidad, ya se ha logrado cubrir una parte del monto total; sin embargo, aún se requiere apoyo urgente para garantizar la continuidad del proyecto

Por Mariana Álvarez Torres

Guardar
Imagen ilustrativa de gatitos rescatados.
Imagen ilustrativa de gatitos rescatados. (Instagram: newkittensontheblock)

Tras seis años de operaciones ininterrumpidas, la organización independiente Adopciones Aragón, dedicada al rescate, rehabilitación y entrega en adopción de gatos en situación de calle o riesgo, anunció la interrupción indefinida de sus actividades de rescate debido a una deuda veterinaria acumulada que supera los $100,000 pesos mexicanos, según confirmó Escarlet Leyva, fundadora del proyecto.

Desde su creación en 2019, han logrado salvar la vida de 587 gatitos, realizar numerosas esterilizaciones y brindar atención paliativa a animales que no pudieron recuperarse. El proyecto se sustentaba en hogares temporales, campañas de concientización, colectas y rifas, así como donaciones voluntarias por parte de la ciudadanía.

En un comunicado público emitido a través de sus redes sociales, Leyva expresó: “Con profunda tristeza les comparto que hemos decidido no continuar con nuestras actividades de rescate y concentrarnos en sacar adelante a los rescataditos que ya tenemos a nuestro cargo”. De acuerdo con la fundadora, cinco de los ocho mininos actualmente hospitalizados requieren atención médica especializada y prolongada, lo que ha llevado a una deuda acumulada de $100,950 pesos.

Cómo apoyar a Adopciones Aragón

Los donativos se llevan a
Los donativos se llevan a cabo de manera directa. (IG: @adopciones_aragon)

El modelo operativo de la organización enfocada en bienestar animal se basaba en la atención inmediata a reportes ciudadanos sobre felinos en condiciones de abandono, maltrato o riesgo. Sin embargo, la misma dinámica ha resultado insostenible financieramente. “En mi deseo de ayudar a que muchos gatitos de la ciudad pudieran tener una oportunidad de vida, no dimensioné las cuentas tan grandes que podrían generarse de cada uno de los casos”, admitió Leyva.

Pese a que en múltiples ocasiones se recibieron promesas de apoyo económico por parte de quienes reportaban los casos, ese respaldo rara vez se concretó, lo que dejó a la organización en una situación crítica. “Al hacer estos reportes muchas personas prometieron ayudarnos y desafortunadamente eso nunca pasó”, lamentó la fundadora.

En su mensaje, Leyva también expresó que ha asumido personalmente los compromisos económicos derivados del rescate de los animales: “Me he hecho responsable de mis decisiones de aceptar ayudar a mis rescataditos y a través de rifas, talleres, colectas y demás, me ha sido posible costear algunos gastos”, no obstante, afirmó que la deuda actual ha superado su capacidad de pago, incluso con esfuerzos extraordinarios. “Así trabaje todavía más de lo que ya lo hago, me será imposible pagar el total de la deuda”, añadió.

Como parte de la pausa operativa, el equipo se enfocará en sacar adelante a los animales que ya se encuentran bajo su resguardo, antes de evaluar una posible reactivación del proyecto. Mientras tanto, solicitan apoyo financiero ciudadano para solventar las deudas con las clínicas veterinarias, y aseguran que toda la información y documentación de los casos está disponible de forma pública para quienes deseen verificar su labor.

Hasta la fecha, gracias al apoyo recibido, la organización ha logrado cubrir una parte de la deuda: “Pagamos: $40,700.00 pesos”, informó en Instagram. No obstante, aún restan por cubrir $7,852.00 pesos correspondientes a cuentas veterinarias activas.

Quienes deseen apoyar económicamente a Adopciones Aragón para solventar los gastos veterinarios pendientes, pueden hacerlo a través de donativos directos. Los aportes se reciben en la cuenta bancaria a nombre de Escarlet Leyva, con la siguiente CLABE interbancaria de Banorte: 072760010622329498.

Cada contribución representa una oportunidad para que los gatos rescatados reciban la atención médica necesaria y puedan continuar su proceso de rehabilitación en busca de un hogar definitivo.

Crisis de abandono y sobrepoblación felina en México

La esperanza de vida de
La esperanza de vida de un gato callejero suele ser mucho menor que la de un gato doméstico. (Reuters)

El país experimenta una severa crisis de sobrepoblación de animales de compañía, particularmente perros y gatos. De acuerdo con la Asociación Nacional de Autoridades Ambientales Estatales (ANAAE), el 70 % de los gatos en territorio nacional viven en la calle, lo que representa a más de nueve millones de felinos sin hogar.

Además, según cifras de Forbes México, cada día se abandonan más de 1,300 animales de compañía, y el total de perros y gatos en situación de calle alcanza los 29.7 millones. Se estima que al menos el 70 % de ellos provienen de hogares donde fueron criados o adoptados previamente, lo que evidencia una falta de conciencia sobre la tenencia responsable y un sistema insuficiente para atender la emergencia animal.

Proyectos como Adopciones Aragón buscan llenar ese vacío institucional, actuando desde la sociedad civil para dar atención médica, alojamiento temporal y oportunidades de adopción a los animales rescatados. Sin embargo, la ausencia de políticas públicas de apoyo directo y la falta de participación sostenida de la ciudadanía vuelven estos esfuerzos extremadamente vulnerables a colapsos financieros.

En su comunicado, Leyva hizo un llamado urgente a la solidaridad: “Les suplico que no me dejen sola, porque siento que el mundo se me cae a pedazos… por saber que se adeuda tanto y entender que no podré ayudar más a ningún otro gatito”. Así, el futuro del proyecto queda ahora en manos del apoyo ciudadano y la posibilidad de saldar la deuda acumulada para retomar las actividades de rescate.

Temas Relacionados

Adopciones AragónGatosRescate animalesmexico-noticiasAdopciónAnimalesMascotas

Últimas Noticias

Andrés Muñoz, el beisbolista mexicano de los Marineros de Seattle muestra su lado humano de la forma más inesperada

Desde pequeño, el sinaloense heredó de su madre el amor por ayudar a las criaturas que se encontraban en la calle, un deseo que lo llevó a crear una fundación de animales

Andrés Muñoz, el beisbolista mexicano

Pez koi se viraliza en internet con reacciones de entusiasmo similares a las de un perro

Los videos publicados en redes sociales muestran al animal acuático mover su aleta trasera y hacer volteretas cuando es alimentado

Pez koi se viraliza en

Oveja escapa de granja en Australia tras estar en peligro de muerte y encuentra refugio en parque cercano

La primera misión para rescatar a la criatura falló, pero tras un plan detallado y con apoyo de guardabosques, los rescatistas lograron capturarla y trasladarla a un santuario

Oveja escapa de granja en

Tres cachorros golden retriever fueron abandonados en Boston por tener un virus mortal y buscan hogar

Los canes recibieron atención en el hospital y permanecieron internados durante seis días, antes de ser trasladados a hogares temporales de acogida

Tres cachorros golden retriever fueron

Desgarrador rescate en Australia: madre y cría de ballena luchan por escapar de red para tiburones

Autoridades confirmaron que, además de la madre y la cría, otros dos cetáceos quedaron enredados en la misma red

Desgarrador rescate en Australia: madre
ÚLTIMAS NOTICIAS
Exclusivo, habla por primera vez

Exclusivo, habla por primera vez la jueza Makintach: “Sé que no cometí ningún delito”

El Gobierno dictó la conciliación obligatoria y se normalizará desde mañana el servicio de trenes en el AMBA

Casación rechazó la prisión domiciliaria de Fabián Rossi en la “ruta del dinero K”

Receta de calabaza rellena con carne picada, rápida y fácil

Después de la euforia en los mercados, hubo fuerte toma de ganancias para los activos argentinos y el dólar se mantuvo estable

INFOBAE AMÉRICA
Dinamarca investiga la conexión de

Dinamarca investiga la conexión de un buque ruso con los vuelos de drones sobre sus aeropuertos

ONGs opositoras acusaron al régimen iraní de dejar morir a una presa política al negarle atención médica

Mientras Alemania busca duplicar su presupuesto en Defensa, una empresa lanzó su nuevo dron autónomo “CA-1 Europa”

La Justicia de Bolivia ordenó el arresto domiciliario de Felipe Cáceres, ex zar antidrogas del gobierno de Evo Morales

Colin Farrell deslumbra en San Sebastián con su personaje de un ludópata perdido en Macao

TELESHOW
Roberto García Moritán habló del

Roberto García Moritán habló del robo que sufrió Pampita: “No había nada mío en la caja fuerte”

Laura Laprida recordó a Geñi, su hermana fallecida hace 7 años: “Miss you”

La indignación de Georgina Barbarossa por el crimen de Morena, Brenda y Lara y el recuerdo del asesinato de su marido

Charly García, ganador del Konex de Brillante 2025 a la música popular argentina

Con Maxi López en Argentina, su esposa embarazada dio a entender desde Suiza que la hija de ambos sufrió una caída: “Mi princesita”