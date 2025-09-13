Animales y Mascotas

Sultán, el perrito que se hizo viral por abrazar a la mujer que lo adoptó cuando nadie lo quería

El refugio Salvando Lanitas destacó la importancia de dar una segunda oportunidad a los animales sin hogar

Por Alexander Ortiz

Miles de personas se conmovieron con el abrazo del perrito y su nueva familia. (@salvandolanitas)

En Quito, Ecuador, un perrito mestizo llamado Sultán cambió su destino gracias a la adopción de una joven que decidió darle una segunda oportunidad. Rescatado por el albergue Salvando Lanitas, el can nunca había experimentado el calor de un hogar y vivía en el refugio esperando ser amado.

El encuentro entre el peludo de cuatro patas y su nueva dueña fue inmediato y emotivo. La reacción del cánido fue tan intensa que no dejaba de abrazarla, mostrando una gratitud pura y sincera.

La emoción se hizo viral a través de un video publicado en Facebook el pasado 20 de febrero, en el que se observa al sabueso rodeando con sus patas a su dueña y apoyando la cabeza en su pecho, mientras la joven, entre lágrimas, correspondía al gesto.

La historia de Sultán ha conmovido a miles de personas. En la publicación, el refugio destacó: “Ella no dejaba de llorar y él no dejaba de abrazarla”, y agradeció a la mujer por darle una nueva vida. La historia ya cuenta con más de 48 mil reacciones, y los comentarios reflejan la emoción de los internautas.

Un vínculo que inspira a la adopción

Sultán abraza a su nueva dueña tras ser adoptado, demostrando la gratitud más pura. (@salvandolanitas)

El refugio Salvando Lanitas concluyó la publicación con un mensaje lleno de cariño: “Sé feliz, ángel sin voz, te amamos”.

En los comentarios de la publicación, muchas personas expresaron su gratitud hacia la mujer que adoptó al can. Algunos destacaron la ternura del momento: “Ver esto siempre nos alegra el día y nos llena de esperanza por este mundo tan cruel”.

Otros usuarios ofrecieron consejos sobre la crianza y el cuidado del perro: “Lo único que te pido es que tengas mucha paciencia e infinito amor por él”.

Gracias a esta adopción, Sultán inicia una nueva etapa llena de cariño, compañía y cuidados, dejando atrás los días de soledad en el refugio y encontrando el hogar que siempre mereció.

Qué considerar antes de adoptar una mascota

(AP Photo/Francisco Seco, file)

La adopción es una opción cada vez más popular para quienes desean tener un perro o un gato en casa. A diferencia de la compra, adoptar implica un acto altruista y humanitario, brindando un hogar a animales que han sido abandonados o que viven en refugios.

Leo Montero, conductor televisivo y amante de los animales, explicó a Infobae en Vivo algunas claves para adoptar de manera responsable:

“Es importante a la hora de tener un perro o gato en casa la responsabilidad de tener un animal. No hay que comprar un perro porque está de moda. Hoy hay animales abandonados, incluso de raza, porque el ser humano compra y descarta. Y aunque es un delito monumental, pasa. Hay que tener paciencia porque va a hacer pis, va a hacer caca y va a romper cosas en su primer año.”

Montero añadió que, al adoptar, es fundamental no tomar decisiones apresuradas, involucrar a toda la familia y evaluar el tiempo disponible para la mascota. Además, subrayó la importancia de cuidar su alimentación, mantenerlo hidratado, vacunado y en buen estado de salud.

Pulpo de un acuario en

Familia regresa a mascota con

Australia autoriza vacuna para combatir

Caballos Brumby: los equinos salvajes

La incomprendida amistad de Pebbles
Una estación de la línea

Asesinato de Fernando Villavicencio en

Thiago Medina habría sido internado

