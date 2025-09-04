Animales y Mascotas

El emotivo reencuentro de Mikah y Casey: una mona araña víctima de tráfico ilegal y un fotógrafo rescatista

Años después de acompañarla en su proceso de reintegración, la primate le ofreció un abrazo para recibirlo como la primera vez

Por Mariana Álvarez Torres

Guardar
Un fotógrafo estadounidense, se reencontró
Un fotógrafo estadounidense, se reencontró con Mikah, una mona araña rehabilitada tras ser víctima de tráfico ilegal, mostrando el impacto de su vínculo. (IG: @cooperlost)

Hace aproximadamente cuatro años, el fotógrafo estadounidense Casey Cooper vivió una experiencia que marcaría su vida para siempre, cuando, mientras trabajaba como voluntario en ONCA Wildlife Rescue, un santuario boliviano que rescata y rehabilita animales salvajes, conoció a Mikah, una mona araña que había sido víctima del tráfico ilegal de fauna silvestre.

“Estaba muy nervioso porque era un mono araña bastante grande”, contó Cooper en entrevista con The Dodo For Animal People, una plataforma con enfoque emocional hacia el cuidado y la defensa de los animales. “Me miró de forma extraña. Luego se acercó a mí, saltó, me dio un abrazo en el cuello y se quedó ahí un rato. Fue increíble. Me enamoré de ella inmediatamente”, añadió.

Mikah había sido una mascota, por lo que estaba acostumbrada a los humanos, sin embargo, la misión de ONCA era ayudarla a recuperar sus instintos salvajes para que pudiera reintegrarse en una tropa y volver a su hábitat natural en la selva amazónica. “Cuando estos animales llegan por primera vez a un santuario, carecen por completo de habilidades sociales. Son marginados por su propia especie y tardan años en ser aceptados”, escribió el hombre en su cuenta de Instagram, donde documentó parte del proceso.

Durante varios meses, Casey se dedicó a acompañar y proteger al animal en su transición. “Pasábamos juntos de seis a ocho horas al día”, relató. “Supervisaba sus interacciones con la manada salvaje para asegurarme de que las hembras no la atacaran, ya que pueden ponerse muy a la defensiva con las nuevas hembras de tamaño alfa que se unen a la manada”.

Así, cada vez que ella se sentía insegura o amenazada, corría hacia el fotógrafo en busca de consuelo. “La sacaba de la tropa y la llevaba a un lugar seguro”, explicó. “Yo era su refugio mientras la reintroducían a la tropa salvaje”.

Finalmente, tras meses de esfuerzos, la mono araña fue aceptada por el grupo y pudo ser liberada para volver a la selva donde hoy continúa prosperando.

Un reencuentro inesperado en la selva

La rehabilitación de Mikah en
La rehabilitación de Mikah en ONCA Wildlife Rescue muestra el desafío de reintegrar animales víctimas del comercio ilegal. (FB: Casey Cooper)

La historia, sin embargo, no terminó ahí. Años después, en una visita de Cooper al santuario, algo extraordinario ocurrió. Mientras caminaba por la selva tropical cercana al área donde se sabía que vivía Mikah, el destino los volvió a reunir.

“Enseguida me miró a los ojos”, dijo el rescatista a The Dodo. El animal estaba en lo alto de un árbol, pero al reconocer a su antiguo cuidador, descendió de inmediato. “Se acercó y me dio un abrazo”, recordó.

El momento fue aún más especial cuando ella le mostró que estaba esperando crías. “Me dejó claro que estaba embarazada”, contó emocionado. “Fue como decir: ‘Mira esto, mira dónde estoy ahora’. Se me saltaron las lágrimas porque hacía tanto tiempo que no la veía y se crea una conexión muy estrecha con estos animales”.

A pesar de la alegría del reencuentro, el nombre fue consciente del límite que debía mantener. “Quería reconocerla, pero inmediatamente después del video, la aparté de un empujón y me alejé”, relató. “Fue un encuentro hermoso, pero cuando se trabaja con la vida silvestre, es muy importante mantener cierta distancia”.

Cooper compartió con la revista Newsweek cómo esta experiencia ha sido transformadora, no solo para Mikah, sino también para él. “Ha sido una gran bendición poder ver cómo animales que, francamente, no parecen tener ninguna posibilidad de sobrevivir en la naturaleza”, dijo. “Sinceramente, es como ver a un drogadicto rehacer su vida y alcanzar su máximo potencial. Estos animales solo necesitaban a alguien que creyera en ellos”.

Y es que para el fotógrafo y rescatista, esta conexión va más allá de la empatía. “Personalmente, conecto muy bien con estos animales porque fui un alcohólico drogadicto que fue a rehabilitación. Su experiencia me recuerda mucho a la mía”, confesó.

Tráfico ilegal de monos araña

Miles de primates como Mikah
Miles de primates como Mikah sufren cada año por el comercio ilegal y la destrucción de su hábitat. (Gobierno de México)

Desafortunadamente, la historia de Mikah es solo una de muchas, pues cada año, miles de primates son víctimas del tráfico ilegal de fauna silvestre. Los monos araña, en particular, están en grave peligro debido a la destrucción de su hábitat y la caza para el comercio de mascotas exóticas.

Según la Asociación de Zoológicos y Acuarios (AZA), los traficantes suelen capturar crías en su hábitat natural, matando a sus madres y a otros miembros de la manada que intentan defenderlas, un acto brutal que deja a los bebés huérfanos y traumatizados.

Peor aún, el tráfico de vida silvestre no actúa de forma aislada: “Suele estar vinculado a otras formas de delincuencia organizada y se ha convertido cada vez más en un componente de redes de tráfico más amplias que incluyen drogas y armas”, advierte la AZA.

Sumado a ello, el auge de las redes sociales ha amplificado el problema, pues la demanda de animales salvajes como mascotas ha aumentado, alimentada por videos virales y cuentas que presentan estos animales como adorables compañeros domésticos, ignorando por completo el sufrimiento y daño ecológico que implica ese comercio.

“Los monos araña son una especie sometida a mucha presión”, explicó Keith Lovett, presidente del Grupo Asesor de Taxones de Primates del Nuevo Mundo y vicepresidente de programas de la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre del Zoológico del Bronx. “Esa presión incluye la pérdida de hábitat, pero también la caza furtiva para el comercio de mascotas”.

Frente a este panorama, organizaciones como ONCA Wildlife Rescue juegan un papel vital, ya que a través del rescate, rehabilitación y liberación de animales como Mikah, estas iniciativas restauran la dignidad y la libertad a seres vivos vulnerables.

Temas Relacionados

mono arañamonoprimatestráfico ilegal de animalesrescate animalanimalesmascotas

Últimas Noticias

Perro sorprende a todos al saltar a mar abierto desde un barco en Ibiza y así es como logró salvar su vida

Una vez en el agua el canino avanzó con determinación hacia la costa donde un hombre lo esperaba sobre las rocas

Perro sorprende a todos al

Stewie, el perro rescatado que solo se siente seguro cuando lo toman de las patas delanteras

Hallado en estado de pánico, el can mostró mejoría significativa al recibir apoyo físico directo, lo que permitió a los cuidadores avanzar en su socialización y confianza

Stewie, el perro rescatado que

El emotivo momento en que un niño abraza a su cabra tras conseguir el cuarto lugar en una competencia

El menor asegura que pasa gran parte del día en el establo cuidando a sus cabras y que “le encantan sus patas gorditas”

El emotivo momento en que

La historia de Daisy, una perra salchicha con obesidad severa que lucha por recuperar su salud y movilidad

Diagnosticada con hipotiroidismo, infecciones y artritis, gracias a la atención médica y el cariño de una nueva familia, la canina logra mejorar su calidad de vida un paso a la vez

La historia de Daisy, una

El tierno encuentro entre un perro de servicio y un delfín en el Acuario de Georgia se viraliza en redes

En marzo de 2024, el golden retriever de 6 años también se popularizó tras conocer a Pluto durante un crucero de Disney

El tierno encuentro entre un
ÚLTIMAS NOTICIAS
Transformar la información en acción:

Transformar la información en acción: el rol clave de la comunicación para la sostenibilidad

La Quinta Revolución Industrial: IA generativa, inteligencia humana aumentada y el vértigo del nuevo tiempo

Javier Milei viajó a los EEUU con una agenda reducida para regresar antes de las elecciones bonaerenses

Clausuraron un geriátrico en Córdoba tras varias denuncias por golpes y maltrato a los ancianos

Detuvieron a un hombre y a su hijo por una serie de robos violentos en Mar del Plata

INFOBAE AMÉRICA
Un libro que cuestiona a

Un libro que cuestiona a las redes sociales está hace 75 semanas en la lista de bestsellers del New York Times

Una jueza federal de EEUU revocó los recortes millonarios impuestos por Trump a la Universidad de Harvard

“No van a salir sanitos”: la amenaza de Diosdado Cabello a María Corina Machado por apoyar la presión de EEUU contra Maduro

De España a Latinoamérica: Grupo Azvi lleva su experiencia ferroviaria de alta velocidad

El crecimiento de la esperanza de vida se detuvo en países de altos ingresos, según una investigación

TELESHOW
Flavio Azzaro: “Mi abuelo se

Flavio Azzaro: “Mi abuelo se sentiría orgulloso de mí”

Cuáles son las bandas que cantarán en el último partido oficial de Lionel Messi con la Selección en la Argentina

#VivaLaFamilia con Chiara Mancuso y su papá Alejandro: “Si no te hubieras desbordado, podías llegar a la final”

Eugenia Rodríguez maravilló La Voz Argentina con una balada inolvidable de Céline Dion en una noche de doble eliminación

Arturo Puig recordó a Selva Alemán con un profundo video a un año de su muerte