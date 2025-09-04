8 señales de demencia en gatos: lo que se debe saber y cómo ayudarlos

Los síntomas de la demencia en gatos incluyen vocalización inusual, desorientación y pérdida de hábitos higiénicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La luz de la madrugada inunda la casa mientras Lila, una gata de pelaje gris y ojos ámbar, deambula por el pasillo con paso errático. Maúlla con insistencia, como si buscara a alguien al otro lado de la puerta cerrada. Más tarde, ignora su comida favorita y se queda inmóvil ante una pared, ensimismada y en silencio. Escenas como esta, según advierte The Conversation, pueden ser señales de un cuadro poco conocido: la demencia felina.

¿Qué es la demencia felina?

La demencia felina consiste en un deterioro progresivo de las capacidades cognitivas provocado por el envejecimiento, y se presenta especialmente en gatos de edad avanzada. De acuerdo con The Conversation, sus síntomas muchas veces se confunden con cambios naturales propios de la vejez, pero en realidad son el reflejo de alteraciones cerebrales que causan dificultades en la memoria, el aprendizaje y el comportamiento.

Este síndrome muestra grandes similitudes con el Alzheimer en los humanos. Incluso, investigaciones citadas por The Conversation señalan que existen paralelismos significativos en el desarrollo y en ciertos síntomas de la demencia entre personas y gatos, y que el deterioro tiende a presentarse de manera gradual y muchas veces inadvertida.

Las 8 señales principales de demencia en gatos

Según The Conversation, estos son los síntomas a los que conviene prestar atención:

Vocalización inusual: Maullidos excesivos o en horarios poco habituales, que suelen aumentar durante la noche y pueden ser expresión de confusión o ansiedad. Cambios en la interacción social: Algunos gatos buscan atención y se vuelven dependientes, mientras otros se aíslan, se tornan irritables o parecen no reconocer a personas conocidas. Alteraciones en los patrones de sueño: Inquietud por las noches y tendencia a dormir más durante el día, lo que interrumpe la rutina habitual. Pérdida de hábitos higiénicos: Orinar o defecar fuera de la bandeja, una conducta frecuente en gatos con deterioro cognitivo. Desorientación: Confusión dentro del hogar, quedarse mirando paredes, quedar atrapados detrás de objetos o tener problemas al atravesar puertas. Disminución de la actividad y el aseo: Menor interés por el juego, la exploración y el cuidado del pelaje propio. Ansiedad: Nerviosismo ante entornos antes familiares, búsqueda de refugio bajo la cama o en lugares altos para evitar el contacto. Dificultad para aprender o recordar tareas: Problemas para encontrar el comedero, la bandeja sanitaria o adaptarse a nuevas rutinas.

¿A quiénes afecta y con qué frecuencia?

La prevalencia de la demencia en gatos aumenta con la edad. De acuerdo con datos de The Conversation, más de la mitad de los gatos de 15 años presentan signos de deterioro cognitivo, mientras que aproximadamente el 28% de los gatos entre 11 y 14 años muestran al menos un síntoma asociado. Además, incluso en gatos desde los siete años se detectaron comportamientos compatibles con este síndrome.

Esta detección suele llegar tarde porque muchos síntomas se atribuyen al envejecimiento normal. Por ello, The Conversation recomienda observar detenidamente a los felinos mayores y consultar con un veterinario ante cualquier cambio sostenido en su conducta.

Frente a la aparición de estos síntomas, la consulta veterinaria es imprescindible, ya que existen otras enfermedades (artritis, trastornos neurológicos o insuficiencia renal) que pueden causar manifestaciones similares, según advierte The Conversation.

¿Cómo se puede ayudar a un gato con demencia?

La investigación sobre la demencia felina todavía es limitada y en muchos casos las recomendaciones se inspiran en avances logrados con perros o personas, según reporta The Conversation. Sin embargo, existen estrategias útiles para afrontar estos desafíos. Modificar el entorno es una clave: mantener rutinas estables, evitar cambios bruscos en la disposición de muebles y enriquecer el ambiente con juguetes interactivos y actividades que estimulen la mente puede ayudar a conservar la atención y la capacidad neuronal en gatos afectados o en etapas iniciales de la enfermedad.

Cuando el deterioro es moderado o grave, los cambios bruscos suelen aumentar la confusión y la ansiedad, por lo que los especialistas, citados por The Conversation, sugieren incorporar modificaciones de manera gradual y siempre bajo supervisión profesional.

La dieta de los gatos mayores también puede influir en la progresión del síndrome. The Conversation informa que la adición de suplementos antioxidantes (vitaminas E y C) y ácidos grasos esenciales podría reducir la inflamación cerebral y desacelerar la evolución de la demencia. Sin embargo, advierte que solo deben emplearse productos aprobados específicamente para gatos, ya que algunos suplementos para perros incluyen sustancias perjudiciales para los felinos, como el ácido alfa lipoico.

La importancia de actuar a tiempo

Detectar con rapidez los síntomas de demencia en gatos, según concluye The Conversation, permite acceder a un diagnóstico temprano y adoptar acciones que benefician el bienestar durante la vejez.

La consulta profesional, junto con la observación constante y la adaptación del entorno y la dieta, marcan la diferencia en la vida diaria de los animales mayores y les permiten transitar esa etapa con mayor dignidad y comodidad.