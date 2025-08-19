Animales y Mascotas

Perrita muere al salvar a su dueña de un intento de feminicidio en Puebla

El agresor fue detenido y vinculado a proceso por violencia familiar y crueldad animal tras la muerte de la mascota

Por Alexander Ortiz

Kia tenia 7 años y
Kia tenia 7 años y era una cruza de labrador y pitbull. (FGE)

Una perrita llamada Kia perdió la vida tras intentar proteger a su dueña durante un intento de feminicidio en Santa Isabel Cholula, Puebla. El ataque ocurrió el pasado 1 de agosto dentro de una vivienda, donde la mascota de siete años se interpuso entre la víctima y su agresor.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, el responsable fue identificado como Francisco “N”, de 41 años, quien agredió verbal y físicamente a su pareja sentimental y después tomó un cuchillo con el que intentó herirla. En ese momento, la can se lanzó en defensa de la mujer.

El acto de la perra evitó que la agresión fuera aún más grave, pero también desató la furia del atacante, que terminó provocándole la muerte con el arma blanca. La dueña logró pedir ayuda y elementos policiales aseguraron al hombre, quien fue presentado ante la autoridad ministerial.

La detención y proceso legal contra el agresor

La Fiscalía de Puebla confirmó
La Fiscalía de Puebla confirmó la vinculación a proceso del agresor por violencia familiar y crueldad animal. (FGE)

En un comunicado difundido en redes sociales, las autoridades informaron: “La Fiscalía General del Estado logró mediante la aportación de diversos datos de prueba, la vinculación a proceso de Francisco N., de 41 años de edad, acusado de violencia familiar y de delitos contra los animales”.

Tras acreditar su detención, un Juez de Control dictó la vinculación a proceso y le impuso prisión preventiva oficiosa mientras dure la investigación. El plazo fijado para el cierre de esta etapa es de dos meses.

El imputado enfrenta acusaciones por violencia familiar y crueldad animal. Según el Código Penal de Puebla, la violencia familiar se sanciona con penas de entre dos y ocho años de prisión, además de multas económicas. En el caso de Kia, la crueldad animal podría añadir una condena de cinco a ocho años adicionales.

Cómo ocurrieron los hechos

Las conductas que se consideran maltrato animal a nivel mundial. Crédito: Luis Martínez - Infobae México

De acuerdo con el reporte de la Fiscalía, el 1 de agosto el agresor insultó y golpeó en repetidas ocasiones a su pareja dentro de su domicilio. Posteriormente tomó un cuchillo con el que intentó atacarla.

Kia, una perrita cruza de labrador y pitbull de siete años, se interpuso para proteger a la mujer, lo que provocó que el agresor la hiriera en el cuello. Las lesiones fueron mortales.

La víctima logró pedir auxilio y, gracias a la intervención de la policía, el presunto responsable fue detenido en el lugar. Ahora enfrenta un proceso judicial que podría llevarlo a pasar varios años en prisión si es declarado culpable.

