El caballo de sangre caliente holandés: un atleta de élite

La historia de la raza se remonta a antes de la Segunda Guerra Mundial en los Países Bajos. (Infobae México)

El caballo de sangre caliente holandés, conocido también como Dutch Warmblood, se ha ganado un lugar destacado en el mundo de la hípica internacional. Esta raza combina temperamento equilibrado, resistencia y linajes cuidadosamente seleccionados, lo que la hace ideal para disciplinas como salto, doma, enganche y otras competencias deportivas. Su versatilidad lo ha convertido en un caballo apreciado tanto por jinetes principiantes como por profesionales.

La historia de la raza se remonta a antes de la Segunda Guerra Mundial en los Países Bajos, cuando existían los caballos Gelderlander, elegantes y de estatura media, utilizados como caballos de carruaje y tiro, y los Groningen, más grandes y corpulentos, usados principalmente en labores agrícolas. Tras la guerra, los automóviles y tractores reemplazaron en gran medida su trabajo, y los criadores orientaron sus esfuerzos hacia caballos deportivos de placer, que fueran fuertes, obedientes y elegantes al mismo tiempo.

Hoy, el Dutch Warmblood se registra en el Koninklijk Warmbloed Paardenstamboek Nederland (el libro genealógico real de sangre caliente de los Países Bajos) y continúa destacando en competiciones internacionales. Según Strathorn Farm, especializada en caballos de alto rendimiento, “su precio varía entre 5 mil y 34 mil dólares (4.600 y 31.300 euros), aunque puede superar esta cifra fácilmente”.

Historia y características del Dutch Warmblood

El Dutch Warmblood destaca por su temperamento equilibrado. (Infobae México)

El caballo de sangre caliente holandés suele medir entre 15 y 17 manos (60 y 68 pulgadas) y pesar alrededor de 640 kg. Para la cría, las yeguas deben medir al menos 15,5 manos y los sementales 15,75. Su complexión es bien proporcionada, con pecho profundo, cuello musculoso y piernas potentes. La esperanza de vida de esta especie alcanza los 20 años, y su temperamento equilibrado lo hace apto para jinetes de todos los niveles.

De acuerdo con The Spruce Pets, esta raza moderna surgió de la combinación de los Gelderlander y los Groningen con algunas razas importadas. La cría selectiva a lo largo de los años permitió desarrollar ejemplares que fueran fuertes, inteligentes y fáciles de manejar, sin perder la elegancia necesaria para la equitación deportiva. Este enfoque convirtió a este tipo de ejemplares en equinos versátiles, capaces de cumplir funciones de tiro, enganche y competición.

El Dutch Warmblood destaca por su temperamento equilibrado y su fiabilidad, atributos que se han perfeccionado con generaciones de crianza selectiva. Los jinetes valoran especialmente su disposición para trabajar y su capacidad para adaptarse a distintos entornos, desde paseos de placer hasta competiciones de alto nivel.

Cría, usos y cuidados

Existen por lo menos 10 tipos que por sus precios son animales exclusivos. (Créditos: Infobae México)

Los sangre caliente combinan la calma de los sementales de sangre fría con el espíritu de los purasangres y árabes, lo que los hace ideales para todo tipo de actividades.

Su prominente cruz y patas potentes los destacan en salto y doma, y también se utilizan en enganches y competiciones de caza, donde se evalúa su movimiento y gestos. Su pelaje suele ser sólido (negro, castaño, marrón o gris) con marcas blancas ocasionales, y a veces presentan el patrón tobiano.

La mayoría de estos equinos están entrenados para ser fáciles de montar y manejar, mostrando inteligencia, disposición para trabajar y carácter equilibrado. Esto les permite desenvolverse en diversas actividades, desde exhibiciones hasta paseos recreativos. Su dieta incluye pasto de calidad, heno, granos, frutas y verduras, ajustándose según el tamaño y nivel de actividad del caballo.

La cría selectiva también ayuda a mantener su salud. Se descalifica a ejemplares con defectos congénitos, problemas articulares o falta de simetría, lo que contribuye a que la mayoría de los Dutch Warmblood sean caballos robustos y longevos.

Además, su temperamento relajado y la sincronía con sus jinetes refuerzan su reputación como una raza confiable y versátil.