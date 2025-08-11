Perro muere en México tras ataque de abejas africanizadas; su cuidador, de 78 años, lucha contra las secuelas

El ataque dejó a Mockabee con más de 500 picaduras y graves secuelas de salud, mientras que su perro falleció. (GoFundMe)

Una mañana tranquila terminó en tragedia para Richard Mockabee, un ciudadano estadounidense de 78 años de edad que fue atacado por un enjambre de abejas africanizadas en mayo pasado, mientras intentaba rescatar a su perro en la localidad de San Felipe, al norte de México.

Mockabee, quien reside parte del año en California y parte en Baja California, había salido a desayunar como de costumbre, pero al regresar a su camioneta, encontró a su perro rodeado por cientos de abejas que lo atacaban.

Sin pensarlo dos veces, y movido por el amor y la urgencia, se lanzó en un intento desesperado por salvar al animal, sin embargo, en ese acto heroico, el enjambre también lo atacó a él, dejándole más de 500 picaduras en el cuerpo.

Lamentablemente, su compañero canino no sobrevivió al ataque, y aunque Mockabee logró salir con vida, las secuelas han sido devastadoras.

Una reacción extrema y un largo camino de recuperación

La familia de Mockabee ha iniciado una campaña de recaudación de fondos para costear su recuperación y traslado a Utah. (GoFundMe)

“Solo veían abejas sobre él”, relató su hija, Rebecca Lambert, en entrevista con la cadena local de Fox News. “Estuvo hospitalizado durante la noche. Pasaron cuatro días quitándole los aguijones”.

Mockabee sufrió una reacción tóxica severa producto de las múltiples picaduras. La cantidad de veneno inyectado por los insectos le provocó daño en varios órganos y una larga hospitalización. Actualmente, más de dos meses después del ataque, aún no puede caminar por sí solo, requiere ayuda constante para realizar tareas básicas y se encuentra en rehabilitación médica intensiva.

Desde el incidente, Mockabee ha estado internado en hospitales de Arizona y California. Su familia está haciendo todo lo posible por trasladarlo a Utah, donde vive parte de su familia y esperan que pueda continuar su recuperación en un entorno más estable y con mayores recursos.

Rebecca y su esposo Tee Lambert han dejado en pausa su negocio de fotografía para cuidar de Mockabee desde el día del ataque. “Está en un centro de rehabilitación básica ahora, solo para fortalecerse. Nuestro objetivo es llevarlo a Salt Lake City”, explicó Tee para el noticiario estadounidense.

Steven Mockabee, hijo del afectado, que vive en Lehi, Utah, también se ha visto involucrado activamente en los esfuerzos por brindarle una mejor atención. Sumado a ello, la familia ha lanzado una campaña de recaudación de fondos en la plataforma GoFundMe para costear los gastos médicos y logísticos que implica su recuperación y traslado.

“Mi hermano y su esposa, Sarah, tienen un espacio donde papá puede seguir recuperando algo más de esa independencia que perdió”, añadió Rebecca.

Un problema creciente: las abejas africanizadas

Las abejas africanizadas también son conocidas como 'abejas asesinas' debido a sus ataques letales. (EFE)

El ataque que casi le cuesta la vida a Richard Mockabee no fue un caso aislado. Las abejas africanizadas, también conocidas como “abejas asesinas”, son una cepa altamente agresiva que se ha extendido por América en las últimas décadas. Originalmente introducidas en Brasil en los años 50 desde África, se han desplazado progresivamente hacia el norte, alcanzando México en 1986.

En el país azteca, la presencia de esta especie ha generado preocupación tanto por su impacto en la apicultura como por los riesgos para la población. Por ello, desde 1984, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural implementó el Programa Nacional para el Control de la Abeja Africana (PNPCAA), enfocado en la prevención, contención y control de esta especie.

En Estados Unidos, autoridades locales también han comenzado a alertar sobre su avance. Blaine Nay, inspector jefe de abejas en los condados de Washington e Iron, Utah, señaló para Fox News que esta cepa se ha convertido en la predominante en el sur del estado durante las últimas dos décadas.

“El comportamiento defensivo de estas abejas es mucho más agresivo que el de otras especies. Atacan en grandes grupos y persiguen a sus víctimas durante largos tramos, lo que las hace especialmente peligrosas”, explicó Nay.

Aunque el perro de Mockabee no logró sobrevivir, el acto de valentía de este hombre ha conmovido a muchas personas. La familia espera que, con la ayuda de la comunidad y el apoyo de su red cercana, el hombre pueda seguir avanzando en su proceso de recuperación y encontrar en Utah un lugar donde reconstruir su vida tras esta trágica experiencia.