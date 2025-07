Jack, el perro rescatista que le dio el nombre a los hinchas del Swansea City AFC

Con el tiempo, la historia del can dejó de ser un relato local y cruzó fronteras; lo que comenzó como un acto de valentía espontáneo lo convirtió en un símbolo nacional. (Jovani Pérez)

Swansea, un puerto galés a orillas del Atlántico, no solo es conocido por su equipo de fútbol, el Swansea City, ni por sus apasionados hinchas, conocidos como “The Jacks Army”. De acuerdo con el portal web del equipo, el apodo de sus fanáticos en realidad nació como un homenaje a un perro: un héroe de cuatro patas que salvó vidas sin pedir nada a cambio. Su nombre era Jack, aunque todos lo recuerdan como Swansea Jack.

De pelaje negro y mirada decidida, Jack no era un cánido cualquiera. Amaba el agua y tenía un instinto certero para reconocer el peligro. Vivía junto al río Tawe con su dueño, William Thomas, y cada vez que alguien se encontraba en peligro, él no dudaba en lanzarse al rescate.

Con el tiempo, su historia dejó de ser un relato local y cruzó fronteras; lo que comenzó como un acto de valentía espontáneo lo convirtió en un símbolo nacional.

El héroe del muelle

Su fama no fue producto de exageraciones considerando que a lo largo de su vida se le atribuyen entre 27 y 29 rescates de personas que cayeron a las frías aguas del muelle. (swanseacity)

Jack llegó a Swansea siendo un cachorro y rápidamente mostró que no era como los demás perros. Aunque fue identificado en su momento como un terranova, su tamaño más pequeño sugiere que era más parecido a un retriever moderno. Lo cierto es que tenía una habilidad extraordinaria: rescataba personas del agua como si lo hubiera entrenado la vida misma.

Su primer acto heroico ocurrió en junio de 1931, cuando salvó a un niño de 12 años que se estaba ahogando en el río Tawe. Semanas después, frente a decenas de personas en el muelle, volvió a lanzarse al agua para ayudar a un nadador en apuros. Esta vez no pasó desapercibido ya que su hazaña fue reportada por la prensa local y no tardó en llegar a los medios nacionales, lo que hizo que su historia quedará inmortalizada.

Desde entonces, el can fue reconocido con premios y medallas. El periódico The Star de Londres lo nombró “El perro más valiente del año” y el alcalde de la ciudad le otorgó una copa de plata. También recibió dos medallas de bronce de la Liga Nacional de Defensa Canina, siendo el único perro en la historia con ese doble honor. Su fama no fue producto de exageraciones considerando que a lo largo de su vida se le atribuyen entre 27 y 29 rescates de personas que cayeron a las frías aguas del muelle.

Una despedida que dolió a todo un pueblo

Sus restos fueron trasladados al paseo marítimo de Swansea, donde hoy se levanta un monumento en su honor, muy cerca del estadio de rugby St. Helen’s. (Rhodri77 - Wikipedia)

El 2 de octubre de 1937, Swansea Jack murió tras ingerir veneno para ratas. Nunca se supo con certeza si fue un accidente o si alguien lo hizo con intención. Su fallecimiento conmocionó a toda Gran Bretaña. Los diarios reportaron la noticia y multiplicaron su hazaña: mientras unos decían que salvó 27 vidas, otros hablaban de 29.

Al principio fue enterrado en el jardín de su dueño, pero la gente no quiso que su héroe quedará en un rincón olvidado. Por eso, por iniciativa popular, sus restos fueron trasladados al paseo marítimo de Swansea, donde hoy se levanta un monumento en su honor, muy cerca del estadio de rugby St. Helen’s.

En la base de la estatua se puede leer un emotivo epitafio que resume lo que Jack fue para su comunidad: “Nunca habrá amigo más fiel de la humanidad que tú, que a menudo prestaste tu vida para salvar un alma humana de la muerte”. En el año 2000, más de seis décadas después de su partida, fue nombrado “Perro del Siglo” por una organización británica dedicada al entrenamiento de caninos salvavidas.