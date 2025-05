Arthur, el gato héroe que murió tras proteger a dos niños de una de las serpiente más peligrosas del mundo

En Australia y países con climas cálidos es habitual tener encuentros con reptiles peligrosos. —(Facebook/AES)

En Australia, la presencia de serpientes venenosas forma parte de la vida cotidiana. La fauna silvestre de este país en ocasiones representan un riesgo constante para quienes habitan en zonas semiurbanas y rurales. Entre los animales más temidos se encuentra la serpiente marrón oriental, cuyo veneno es considerado el segundo más mortal del mundo.

Esa fue el destino al que se enfrentó Arthur, un gato doméstico que se convirtió en héroe al proteger a los dos niños de su familia. Aunque tuvo un trágico desenlace, su acción salvó vidas y dejó una huella profunda tanto en su hogar como en quienes conocieron su historia a través de las redes sociales.

El incidente ocurrió en el patio trasero de una vivienda familiar de Queensland, cuando una serpiente marrón oriental se deslizó silenciosamente entre las plantas donde los pequeños jugaban junto a Arthur, su mascota. Lo que ocurrió después fue un acto instintivo de protección que terminó en una lucha feroz entre los dos animales.

Una amenaza letal en el jardín

Arthur parecía ileso del ataque contra la serpiente, pero horas después del enfrentamiento ya se encontraba gravemente afectado. —(Facebook/AES)

Según el reporte del Animal Emergency Service (AES), con sedes en Brisbane, Gold Coast y Sunshine Coast, la familia se encontraba en casa cuando la serpiente apareció sorpresivamente en el jardín. La escena no es inusual en esa parte de Australia, donde los encuentros con reptiles ocurren constantemente en espacios domésticos.

Arthur fue el primero en advertir el peligro y sin dudarlo, se lanzó sobre la serpiente justo cuando esta se acercaba a los niños. Acto seguido, los menores corrieron hacia el interior de la casa para alertar a sus padres, mientras el gato se enfrentaba cuerpo a cuerpo con el reptil. A pesar de la agresividad característica de la serpiente marrón oriental, Arthur la neutralizó en la intensa pelea y terminó con la muerte del reptil.

En un primer momento, Arthur pareció salir ileso. Colapsó instantes después de la pelea, pero el felino se recuperó rápidamente y volvió a moverse como si nada pasara. Este comportamiento, según explicó el equipo de AES en su cuenta de Facebook, es típico en casos de mordedura de serpiente: “Desmayos como este son un síntoma común, aunque no es muy conocido entre los dueños de mascotas”.

Debido a que consideraron que la batalla tuvo un resultado fortuito para el minino, no se le dio algún tipo de atención médica, hasta que a la mañana siguiente el veneno ya había hecho efecto. Arthur no pudo levantarse y su estado era claramente grave, por lo que la familia lo trasladó de inmediato al centro de emergencias veterinarias de Tanawha, en Brisbane, donde los especialistas no pudieron hacer nada para salvarlo.

“El estado en el que llegó era crítico. Su familia, comprensiblemente devastada, lo recuerda con cariño y está eternamente agradecida por haber salvado la vida de los niños”, publicó el hospital veterinario en redes sociales. En el mismo mensaje, recordaron que Arthur era un visitante conocido: “Siempre se metía en líos; ya nos había visitado antes tras sufrir accidentes, y nuestro equipo lo quería mucho”.

El posteo del AES fue acompañado por una imagen de Arthur y se convirtió rápidamente en un homenaje colectivo. Cientos de usuarios compartieron mensajes de apoyo, admiración y condolencias. Para muchos, el gesto del gato fue un ejemplo de lealtad y amor incondicional.

“Descansa en paz, Arthur, nuestro pequeño héroe”, concluye la publicación del hospital. El reconocimiento fue unánime: en los comentarios, lo llamaron “héroe de cuatro patas” y “ángel guardián”.

¿Qué hacer si encuentro una serpiente venenosa?

En zonas como Queensland, donde la vida silvestre está tan presente, los expertos insisten en tomar precauciones para evitar tragedias. —(Facebook/ AES)

Las autoridades y servicios veterinarios recomiendan mantener los jardines limpios, cerrar accesos a las viviendas y educar a niños y adultos sobre cómo actuar ante la presencia de serpientes. En caso de mordedura, la atención inmediata es fundamental, tanto en humanos como en animales domésticos.

De acuerdo con la Dirección General de Políticas Ambientales y Medio Natural de España, en muchas regiones del mundo, especialmente en zonas rurales o de clima cálido, es posible encontrarse con serpientes en jardines, caminos o incluso dentro del hogar. Aunque la mayoría de las especies no representan un peligro grave para el ser humano, es fundamental saber cómo reaccionar ante una situación de este tipo para evitar accidentes, proteger a los niños y las mascotas, y conservar la vida del reptil, que desempeña un papel clave en el equilibrio ecológico.

Lo primero que debe hacerse al detectar la presencia de una serpiente es mantener la calma, ya que reaccionar con miedo, gritos o movimientos bruscos puede alterar al animal y provocar que actúe a la defensiva. Es importante observar al animal y su comportamiento, pero desde una distancia segura y sin intentar atraparla o matarla. Los especialistas de la National Animal Control Service (NACS) recomiendan nunca atacar a la serpiente con palos, escobas u otros objetos, ya que esto aumenta significativamente el riesgo de una mordedura.

Y es que los expertos advierten que una serpiente que se siente amenazada suele adoptar una postura defensiva: se retrae, abre la boca y fija la mirada en quien considera un posible depredador. En ese momento, lo más prudente es alejarse lentamente. En caso de que haya niños o mascotas cerca, deben ser retirados de inmediato, con movimientos tranquilos y sin generar alboroto, ya que por su tamaño y comportamiento impredecible, son más vulnerables a un ataque.

Para determinar si se trata de una especie venenosa, se puede evaluar si tiene cabeza en forma triangular, pupilas elípticas, cuerpo más robusto, colmillos grandes y patrones de color llamativos. Algunas especies, como las serpientes coral, pueden ser venenosas aunque no presenten todos estos rasgos. Por ello, si existe cualquier duda, lo mejor es no acercarse y contactar a las autoridades medioambientales locales, quienes pueden capturar y reubicar al animal de forma segura.

En situaciones donde se tenga la certeza de que la serpiente no es venenosa y el animal no muestra signos de agresividad, se puede intentar guiarla suavemente hacia el exterior abriendo una puerta o utilizando una escoba sin tocarla directamente. Sin embargo, si la serpiente está escondida en un sitio cerrado o inaccesible, lo mejor es no intentar sacarla por cuenta propia y esperar a los especialistas. En ningún caso debe intentarse matarla: además de representar un riesgo innecesario, muchas especies están protegidas por la ley.