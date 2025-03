Joy llegó embarazada a un refugio en 2019 y vio a sus cachorros irse; después de 1,825 días fue adoptada

La perra, cruza de pitbull y terrier, vio a sus cachorros irse, pero nadie la adoptaba a ella. |Crédito: TikTok, @abby.loucks

La vida de Joy, una canina de cinco años, fue dura desde el inicio. Con un embarazo cuando a penas era una cachorra, la perra que es una mezcla de terrier y pitbull fue abandonada a su suerte y después entregada a un refugio en Kansas, Estados Unidos, en 2019.

Si bien tenía un lugar temporal, comida y cuidado para ella y sus bebés, solo pudo ver cómo todos eran adoptados, excepto ella.

Tuvieron que pasar poco más de 1,825 días para que Joy, que nunca perdió la esperanza y la alegría, encontrada un verdadero hogar para siempre.

“Todos se van, menos yo”

-(Captura de pantalla, TikTok/@abby.loucks)

La historia de Joy fue compartida por Abby Loucks, de 23 años. Por medio de sus redes sociales, la joven contó cómo fue que esta canina de pelaje blanco fue acogida en el refugio de animales Always and Furever en Kansas. El personal del refugio no se cansaba de su personalidad, ya que Joy es “una de las perras más adorables” que ha conocido, dijo la joven en internet.

Loucks trabajó en el refugio durante varios meses antes de regresar al Reino Unido, donde estudia, pero en los días que estuvo en el lugar, siempre esperaba con ansias ver a Joy para invitarla a salir y que conociera un poco de la vida fuera del refugio.

“Joy hace honor a su nombre y dibuja una sonrisa en el rostro de todos. Es una chica muy divertida que destroza un animal de peluche en dos segundos y tiene la sonrisa más tierna de un pitbull. Siempre dije que si pudiera adoptarla, lo haría en cuanto la conociera”, dijo Abby.

A pesar de que las personas que visitaban el refugio también la consideraban un amor, nadie mostraba interés por llevarla a casa. Después de cinco años de espera, Joy terminó siendo una de las residentes más longevas del refugio.

Aunque no está claro por qué fue tan difícil encontrarle un hogar, Loucks explicó a Newsweek que muchos de los cachorros de Always and Furever son “o selectivos con otros perros” o necesitan ser la única mascota en ese hogar, lo que reduce drásticamente las posibilidades de adopción. La joven contó que aunque el índice de acogida puede ser bajo, el refugio espera a que todos encuentren un lugar, sin importar cuanto tiempo lleve.

Un nuevo hogar para siempre

Así como Joy, el refugio tiene otros residentes que llevan muchos años sin ser adoptados. -(TikTok, @abby.loucks)

La historia de Joy se viralizó en la cuenta de Abby en TikTok, donde la compartió con la esperanza de generar interés para esta perra. En la descripción del video se puede leer que ella “esperó tanto, 5 años enteros, para que alguien le diera la oportunidad de compartir su amor”.

La grabación, en la que se recopilan fotos y momentos de Joy, conmovió a los internautas y generó más de 43 mil 300 vistas y 126 mil “me gusta” en la plataforma. Loucks dijo que no está segura de si su nueva familia descubrió a Joy a través de su publicación, pero sí consideró que las plataformas digitales le dieron suerte para encontrar a quienes le darán amor por siempre.

“Ella es la chica más amable, quien necesita presentaciones lentas con otros perros. Ella ha esperado mucho, cinco años completos, por alguien que le de la oportunidad de compartir su amor”, se lee en el video.

Aunque la historia de Joy tuvo un final feliz, lo cierto es que hay muchos más animales que aún esperan ser adoptados, por lo que el refugio intenta redoblar sus esfuerzos para encontrarles el hogar perfecto.

“La organización es increíble oorque rescata a perros de situaciones tan horribles. Cuidan de ellos como si fueran de la familia y hay muchos otros como Joy que están esperando encontrar su lugar para siempre”.

En otra publicación, la chica contó brevemente las historias de otras mascotas que desean ser adoptadas. Algunos de ellos llevan más tiempo que Joy sin tener un hogar definitivo, como es el caso de Edison, un perro de 11 años que nunca ha tenido un hogar; él ha esperado más de 4 mil días.