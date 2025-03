Familia en Sinaloa busca desesperadamente a su perrita desaparecida “Ella es mi todo. No dormimos, no comemos”

El fraccionamiento Stanza Toscana fue el último lugar donde se vio a la mascota perdida (FB/ Marilu Douriet O)

Una familia en Sinaloa vive momentos de angustia tras la desaparición de su mascota, una perra de raza Shih Tzu de color gris oscuro, que se extravió el pasado 8 de marzo de 2025 en el fraccionamiento Stanza Toscana, ubicado en Culiacán.

Según lo informado por publicaciones en redes sociales, la propietaria ha hecho un llamado urgente a la comunidad para localizar a su compañera, describiéndola como un miembro esencial de su familia y ofreciendo una recompensa por su regreso.

La mascota, que lleva años con la familia, requiere cuidados específicos y una alimentación especial. La propietaria expresó su preocupación por el bienestar del animal, especialmente porque la perra está esterilizada, lo que podría desincentivar su uso para fines comerciales o de cría.

En un intento por sensibilizar a quienes pudieran tener información, la dueña ha enfatizado que no se trata simplemente de una mascota, sino de una compañía insustituible y un apoyo emocional significativo.

Detalles del extravío y búsqueda intensiva

Una familia busca a su Shih Tzu gris oscuro, desaparecida el 8 de marzo en Culiacán (FB/ Marilu Douriet O)

El incidente ocurrió cuando la perra salió corriendo del fraccionamiento Stanza Toscana el 8 de marzo. Según lo relatado en las publicaciones, un guardia del lugar habría resguardado al animal durante aproximadamente una hora antes de soltarla nuevamente, lo que complicó su localización.

Desde entonces, la familia ha desplegado una intensa búsqueda que incluye la difusión de fotografías y descripciones detalladas del animal, tanto con su pelaje largo como corto, para facilitar su identificación.

La propietaria ha extendido su búsqueda más allá de Culiacán, señalando que podría encontrarse en localidades cercanas como Guasave o Los Mochis, basándose en pistas obtenidas hasta el momento. En sus mensajes, ha agradecido el apoyo de quienes se han unido a la causa y ha reiterado su compromiso de no detenerse hasta encontrar a su compañera.

La dueña ha apelado a la sensibilidad de las personas que pudieran tener información sobre el paradero de la perra. “Por favor, ya regrésenmela, no me están quitando a ‘un perro’, me están robando mi compañía y a los hijos que no pude tener”, expresó en uno de los mensajes compartidos en redes sociales.

La familia ha señalado que la perra es parte fundamental de su vida diaria y que su ausencia ha generado un profundo sufrimiento. “No dormimos, no comemos y te buscamos con toda la esperanza y la desesperación de que pronto regreses a casa con nosotros”, escribió la propietaria, reflejando la magnitud del impacto emocional que ha tenido esta situación.

Para quienes puedan aportar datos sobre su paradero, se han habilitado los números de contacto 667 499 4926 y 669 492 4724.

La familia ha insistido en que cualquier información, por mínima que sea, podría ser clave para localizar a su compañera. Además, han solicitado a la comunidad que continúe difundiendo el caso para aumentar las posibilidades de encontrarla.

¿Qué puedo hacer si encuentro un animal extraviado?

La dueña ofrece recompensa por la recuperación de la perra y solicita el apoyo comunitario (FB/ Marilu Douriet O)

Identificar y asistir a una mascota perdida puede marcar la diferencia entre su supervivencia y el reencuentro con su dueño. Según informó Four Paws, una organización internacional dedicada al bienestar animal, existen pasos específicos que las personas pueden seguir para ayudar a los animales de compañía que parecen estar extraviados.

El comportamiento de los animales varía dependiendo de su especie y del nivel de estrés que experimenten al estar en la calle. En el caso de los perros, la organización sugiere que lo primero es intentar captar su atención.

Sin embargo, advierten que un perro asustado puede ser difícil de manejar, ya que tiende a huir si percibe una amenaza. Hablarle con un tono amigable y ofrecerle golosinas puede ser una estrategia efectiva para ganarse su confianza.

Una vez que el perro permita el contacto, es posible colocarle una correa para garantizar su seguridad. En este punto, es importante verificar si lleva un collar o una etiqueta con información de contacto. Si se encuentra una placa con un número telefónico, llamar al propietario podría ser la solución más rápida para reunir al animal con su familia.

Si no hay señales de identificación visibles, Four Paws recomienda llevar al perro a una clínica veterinaria. Allí, los profesionales pueden escanearlo en busca de un microchip que contenga los datos de su dueño. Además, el veterinario podrá evaluar el estado de salud del animal y brindarle atención médica si es necesario.

En caso de que no se logre identificar al propietario, la organización sugiere contactar a refugios o grupos de rescate locales. Estas instituciones pueden proporcionar orientación sobre los pasos a seguir para garantizar que el perro no permanezca en la calle, donde sus probabilidades de supervivencia disminuyen considerablemente.

¿Qué hacer si encuentras un gato en la calle?

El comportamiento de los gatos en situación de calle es muy diferente al de los perros, por lo que las acciones a tomar también varían. Según Four Paws, lo primero es determinar si el gato es callejero, salvaje, está perdido o pertenece a alguien que lo deja salir de casa. Consultar con los vecinos puede ser útil para obtener información sobre el contexto del animal.

Los gatos callejeros suelen ser más esquivos y desconfiados con los humanos, lo que puede dificultar su captura. Si el gato no lleva collar ni placa de identificación, la organización recomienda intentar atraparlo con cuidado, utilizando una toalla gruesa para evitar arañazos o mordidas. Otra opción es emplear una trampa segura para trasladarlo al veterinario.

Al igual que con los perros, el veterinario podrá escanear al gato en busca de un microchip que contenga información de contacto. Si no se encuentra un microchip, Four Paws sugiere difundir la noticia de que se ha encontrado un gato mediante carteles en la zona o publicaciones en redes sociales. Esto aumenta las posibilidades de que el dueño lo reconozca y se comunique.

En caso de que no aparezca el propietario, las opciones son adoptarlo o llevarlo a un refugio local. Estas instituciones pueden encargarse de buscarle un hogar permanente, asegurando que el animal no regrese a la calle.