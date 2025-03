Susy, la gata que protagoniza un grupo de WhatsApp para que su familia no la alimente dos veces

La astucia de la gata llevó a la familia a crear un grupo para coordinar su alimentación diaria (FB/ Minerva Arballo González)

Una gata que llegó de manera inesperada a la vida de una familia transformó su rutina diaria y se convirtió en una sensación en redes sociales.

La felina, conocida como Susy, apareció en el hogar de Minerva, una chica de Mazatlán dedicada a la creación de joyería artesanal, aparentemente tras haber sido la mascota de los antiguos dueños de la casa.

Desde entonces, la gata no sólo ha encontrado un lugar donde quedarse, sino que también ha impuesto sus propias reglas, ganándose tanto el cariño como la atención de miles de personas en internet.

De acuerdo con la publicación de Minerva, la gata comenzó a frecuentar la casa y, al recibir comida, rápidamente asumió que era su derecho exigirla.

Lo curioso, según detalló la chica, es que Susy demostró ser extremadamente astuta al pedir alimento a cada miembro de la familia por separado, logrando así duplicar o incluso triplicar sus raciones diarias. Esta situación llevó a la familia a crear un grupo de WhatsApp para coordinarse y evitar que la despensa se agotara en croquetas.

Una gata con carácter y gustos exigentes

La publicación donde se cuenta la historia de la gata alcanzó los 24 mil compartidos (FB/ Minerva Arballo González)

La historia de Susy fue compartida en Facebook por Minerva el 10 de marzo de 2024. En su publicación, relató cómo esta peculiar gata llegó a su hogar y se convirtió en la dueña indiscutible de la casa.

La publicación estaba acompañada de una captura de pantalla de un grupo de WhatsApp familiar titulado “¿Ya comió la Susy?”, creado con el propósito de coordinar la alimentación de la felina y evitar que recibiera comida en exceso.

El grupo, fundado el 7 de marzo del año anterior, cuenta con cuatro integrantes y tiene como imagen de portada una foto de Susy. La necesidad de su existencia surgió debido a la astucia de la gata, quien aprendió a pedir comida a distintos miembros de la familia, logrando que todos la alimentaran sin darse cuenta.

La publicación original tuvo un impacto inesperado en redes sociales, alcanzando 19 mil reacciones, 24 mil compartidos y más de 4 mil comentarios.

Sorprendida por la respuesta del público, Minerva decidió compartir más detalles sobre Susy en una lista de 13 puntos, en la que mencionó, entre otras cosas, que la gata no se dejaba agarrar fácilmente y que, a pesar de las numerosas solicitudes, no podía agregar a las personas al grupo de WhatsApp. Como parte de la dinámica del grupo, bromeó: “Ya comió hoy. No importa cuando leas esto”.

Un año después, el pasado 11 de marzo, Minerva actualizó la historia de Susy y comentó que la publicación original había comenzado a circular nuevamente en redes sociales. En su actualización, compartió con humor:

“Un año después, la mensa esta sigue viviendo aquí, sigue comiendo de más, y ya me rendí con eso. De todas formas, cuando la hemos puesto ‘a dieta’, no baja ni medio gramo”.

La peculiar personalidad de Susy ha sido uno de los aspectos que más ha llamado la atención entre quienes han seguido su historia. Según Minerva, la gata es “concha, escandalosa y enojona”, pero, a pesar de su carácter fuerte, ha logrado ganarse un lugar especial en su corazón. “La quiero todavía más que hace un año”, confesó.

La publicación también reveló que la gata ha dejado atrás parte de su actitud arisca y ahora disfruta de las caricias, especialmente en la pancita y detrás de las orejas. Sin embargo, sigue siendo una gata vocal y escandalosa, capaz de hacerse escuchar a una cuadra de distancia.

En cuanto a su alimentación, Susy ha demostrado tener gustos refinados. Prefiere la comida húmeda y tiene una especial predilección por los Churus, un tipo de golosina para gatos. Sin embargo, rechaza las croquetas si no son de su agrado y no muestra interés por la comida humana, aunque a veces la prueba sólo para luego escupirla.

Una vida compartida entre varias casas

A un año de su llegada, la gata es más cariñosa con la familia aunque continúa siendo escandalosa (FB/ Ana Arballo )

A pesar de que Susy pasa la mayor parte del tiempo en casa de Minerva, la publicación señala que la gata también visita otras viviendas cercanas, incluyendo la de un vecino que, en teoría, sería su dueño original.

Según explicó la Minerva, Susy habría abandonado la casa de este vecino hace años y, al regresar, encontró nuevos habitantes en el lugar.

Este detalle ha generado debates sobre la posibilidad de esterilizarla, ya que técnicamente no pertenece a la familia de Minerva. La chica mencionó que han considerado esta opción, pero primero necesitan que la gata confíe más en ellos y, además, planean discutirlo con el vecino para evitar conflictos.

La historia de Susy ha cautivado no sólo a su familia, sino también a miles de usuarios en redes sociales. La publicación original sobre la gata se volvió viral, lo que generó una ola de preguntas e interés sobre la vida de Susy. Los usuarios, intrigados por su peculiar personalidad, comenzaron a realizar preguntas frecuentes, como si la gata estaba embarazada, cuál era su verdadero nombre o si ya había comido ese día.

Minerva aprovechó la oportunidad para aclarar algunas dudas. Primero, desmintió los rumores sobre un posible embarazo de Susy, explicando que su figura robusta podía dar esa impresión, pero que no estaba esperando gatitos.

También aclaró que su nombre completo es simplemente Susy, aunque en ocasiones la llama “Susyberta” como un apodo cariñoso. Además, destacó que la gata siempre tiene comida disponible y, si por alguna razón no fuera alimentada en su casa, probablemente lo haría en los hogares cercanos que frecuenta.

A pesar de las quejas humorísticas que Minerva comparte sobre la gata, es evidente que Susy ha conquistado por completo a su familia. En sus respuestas a los comentarios, Minerva contó que, aunque le encantaría tomarle más fotos a Susy, la gata odia ser fotografiada. “Es cosa de que vea un celular apuntando a ella y se va a esconder mil años abajo del lavadero”, explicó.

En uno de los comentarios, un usuario expresó su felicidad por saber que Susy había encontrado un hogar con Minerva y su familia. Minerva, con su característico tono cercano, respondió que, en realidad, fueron ellos quienes encontraron un hogar con la felina.