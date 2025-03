“Es la piraña más leal y malvada que haya existido” Inusual mezcla de pastor alemán y chihuahua sorprende al internet

Hallado en la calle, este perro brilló por su apariencia única (TT/ @magikppebbles)

Un perro de características únicas, resultado de la mezcla entre un pastor alemán y un chihuahua, ha captado la atención de usuarios en redes sociales.

La historia de este peculiar canino comenzó cuando su dueña, identificada en TikTok como Samantha (@magikpebbles), compartió un video el 1 de marzo de 2025, mostrando al animal y planteando una pregunta que rápidamente se volvió viral: “¿Alguna vez te has preguntado cómo luce un cruce entre un pastor alemán y un chihuahua?”.

El video, que ha acumulado varias decenas de reproducciones, muestra a un perro de tamaño pequeño, con características físicas que combinan elementos de ambas razas.

Un cruce poco común

La singular apariencia de este can lo distingue por combinar razas tan opuestas (TT/ @magikppebbles)

Aunque tiene el tamaño típico de un chihuahua, su pelaje y marcas recuerdan al clásico patrón de un pastor alemán. En la sección de comentarios, Samantha explicó que encontró al cachorro abandonado al costado de una carretera cuando era apenas un bebé.

“¿Cómo sucedió? No tengo idea pero es la piraña más leal y malvada que haya existido”, menciona el video, en donde muestra al can en diferentes escenarios: acostado en una cama, sentado en la mesa y deslizándose en un tobogán.

Esta raza de perro es extremadamente inusual debido a las diferencias físicas y genéticas entre ambas especies. Mientras que el pastor alemán es conocido por su tamaño grande y su fuerza, el chihuahua es una de las razas más pequeñas del mundo, de acuerdo con información del American Kennel Club, un registro de pedigrí de perros de raza pura en EEUU.

Este híbrido, a menudo llamado “Shepherdhuahua”, no tiene un origen claro ni una fecha específica de aparición. Aunque el pastor alemán fue reconocido oficialmente como raza en 1899 por la Sociedad para el Pastor Alemán (Verein für Deutsche Schäferhunde), no existen registros formales que documenten la creación de este cruce en particular, de acuerdo con el medio especializado The Paws Journal.

La mayoría de estos perros suelen ser adoptados en refugios o encontrados en situaciones de abandono, como ocurrió con el caso del perro de Samantha.

Reacciones en redes sociales y el impacto del video viral

Los comentarios destacan la rareza del cruce, una mezcla que sorprende por lo inusual que es (TT/ @magikppebbles)

El video compartido por Samantha no solo despertó curiosidad, sino que también generó una avalancha de comentarios positivos. Usuarios de TikTok expresaron su asombro y admiración por el perro, dejando mensajes como “Es adorable”, “Qué hermoso bebé” y “Un dulce compañero peludo”.

Sin embargo, también surgieron preguntas sobre cómo pudo haberse producido este cruce. Un usuario comentó: “Me pregunto quién decidió cruzarlos”, a lo que Samantha respondió que no tenía información al respecto.

Aunque los perros de raza mixta son comunes, algunos cruces específicos, como el del pastor alemán y el chihuahua, presentan desafíos únicos. Según el medio especializado en mascotas, Wag!, las razas mixtas más populares incluyen combinaciones como el Goldendoodle (Golden Retriever y Poodle), el Cockapoo (Cocker Spaniel y Poodle) y el Pomsky (Husky y Pomerania).

Estas mezclas suelen ser buscadas por sus características específicas, como temperamento o apariencia. Sin embargo, en el caso del Shepherdhuahua, su rareza y la falta de información sobre su origen dificultan predecir su comportamiento, tamaño o necesidades específicas.

Debido a la falta de planificación en estos cruces, los Shepherdhuahuas pueden variar significativamente en su apariencia y personalidad. Esto los convierte en una especie de “caja de sorpresas” para quienes deciden adoptarlos, según The Paws Journal.

No obstante, el caso del perro de Samantha muestra que, sin importar su origen, estos animales pueden ser compañeros fieles y encantadores. Muchos de estos cruces poco comunes acaban en refugios o son hallados en la calle, lo que resalta la importancia de promover una adopción responsable.