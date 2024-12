El “fantasma” que cuida a un gato de los descuidos de su dueño se vuelve viral en Tik Tok

En TikTok se viralizó un video donde un fantasma salvó a un gato de la muerte (TikTok @thebrandonrobert)

Rango es un gato de pelaje negro que ha escapado en varias ocasiones de un triste final gracias a que tiene un “fantasma” que lo cuida desde el más allá. El felino le gusta meterse en problemas y su dueño en varias ocasiones le pierde la vista, sin embargo, un suceso reciente llevó al hombre a creer que su mascota tiene un “ángel de la guarda”.

Brandon Robert, dueño del animal, compartió un video en su cuenta de TikTok en el cual se veía cómo el filtro del jabón de su centro de lavado se abría en varias ocasiones y esto le impedía poner en marcha la máquina, después de varios intentos fallidos abrió la puerta de la lavadora y su gato salió del centrifugado.

El propietario explicó que tiene la creencia que su mascota está siendo cuidada por un fantasma, al cual llamó Ethel y desde que subió el primer clip causó intriga en los usuarios de la plataforma.

Un gato con protección divina

El video alcanzó más de 30 millones de reproducciones (TikTok @thebrandonrobert)

Brandon y su pareja comparten esta cuenta de TikTok donde generalmente comparten videos de humor y otros de “actividades paranormales” con el fantasma con quien comparten vivienda.

La publicación que tiene una duración de 1 minuto con 36 segundos acumula un total de 75 millones de reproducciones, además de 10 millones de likes y 28 mil comentarios.

En esta se muestra como Brandon está preparando la lavadora para comenzar un ciclo de lavado cuando el compartimiento donde se pone el suavizante para tela se abre abruptamente.

El tiktoker, quien parece ya estar acostumbrado a este tipo de intervenciones paranormales le pregunta a la entidad qué es lo que necesita o si está olvidando algo. Después de hacer esta pregunta puede observarse cómo se mueve el tazón de comida de Rango.

“Tienes razón, no puse suavizante”, menciona en voz alta cuando se da cuenta que olvidó este detalle antes de comenzar a lavar; sin embargo, la entidad continúa abriendo el compartimento.

“No entiendo, ya puse el suavizante. No sé qué me quieres decir, tratas de decirme las cosas como si fuera tonto. ¿Algo relacionado con el gato?”, menciona después de darse cuenta que Ethel continúa moviendo el tazón.

Después de comprender que tenía algo que ver con su mascota, Brandon comienza a llamar a Rango para saber dónde estaba. Al no recibir respuesta alguna y no ver a su gato trata de guardar el compartimento del suavizante, encontrándose nuevamente con la dificultad de poder mantenerlo cerrado.

“¿No me vas a dejar lavar la ropa? No entiendo qué quieres que haga. ¿Hay algo que..?” menciona antes de abrir la puerta de la lavadora y encontrar que su gato se encontraba en la lavadora.

Tras cargar a su gato con un gesto impactado le agradece al fantasma, pues lo había salvado de terminar trágicamente con la vida de su gato.

“Ay dios mío, muchas gracias Ethel. Te voy a dejar la televisión encendida por la noche para tí. No puede ser, casi mato a mi gato”, menciona mientras se agarra la cabeza como un gesto de incredulidad y sorpresa.

Las dudas hacia el “fantasma”

Ethel, el fantasma, ahora forma parte de la vida cotidiana de los tiktokers (TikTok @thebrandonrobert)

La reacción de los internautas fue inmediata, llenando de comentarios el video y cuestionando su autenticidad. “No soy lo suficientemente inteligente para saber si es verdad o mentira”, “¿Por qué Ethel no abrió la puerta directamente?”. Otros compartieron experiencias similares con supuestas entidades “¿Por qué no le creen? Yo tengo un fantasma que me ayuda así”.

Algunos optaron por tomarse la situación con humor “El fantasma no lo atormenta porque vio que el solito hace el trabajo”, “‘Y si no hay fantasma y el gato tiene telequinesis?”, ¿Te imaginas al fantasma gritando ¡El gato, saca al gato de ahí! y como el chico no lo escucha tiene que mover las cosas?”.

La presencia de Ethel, el supuesto espíritu que habita en el hogar de esta pareja de tiktokers, se ha convertido en un fenómeno cotidiano que desafía cualquier explicación lógica. Lejos de manifestarse de manera violenta o espeluznante, las acciones atribuidas a él son simples e inocentes.

Entre sus travesuras más habituales se encuentra abrir las llaves de agua sin que nadie esté cerca además de las alacenas y objetos que están cerca de las personas.

Otra forma en la que se comunica es a través de los imanes del refrigerador, un recurso que utilizó cuando quiso que las personas con las que comparte vivienda conocieran su nombre.

Su comportamiento, aunque inquietante, se ha convertido en parte del día a día de la pareja, quienes han aprendido a convivir con esta presencia.