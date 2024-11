Perro ciego salva a un voluntario del ataque de una serpiente venenosa en California

Moogan alertó a un voluntario de una serpiente cascabel (fb Best Friends Animal Society)

El inesperado acto de heroísmo de un perro ciego dotó de un nuevo significado a la lealtad canina. En una reserva natural de California, Moogan salvó a un voluntario de un inminente ataque de serpiente cascabel.

A pesar de no poder ver, Moogan percibió el peligro y señaló la dirección donde se encontraba el reptil, advirtiendo a su compañero humano y evitando un desenlace potencialmente mortal.

La historia de este perro rescatado con una vida marcada por desafíos físicos conmueve a muchos al demostrar cómo el vínculo entre humanos y animales puede ser crucial ante situaciones de riesgo.

La gran hazaña canina

El can alertó a Fishbein antes de que la situación se tornara peligrosa (fb Best Friends Animal Society)

Moogan es un perro de 11 años que tiene una afección ocular conocida como degeneración retiniana adquirida repentina, por lo que sólo puede distinguir formas oscuras.

Sin embargo, su padecimiento no fue impedimento para advertir a Dan Fishbein, un voluntario del santuario al que pertenecía, Best Friends Sanctuary, sobre la presencia de una serpiente cascabel durante un paseo.

“Estábamos caminando por uno de los principales senderos para perros. Yo estaba concentrado en observar a Moogan. La serpiente de cascabel estaba enrollada firmemente y bien camuflada. Moogan comenzó a tirar hacia la derecha y, cuando miré hacia abajo, se estaba preparando para explorar la serpiente”, mencionó Fishbein a la revista People en una entrevista.

“Si Moogan no hubiera notado la serpiente, habría habido muchas posibilidades de que yo me hubiera topado con ella, lo que no habría terminado bien”, añade.

El can se dio cuenta de la presencia de la serpiente y alertó a Fishbein antes de que la situación se tornara peligrosa. Con tiempo suficiente, el voluntario logró alejar a Moogan del reptil y notificaron el avistamiento a la sede del santuario.

“Algunos miembros del equipo están capacitados para manejar serpientes y, dado que el santuario opera bajo una política de no sacrificio animal, procedieron a capturar y reubicar a las serpientes”, explica Fishbein.

La historia de Moogan

Vive en un santuario donde está feliz y tiene muchos amigos (fb Best Friends Animal Society)

Moogan llegó al Santuario Best Friends desde un refugio cercano, donde su energía desbordante había hecho que su manejo fuera cada vez más complicado.

Este santuario, ubicado en Utah y considerado el más grande de su tipo en Estados Unidos, es un centro emblemático en el movimiento de protección animal sin sacrificio, fungiendo como modelo de bienestar y rehabilitación, de acuerdo con su sitio oficial.

Una vez en este espacio, el can pudo canalizar su energía con largos paseos, muchos juguetes y el contacto con muchos amigos. Sin embargo, los veterinarios notaron que el can comenzaba a perder la vista debido a una condición llamada degeneración retiniana adquirida repentina.

Sin tratamiento para frenar el avance de la enfermedad, sus cuidadores lo acompañaron durante el proceso de adaptación. Le brindaron descanso, medicación para ralentizar el deterioro y, sobre todo, mucho cariño para que pudiera enfrentar la pérdida de visión sin perder su espíritu alegre.

La paulatina pérdida visual no fue un impedimento para que continuara jugando y explorando con la misma emoción que antes. Además, la hidroterapia, que comenzó tras una lesión en su pierna, le despertó un amor inesperado por el agua; ahora, disfruta cada oportunidad para sumergirse en piscinas o en el arroyo cercano.

Con el tiempo, Moogan ha ganado confianza, ha formado nuevas amistades y aunque en algún momento perderá la vista por completo, sus cuidadores están seguros de que su espíritu tenaz le permitirá seguir disfrutando de sus actividades favoritas. Y tal vez pronto pueda encontrar una familia que lo cuide.