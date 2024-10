Razas de gatos: historia, comportamientos y necesidades del siamés

El gato siamés se distingue gracias a su patrón de pelaje característico. (Pixabay)

Sumar un gato a tu familia es una decisión que no se puede tomar a la ligera, va más allá de elegir un color, pues cada subespecie de este animal tiene características, comportamientos y necesidades diferentes. Tener en cuenta estos puntos hará que sea más sencillo saber cuál ejemplar es el ideal para ti.

Un animal de compañía representa una gran responsabilidad, la criatura va a depender completamente de ti. Por este motivo es importante valorar los pros y contras antes de adoptar a un felino. Esta especie destaca por aprender rápido, ser activo, territorial y generalmente los propietarios necesitan de tiempo de calidad para adaptarlos a su nueva vida.

De acuerdo con información de Purina, empresa productora de alimentos para mascotas, los gatos necesitan de espacios diferenciados para que se sientan cómodos. Durante este proceso generalmente los animales recorren los diferentes espacios del hogar hasta adaptarse por completo.

Por estas razones en Infobae te compartimos las características y necesidades del Siamés que te pueden ayudar a saber si es el felino ideal para tu estilo de vida.

Personalidad y comportamiento del Siamés

Son mascotas cariñosas que no tienen problemas en adaptarse a la vida familiar. (Wikimedia)

Largo y ágil, palabras como elegante y grácil se inventaron para definir al gato siamés. Se trata de una raza llamativa y reconocible, hasta para quienes no saben nada de gatos o incluso no les tienen demasiado aprecio. El siamés es afectuoso y sociable y puede adaptarse sin problemas a la vida familiar. No obstante, también es muy curioso y activo, así que más vale que lo mantengas entretenido con juegos en los que tenga que ir a buscar objetos que le lances o con largos paseos por el barrio.

Especialistas de la Cat Fanciers’ Association (CFA) destacan la inteligencia de esta raza, pues aseguran que no tiene rival en cuanto su capacidad para comunicarse con los humanos y enfatizan que a menudo son considerados como los gatos más inteligentes de todos.

Cuando quieren o necesitan algo, los gatos siameses se lo harán saber a sus dueños mediante el lenguaje corporal o un “amplio repertorio” de vocalizaciones. Son mascotas extremadamente cariñosas y que desean pasar la mayor cantidad de tiempo posible junto a sus dueños, por lo que es normal verlos descansando sobre el regazo de su persona favorita.

Su necesidad de cercanía trasciende la necesidad de calor que tienen la mayoría de razas, por lo que es necesario que quien adopte a un miembro de esta raza esté preparado para darle amor en todo momento.

Un siamés siempre querrá estar donde está su dueño, recibiendo cariño y atención de él. Expertos de la CFA aseguran que el compañero perfecto para estos gatos es otro siamés o un humano capaz de dar suficiente amor. Su personalidad los hace ideales para formar amistades cercanas con otras mascotas, sin importar su raza o especie.

Beneficios de tener un gato

Los gatos son mascotas independientes y existen múltiples beneficios de contar con uno como mascota. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos animales son considerados, junto con los perros, como las mejores criaturas de compañía pues ayudan en gran medida a que los dueños tengan una vida feliz y más sana. De acuerdo con información de Fundación Affinity los felinos son capaces de mostrar en un 65 por ciento apoyo emocional a sus dueños.

Aunque históricamente se les caracterizó por tener temperamento difícil de tratar, en realidad estas mascotas son grandes acompañantes. Tiene un gran sentido de independencia, sin embargo, son capaces de externar cariño a quienes forman parte de su familia.

Según Purina, empresa productora de alimentos para mascotas, los gatos pueden ayudar a las personas a recuperarse más rápido de un trauma emocional, así como a quienes sufren de ansiedad o depresión.