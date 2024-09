¿Pueden los perros entender múltiples idiomas?, el caso de Huarache y lo que dicen los especialistas

La dueña de Huarache "denunció" que su mascota no entiende sus órdenes en inglés, pero sí en español. (TikTok/madredehuarache)

En días pasados se viralizó un video de la red social TikTok en el que la usuaria “madredehuarache” “denunció” que su perro Huarache no entendía sus órdenes en inglés, pero sí en español.

Su argumento quedó demostrado cuando le pidió a la mascota hacer diferentes “trucos” en inglés y esta no realizó ninguno, por el contrario, únicamente dejó entrever un semblante confundido, no así cuando se le ordenaron las mismas acciones pero ahora en español.

“¿Ves?, no entiende nada. Hug me (abrázame), give me a hug (dame un abrazo)”, se le escucha decir a la mujer en repetidas ocasiones ante la mirada atónita de su mascota, lo que la hizo concluir que su perro “sólo entiende español”, pero, ¿Qué tan cierto es esto?.

¿Los perros entienden diferentes idiomas?

El caso de Huarache despertó las dudas de si los perros entienden diferentes idiomas humanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Especialistas del American Kennel Club (AKC), registro de pedigrí de perros de raza pura de los Estados Unidos, citaron un estudio realizado por científicos de la Universidad Eotvos Lorand (Hungría) en el que se demostró que estos animales no entienden los “detalles fonéticos” cuando los emiten los seres humanos.

Sus hallazgos demostraron que los perros procesan el habla en sus cerebros de manera muy rápida, sin embargo, no son capaces de diferenciar palabras “instructivas” de las que no tienen sentido y suenan exactamente igual.

Lilla Magyari, científica que participó en la investigación, detalló que “algunos dueños” tienden a pensar que no importa lo que sus mascotas escuchen, porque a la vez observan los gestos que hacen y esta es una idea incorrecta, pues “ellos sí escuchan el habla humana”.

“Hay estudios que muestran que después de un cierto entrenamiento, algunos perros pueden diferenciar palabras que suenan similares. Así que ni siquiera significa que no escuchen estas diferencias, es sólo que probablemente no piensen que sean importantes”, añadió Magyari.

Su reacción atrajo a miles de espectadores. (TikTok/madredehuarache)

La inteligencia canina supera obstáculos con frecuencia. En 2020, un grupo de seis perros formó parte del Genius Dog Challenge, en el que sus entrenadores buscaron que aprendieran hasta 12 palabras nuevas en sólo una semana.

Todos lograron el objetivo y aprendieron entre 10 y 12 palabras en el tiempo requerido. Ninguna de ellas era una orden, sino nombres de juguetes. Claudia Fugazza, investigadora de Genius Dog, explicó que es bien sabido que los perros pueden aprender “órdenes, señales, estímulos sonoros o para una conducta”, es decir, un “proceso de asociación”.

“Pero no existían investigaciones sobre el aprendizaje de los nombres de los objetos”, aseguró la especialista. Algunos de los animales pudieron recordar los nombres de sus juguetes en un par de intentos, la mayoría de ellos eran border collies.

Una inteligencia sin igual

Se ha demostrado en múltiples ocasiones que los perros cuentan con una gran inteligencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Expertos del AKC aseguran que existe evidencia suficiente de que “todos los perros” escuchan lo que decimos y que hay motivos suficientes para prestarles atención a la hora de entrenarlos.

Por lo que dar señales claras para que las mascotas las entiendan de la mejor forma posible será de gran ayuda en su proceso de entrenamiento.

Su inteligencia es tal, que los expertos incluso mencionan que es posible enseñarles a “leer”, o lo que es lo mismo, reconocer secuencias de imágenes o palabras para que lleven a cabo una acción específica como sentarse o ladrar.

El secreto detrás de este entrenamiento es la repetición, y, según detallan los especialistas del AKC, son capaces de aprender “tantas señales” como quieran sus dueños.

“La clave del éxito con este truco es acostumbrar a tu perro a responder a señales sutiles. Estas pueden ser la forma en que sostienes los carteles o la forma en que colocas los dedos sobre ellas”, comentaron los miembros del club canino.