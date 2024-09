La magia de una sonrisa infantil: cómo Chenille, una perra asustadiza, encontró la felicidad gracias a una bebé

El perro solía ser muy desconfiado y temeroso, todo cambió cuando conoció a un pequeño amigo. (TikTok/plannedpethoodtoledo)

Cuando Chenille, una perra callejera, fue rescatada mientras deambulaba por las calles de Ohio, Estados Unidos, fue llevada a un refugio animal de la zona, ahí su personalidad se apagó poco a poco.

Mientras se convertía en un animal asustadizo, nervioso y desconfiado, las oportunidades de encontrar un amoroso hogar donde pudiera recibir todos los cuidados y atenciones que siempre le negaron disminuían día tras día.

LeeAnn Harden, coordinadora de recepción en la organización Planned Pethood, Inc., contó durante una entrevista con el medio estadounidense The Dodo que existen algunos perros a los que no les va bien viviendo en el entorno de un refugio. “Ella simplemente caminaba con la cola metida (entre las patas), las orejas hacia atrás y un poco encorvada).

La segunda oportunidad de Chenille

Chenille encontró un hogar temporal y una amiga para toda la vida. (Facebook/Planned Pethood, Inc.)

En el refugio estuvo poco más de dos meses, hasta que Harden decidió que sería ella quien le daría una segunda oportunidad mediante un hogar de acogida. Cuando llegó por primera vez a la casa de la coordinadora su actitud no cambió demasiado, seguía siendo temerosa y un poco tímida, sin embargo, su actitud pronto cambió gracias a que conoció a una amiga.

Unas cuantas horas después de llegar a su hogar temporal, Chenille conoció a Lila, la hija de dos años de Harden, a quien perseguía por la casa mostrando un interés nunca antes visto. Como no quiso perderse ese momento, la mujer tomó su teléfono celular y capturó en video el emotivo momento en que Chenille salió de su caparazón para jugar un rato con la infante.

Una tierna amistad

Su actitud cambió inmediatamente después de conocer a Lila.

Harden compartió el emotivo video a través de la red social TikTok. En los subtítulos escribió: “Chenille era muy nerviosa y apagada cuando vivía en un refugio sobrepoblado. Esto sucedió apenas un par de horas después de llegar a un hogar de acogida”.

En el metraje se aprecia la tierna relación entre el perro y su amiga de dos años de edad, quien corre por toda la habitación para después lanzarse sobre un sofá. Chenille, sin dudarlo ni un segundo, la persigue e imita sus acciones. Recorre el cuarto a toda velocidad antes de dar un enorme salto hasta donde se encontraba Lila.

Una vez en el sofá, la perra comenzó a jugar con la hija de Harden, movía la cola efusivamente y le regaló una enorme sonrisa a la mujer que grababa la emotiva escena que hasta el momento cuenta con más de un millón de visualizaciones y cerca de 170.000 “me gusta”.

“Chenille estuvo más de dos meses en un refugio muy abarrotado. Hoy obtuvo su libertad y se fue a un hogar de acogida. Por eso son tan importantes”, escribieron en la descripción del video.

Durante su diálogo con el medio estadounidense especializado en animales y mascotas, la madre de Lila enfatizó en la importancia de acoger a un perro, especialmente a los que tienen una historia similar a la de Chenille.

“Por eso es tan importante acoger a un perro, especialmente para perros como Chenille. Dos horas después de llegar a nuestra casa, tomé ese video”, comentó Harden.

Aseguró que la perra ahora está muy cómoda con su familia de acogida, le gusta jugar con las demás mascotas y adora pasar el tiempo junto a sus guardianes temporales en el sofá o expresando cariño a quien quiera que se le atraviese, sin embargo, su persona favorita en todo el mundo es Lila.