Razas de perros: historia, comportamientos y necesidades del Bull Terrier

Integrar a un perro a tu familia es una decisión que no se debe de tomar a la ligera, pues cada raza necesita que su entorno sea el adecuado para tener un desarrollo y una buena calidad de vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el mundo existen más de 300 razas de perros reconocidas por la Federación Cinológica Internacional (FCI), cada una de ellas tiene necesidades, cuidados y atenciones específicas debido a las diferencias que hay entre especies. Por este motivo es importante saber si tu estilo de vida es compatible con el compañero peludo que piensas sumar a tu familia.

Si bien la raza no determina por completo la personalidad del animal, existen factores determinantes como el tamaño y las tendencias en el comportamiento que ayuden a saber si el tamaño de su hogar se adecúa a la perfección al canino.

Elegir un perro es una gran decisión, pues se deben de considerar factores como su tamaño, personalidad, si va a convivir con niños o adultos. Por estos motivos te compartimos todo lo que hay que saber sobre el Bull Terrier, cómo surgió la raza, cuál es su tamaño promedio y el carácter que generalmente tienen los ejemplares de esta especie, según la página web de Purina.

Origen y personalidad del Bull Terrier

El Bull Terrier es de constitución fuerte, pecho profundo y musculoso. La cabeza, larga, fuerte y ahuevada, termina en un hocico romano. El color más habitual en esta raza es el blanco, aunque a veces tienen alguna mancha de color en la cabeza o en el lomo. También puede ser negro, atigrado, rojizo, beis o tricolor. Los adultos suelen medir unos 45 cm y pesar unos 33 kg.

Los bull terriers son perros amigables con un fantástico sentido del humor. Pueden ser tercos, por lo que no son ideales para dueños primerizos. Como raza son normalmente tranquilos, pero hay que recordar que, en origen, eran perros de lucha y podrán reaccionar si se les desafía, aunque normalmente no darán el primer paso. Son muy cariñosos y les encanta la compañía, por lo que no es recomendable dejarlos solos durante mucho tiempo, ya que podrían causar estragos con sus potentes mandíbulas si se aburren.

Esta raza, obtenida tras cruzar un bulldog con un terrier, se creó para luchar a muerte en el sangriento deporte del hostigamiento de toros. Son uno de los perros más populares en el Reino Unido y han demostrado ser unos guardianes impecables. El bull terrier miniatura existe desde hace tanto como la variedad estándar.

Los beneficios de tener un perro

Los animales de compañía ayudan en gran medida a mejorar la salud de las personas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una mascota de compañía trae muchos beneficios a la vida de las personas, pues la constante interacción con ellos genera resultados positivos en la salud física, familiar y de la comunidad en la que se desarrolla, de acuerdo con una investigación realizada por Human Animal Bond Research Institute (HABRI), organización a favor de los animales de compañía.

Steven Feldman, director de dicha asociación, explicó en su investigación que los perros o gatos son capaces de "amortiguar el estrés y ayudar a abordar el aislamiento social". Convivir con un compañero peludo influye en gran medida a cuidar los niveles de presión arterial, frecuencia cardíaca y ayuda a la producción de hormonas relacionadas con el bienestar.

La misma organización realizó una encuesta en 2021 para evaluar qué tanto cambió la vida de las personas antes y después de integrar a un perro a su círculo familiar y los resultado impresionaron a los investigadores, pues el 61 por ciento de los propietarios aseguró que consideraría cambiar de casa con tal de que su mascota estuviera cómoda y el 45 por ciento buscaría cambiar de trabajo para compartir más tiempo con el animal.