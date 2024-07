El auge y caída de Charlotte Dujardin, la estrella británica de doma clásica expulsada de París 2024 por maltrato animal

Dujardin quedó fuera de París 2024 debido a su reciente polémica. (REUTERS/Hamad I Mohammed)

El nombre de Charlotte Dujardin, tricampeona olímpica de doma clásica y seis veces medallista, resonó esta semana, sin embargó no fue por ningún logro deportivo. La jinete británica recibió una suspensión provisional por parte de la Federación Ecuestre Internacional (FEI) debido a que salió a la luz un video en el que se le observa maltratando a un caballo.

Funcionarios de la federación señalaron en un comunicado que la decisión la dejaba “inelegible para participar en los Juegos Olímpicos de París 2024 o cualquier otro evento bajo la jurisdicción de la FEI”. El video, según se informa en el texto, fue presentado por un abogado que representaba a un denunciante no identificado.

Las imágenes fueron grabadas “hace varios años” durante una sesión de entrenamiento dirigida por Dujardin en un establo privado. En ellas se observaba a la tres veces ganadora de la presea dorada “incurriendo en una conducta contraria a los principios del bienestar de los caballos”.

El incidente que la dejó fuera de París 2024

Dujardin admitió ser ella quien aparece en el video y reconoció que su conducta no fue la apropiada. (AP Foto/David Goldman, Archivo)

Directivos de la FEI le dieron a la jinete hasta las 17:00 horas de Suiza del 23 de julio para responder a las acusaciones. Más tarde, Dujardin admitió ser ella quien aparece en el video y reconoció que su conducta no fue la apropiada.

En sus redes sociales, la deportista publicó el 23 de julio un comunicado en el que pidió disculpas por sus acciones y dijo sentirse “devastada” por “decepcionar a todos incluido el equipo de Gran Bretaña, los aficionados y patrocinadores”.

Ante el surgimiento del video protagonizado por Dujardin, Kathy Guillermo, vicepresidenta sénior de People for the Ethical Treatment for Animals (PETA), solicitó al Comité Olímpico Internacional (COI) la eliminación de las pruebas ecuestres de los Juegos Olímpicos.

“Los caballos no se rinden voluntariamente, sólo pueden someterse a la violencia y la coerción. Es hora de que los Juegos Olímpicos pasen a la era moderna”, aseguró Guillermo.

La historia de la seis veces medallista olímpica

Es seis veces medallista olímpica y cuenta con tres preseas doradas. (REUTERS/Hamad I Mohammed/File Photo)

El video causó una gran polémica entre los aficionados del deporte ecuestre y en la comunidad olímpica y deportiva en general pero, ¿Quién es Charlotte Dujardin?.

Dujardin nació el 13 de julio de 1985 en Enfield, Inglaterra. Comenzó a montar a caballo a los 2 años y a los 13 se inició en el arte de la doma, según información disponible en el sitio web de los Juegos Olímpicos.

Con el dinero que le heredó su difunta abuela, Dujardin pudo comprar su primer caballo de Gran Premio: Fernández, quien le abrió las puertas a las competencias de doma.

Vendió a Fernández en 2011, año en el que conoció al jinete olímpico británico Carl Hester, quien estaba a cargo de los establos de Gloucestershire, en donde Dujardin trabajaba como mozo de cuadra.

Hester le solicitó a la deportista que llevara a Valegro, un castrado novato de sangre caliente holandés. La jinete demostró tener una gran habilidad a lomos del caballo durante el Campeonato Europeo de 2011 en Rotterdam, donde ganó el oro por equipos.

Como una pareja consolidada, en Londres 2012 dominaron la competencia de doma individual, uniéndose a Kelly Holmes, Rebecca Adlington y Laura Trott como una de las tres únicas mujeres británicas en haber ganado dos medallas de oro en una misma edición de los JJOO.

Dujardin continuó cosechando logros y en Río de Janeiro 2016 se llevó el oro en la categoría individual y la plata por equipos.

Su participación en Tokio no estuvo exenta de gloria, pues logró hacerse con el bronce en ambas categorías y debido a su polémica reciente no podrá participar en París 2024.