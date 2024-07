Cómo Babydog, la mascota de un gobernador, terminó en un mural del Capitolio de Virginia Occidental

La mascota fue ilustrada en un mural que adorna la pared del capitolio de Virginia Occidental. (Perry Bennett/West Virginia Legislature vía AP)

Babydog, la bulldog inglesa de raza pura propiedad de Jim Justice, gobernador de Virginia Occidental, Estados Unidos, es toda una celebridad local. Su fama llegó a tal punto que la semana pasada quedó inmortalizada en el mural ubicado debajo de la cúpula dorada del Capitolio estatal, según reportes de la agencia de noticias Associated Press (AP).

La mascota fue ilustrada en el mural junto a figuras importantes de la historia estadounidense como Abraham Lincoln y a representaciones de la cultura popular como algunos músicos de los Montes Apalaches.

Quedó inmortalizada junto a un banjista y un artista que, según AP, pinta los Seneca Rocks, uno de los puntos de referencia más conocidos de Virginia Occidental, ubicado en el Bosque Nacional Monongahela.

La protagonista canina del mural

Durante la presentación del mural, Babydog se sentó en un lugar de honor arriba de una silla de acampar.

Durante una conferencia de prensa, Justice dijo sentirse sorprendido “tanto como a cualquiera”, pues, en sus palabras, no participó en la inclusión de Babydog en el mural.

A su parecer, los encargados de pintar el mural “querían poner un perro” y a la hora de elegir al protagonista “eligieron un bulldog inglés”.

“Hace mucho, mucho, tiempo y todo antes de que realmente nos convirtiéramos en un país, los ingleses estaban a cargo, y todo parecía bastante apropiado, ¿sabes?”, añadió el gobernador.

Babydog acudió al evento de inauguración de la obra nombrada “Shiveree of Seneca Rock” el pasado 20 de junio y ocupó un lugar de honor: una silla de acampar al frente de todos.

El mural titulado "Shiveree of Seneca Rock” representa puntos y elementos característicos del estado.

El mural se hizo por un comité dirigido por Randall Reid-Smith, secretario del Departamento de Artes, Cultura e Historia. Justice le aseguró a la prensa asistente a la conferencia que el secretario le dijo la mascota del mural no necesariamente se trata de Babydog, sino su “vigésima abuela”.

Reid-Smith declaró que durante años intentó que un gobernador invirtiera en la realización del diseño de Cass Gilbert, arquitecto a cargo de la construcción del capitolio y cuya obra pictórica quedó inconclusa debido a la escasez de fondos.

Justice fue quien hizo esto posible y, según reportes de AP, hasta el momento se han desembolsado 350.000 dólares estadounidenses del erario para la realización de cuatro murales. Se espera que otros cuatro se instalen en otoño de este año.

“La única participación que tuvo Jim Justice en esto fue que nos dio el dinero para pagar los murales que no se habían hecho en 92 años”, aseguró Reid-Smith, debido a que los diseños originales compartidos con el público no incluían la participación del supuesto Babydog.

No obstante, la mascota no fue el único elemento añadido de último momento. La agencia de noticias especifica que se agregaron alces, cardenales y otros animales.

¿Quién es Babydog?

Babydog se convirtió en un personaje conocido entre los locales.

La mascota llegó a la vida de Justice en 2019 y fue un regalo de sus hijos. El amor que siente por la perra es tal que se ha referido a ella como una “sandía marrón de 27 kilos”.

Acompaña al gobernador en todos sus viajes a lo largo y ancho del estado y fue protagonista de una campaña de vacunación contra la COVID-19 llamada “Do ir for Babydog” (hazlo por Babydog)”.

La presencia de la perra no es bienvenida por todos. En el pasado, Glenn Elliot, contrincante político de Justice, escribió en redes sociales sobre la mascota.

“En sus comentarios, (Justice) habló largo y tendido sobre su propio perro y no dijo nada sobre el gobernador Boreman. Esta total falta de respeto por todo lo que no sea él mismo es la razón por la que no es apto para representar a Virginia Occidental en el Senado de EEUU”, escribió Elliot en X (anteriormente Twitter).