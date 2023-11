La ceremonia de indulto al pavo: sus orígenes y la lista de algunas aves perdonadas

Un pavo sin nombre trató de salir volando durante la ceremonia de presentación del pavo oficiada por Ronald Reagan en 1987. (Presidential library and museum)

El Día de Acción de Gracias, según información disponible en el sitio web del Gobierno de Estados Unidos, tiene su origen en 1621, cuando colonos ingleses celebraron junto a nativos de la zona el éxito de su primera cosecha durante tres días consecutivos.

En 1863, el presidente Abraham Lincoln proclamó el último jueves de noviembre como el Día Nacional de Acción de Gracias.

Los ciudadanos estadounidenses celebran la festividad en compañía de sus familiares y organizan un gran banquete que generalmente está conformado por pavo relleno, puré de papas con aderezo, salsa de arándanos y pastel de calabaza.

Además de ofrecer un amplio menú para degustar en familia, los estadounidenses disfrutan de diferentes eventos para celebrar el Día de Acción de Gracias, entre estos se encuentran desfiles conmemorativos y partidos de fútbol americano, pero existe un acontecimiento que destaca entre todos: la ceremonia de indulto del pavo.

El indulto al pavo, una tradición presidencial

George W. Bush en la ceremonia del indulto al pavo en 2008. (Presidential library and museum)

Hoy en día, que el presidente de EEUU indulte un par de pavos al año es común, sin embargo, el evento no siempre se trató de perdonarle la vida a estas aves de corral. De acuerdo con la White House Historical Association (WHHA), los orígenes de la ceremonia de presentación del pavo se remontan a 1870, cuando Horace Vose, comerciante avícola de Rhode Island, comenzó a enviar pavos anualmente a la Casa Blanca hasta que falleció, en diciembre de 1913.

Tras la muerte de Vose, la oportunidad de regalarle un pavo a la familia presidencial se abrió a todos los ciudadanos estadounidenses. Año tras año, decenas de éstos animales fueron enviados a la Casa Blanca para ser devorados, hasta 1947, que se oficializó la presentación del pavo por parte de la industria avícola.

Esposas de algunos mandatarios ocasionalmente indultaron a las aves enviadas, como Patricia Nixon, primera dama durante el gobierno de Richard Nixon, quien en 1973 envió a las aves de corral, que aceptó en nombre del presidente, a Oxon Hill Children’s Farm, o Rosalynn Carter, cónyuge del ex presidente Jimmy Carter, que en 1978 envió al pavo presentado a Evans Farm Inn, donde vivió en un “mini zoológico”.

Sin embargo, estas muestras de perdón fueron algo esporádico, y no fue sino hasta 1989 que la práctica de indultar a los pavos se convirtió en una tradición impulsada por el ex presidente George H. W. Bush, luego de ser presionado por activistas de los derechos de los animales.

Las aves que tenían algo que decir

El ex presidente Donald Trump indultó a Corn por encima de Cob, luego de que éste último perdiera una encuesta en Twitter. (EFE/EPA/KEVIN DIETSCH)

Luego de establecerse la tradición de la ceremonia de indulto del pavo, los presidentes reciben al año una, o dos aves de corral, dentro de la rosaleda de la Casa Blanca y varios dieron todo un espectáculo a los medios de comunicación que cubren el evento.

En 1987, un pavo sin nombre, trató de volar durante la ceremonia para recibir el 40vo pavo de acción de gracias oficiada por Reagan.

En 1989, con activistas por los derechos de los animales cerca, el presidente George H. W. Bush bromeó: “Permítanme asegurarles a ustedes y a este excelente pavo, que no terminará en la mesa de nadie, no él. Se le ha concedido un perdón presidencial, que a partir de ahora le permitirá vivir el resto de sus días en una granja para niños no lejos de aquí”.

Liberty y Freedom fueron los pavos recibidos por George W. Bush tan sólo un par de meses después de los ataques ocurridos el 11 de septiembre de 2001.

Marshmallow fue recibido también por W. Bush en 2005, luego de su reelección. De acuerdo con Associated Press (AP), el ave fue trasladada en avión al sur de California, donde sirvió como gran mariscal durante el desfile anual del Día de Acción de Gracias en Disneylandia.

Popcorn fue el primer pavo indultado por el ex presidente Barack Obama tras ser reelegido. Según AP, luego de la ceremonia, el ave de corral fue llevada al George Washington’s Mount Vernon Estate and Gardens, donde los visitantes pudieron verla durante el evento anual “Navidad en Mount Vernon”.

En 2020, Donald Trump mantuvo la tradición durante la pandemia de COVID-19, indultando a Corn, por encima de Cob, luego de que este último perdiera en una encuesta realizada en Twitter.

Los últimos pavos de la lista son Liberty y Bell, quienes fueron perdonados por Joe Biden el mismo día de su cumpleaños: el 20 de noviembre de 2023.