El triste adiós a Chipotle: el perro que fue despedido por videollamada y conmovió al internet

El dueño de Chipotle se despidió por videollamada de su canino que estaba a punto de morir, sus últimas palabras provocaron que cientos de usuarios empatizaran con su dolor (TikTok @luisang)

Chipotle fue un perro que siempre tuvo el cariño de su familia hasta su último suspiro de vida, el canino de pelaje marrón claro falleció recientemente y la despedida que tuvo con su dueño rompió el corazón de miles de usuarios en redes sociales que empatizaron con su dolor.

Louisan compartió en TikTok el momento en el que su papá se despidió por última vez de su mascota a través de una videollamada, mientras que su amigo peludo está acostado, con su cara recargada sobre una almohada cama y escuchando atentamente las últimas palabras que tiene su dueño para él.

“¿Por qué no me esperaste wey?, no pasa nada, nada más cuídate siempre, fuiste un perro bueno”, dijo el hombre con la voz entrecortada por la tristeza, mientras que su “mejor amigo” —cansado y débil— miraba el teléfono con atención.

TE PUEDE INTERESAR: La conmovedora historia de la perra que perdió sus patas traseras y volvió a caminar

El momento de decir adiós

(Captura de Pantalla/TikTok Lousiang)

Louisan destacó que fue bastante dolorosa la última interacción que tuvo su progenitor con el canino, puesto que la despedida fue por medio de videollamada y no de forma presencial.

“Te amamos por siempre mi bebé, fuiste un gran amigo y protector, ahora cuida a mi papi desde el cielo”, puso la mujer en la descripción del clip. La publicación se volvió famosa en cuestión de minutos en TikTok y hasta el momento cuenta con más de 2.5 millones de likes y casi 10.000 comentarios.

Los usuarios de la plataforma de video compartieron que derramaron unas cuantas lágrimas por la historia, pues la frase de “no me esperaste” realmente les rompió el corazón. “Avisen, me estaba riendo con el video que me salió arriba y ahorita estoy llorando”, fue una de las opiniones que tuvo más reacciones.

TE PUEDE INTERESAR: Sobrevivió a las calles de Chile y se volvió el fiel compañero de los bomberos que lo salvaron

Louisan compartió otro video con recopilación de capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp y fotos de su papá con el canino, dando a entender que su perro era una mascota muy querida.

En las pláticas que tenía con su padre abordaron en diferentes ocasiones el estado de salud del animal de compañía y la hija lo mantuvo al tanto sobre los comentarios del veterinario, le contó que el perro caminó después de mucho tiempo.

En algún momento durante todo el proceso de enfermedad el hombre pidió que le pusieran una camisa de él como cobija a Chipotle para que éste sintiera que estaba a su lado e incluso compartió una foto del cánido después de su consulta.

El lugar donde descansa Chipotle

(Captura de Pantalla/TikTok Lousiang)

La familia del perro decidió enterrarlo en el jardín de su casa y justo donde reside su cuerpo hay una montaña de piedras con flores. “Ahora descansa en donde siempre perteneció en su hogar. Y en proceso de que le construyan un lugar bonito en su memoria”, describió Lousian sobre el detalle que van a tener con su compañero de vida.

TE PUEDE INTERESAR: Any, la perra rescatada que se convirtió en un símbolo de amor y esperanza en Garritas Guerreras

Ese video está ambientado con la canción de “El Latido de mi Corazón” interpretado por Luis Ángel Gómez Jaramillo y la cual sale en la película animada de Pixar, Coco. Este detalle conmovió aún más a las personas que estuvieron pendientes de la historia de Chipotle.