South Park: el episodio que cambió la vida de César Millán, el encantador de perros

El encantador de perros habló sobre cómo South Park cambió la perspectiva que tenían sus hijos sobre él (Instagram @cesarsway)

César Millán, popular conductor de televisión y conocido como “El encantador de perros”, recordó los momentos más importantes de su carrera durante su participación en el podcast Creativo con Roberto Martínez, entre ellos su participación en la serie animada de South Park.

El entrenador de caninos relató que los productores de la serie se pusieron en contacto con él para notificarle que hicieron un parodia de él. Millán consideró que le fue bastante bien e incluso consideró que el capítulo significó un parteaguas en la relación con sus hijos.

“Yo pienso que a todos los que han puesto en South Park les fue bastante mal, a mí me ha ido super bien”, comparó su participación con Tom Cruise y otras celebridades. “Me hablaron los muchachos de South Park para decirme que habían hecho una parodia sobre mí”, recordó.

Salir en una caricatura para adultos

César Millán consideró que su participación en South Park y en el programa de Oprah Winfrey impulsó su carrera (Instagram @cesarsway)

El encantador de perros comentó a Roberto Martínez que al principio estaba preocupado de que sus hijos vieran el episodio, por dos factores: eran aún niños y es una caricatura con muchas groserías; no obstante, les permitió ver el episodio con la condición de que no repitieran las palabras altisonantes.

“Cuando mis hijos me vieron en South Park, ahí fue cuando yo pasé a ser un héroe”, dijo César Millán entre risas, sobre cómo ayudó su participación con la relación con su familia. “Yo ya era el ‘dog whisperer’ (encantador de perros) pero decían ‘mira pues es mi papá’, pero cuando fue caricatura, olvídate”, aunó.

El entrenador y amante de los animales salió en el séptimo episodio de la décima temporada de la serie, el cual lleva por nombre “Tsst”. La misión que tiene es cambiar el comportamiento de Cartman, uno de los protagonistas de la caricatura que es un niño malcriado, que insulta a su mamá, trata mal a sus amigos y cree que todo el mundo gira a su alrededor.

César Millán le da consejos a la señora Cartman sobre cómo educar a su hija y utiliza los mismos “métodos” como si el protagonista fuera un perro. Todo el proceso fue difícil, el niño se resistió al principio, hizo rabietas e incluso consideró en asesinar a su mamá porque las cosas habían cambiado; sin embargo, al final se logró el objetivo: se convirtió en un buen estudiante y sus rabietas terminaron.

La ocasión que salió con Oprah Winfrey

El encantador de perros hizo hincapié que los perros no son agresviso por naturaleza (Instagram @cesarsway)

El oriundo de Culiacán, Sinaloa, también salió en el reconocido programa de Oprah Winfrey y considero que su participación le ayudó a impulsar su carrera. “Saque mi primer libro y no me invitaron sólo una vez, me invitaron tres veces, entonces los 10 millones que ya me veían pos me vieron ahí, entonces eso catapultó bastante el show”, explicó.

Después de salir en dicha producción su carrera como entrenador de perros se impulsó aún más, comenzó a realizar consultas con personas millonarias que tenían problemas con sus mascotas.

César Millán recordó de forma graciosa que sus papás comenzaron a dimensionar el éxito que tenía cuando salió en el programa “Reflexiones con Don Francisco”, su mamá consideró en ese momento que su hijo era bastante famoso a partir de ese momento.

El encantador de perros concluyó su participación en el podcast haciendo hincapié que “no tenemos problemas con perros, tenemos problemas con nosotros mismos”, las personas tienen que trabajar en su energía, la forma de pensar, las relaciones, eso hará que el can refleje la nueva persona que se convirtió su dueño.