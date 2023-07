La granja donde todo es miniaturas: vacas, cerdos, burros y perros “de bolsillo”

En un predio de Alabama, Estados Unidos, varios perros, cerdos, burros y vacas miniatura conviven todos los días en una granja de más de siete hectáreas (TikTok Grass Puppies Farm)

En las granjas es común ver una gran cantidad de animales caminando sobre el pasto, siguiendo el camino que les marca un arriero o pasando el rato en los corrales; esto y más sucede en Grass Puppies Farm, una finca que ha logrado captar la atención de las personas porque toda especie que vive ahí es una miniatura.

Vacas, burros, cerdos y perros de “bolsillo” conviven todos los días en la granja ubicada en Alabama, Estados Unidos, y sus tiernas fotos y videos han logrado conquistar el corazón de los usuarios de TikTok y Facebook quienes se deleitan con los cachorros jugando entre ellos.

“Del uno al 10, ¿qué tan tiernos son?”, preguntó la administración de la granja en un video publicado en sus redes sociales donde se ve al “equipo tocino” correteando a una pequeña manada de perros que parecen ser crías de cocker: las miles de personas que vieron el clip quedaron enamoradas.

El lugar donde todo es pequeño

Todos los animales que viven en esta granja son considerados como mascotas (Captura de Pantalla/TikTok Grass Puppies Farm)

Grass Puppies Farm presume en su sitio oficial ser una granja de más de siete hectáreas, donde una gran variedad de animales caminan libremente por el terreno. “Las gallinas posan en los árboles, los cerdos se sientan en el porche para pedir comida. Todos nuestros animales son mascotas y reciben el mejor cuidado”, especificó la administración.

El objetivo del lugar es criar a los animales de la mejor manera posible, donde puedan disfrutar el tiempo conviviendo entre sí y garantizando su bienestar para que puedan tener un desarrollo pleno.

En las diferentes publicaciones que realiza Grass Puppies Farm es común ver comentarios como: “muero de ternura”, “son tan adorables que parecen intocables”, “ay que lindos, el cerdito más pequeño es hermoso”, entre otras opiniones en las que destacan el tamaño de estos animales.

Aunque en varias ocasiones los usuarios ponen en duda que existan vacas de ese tamaño, Grass Puppies Farm confirmó que son reales y que los especímenes que resguardan en el lugar llegan a medir un poco más de un metro.

De acuerdo con información de Newsweek, los cerdos que residen en la granja son lechones mini Juliana, una raza de puerco miniatura que llegan a medir hasta medio metro y tienen su origen en Europa. A pesar de que son considerados como un animal miniatura, esto no garantiza que se queden de ese tamaño, pues en algunos casos llegan a medir poco menos de dos metros.

La demanda por las mascotas

La granja explicó que todas las publicaciones que realizan en sus redes sociales tienen el objetivo de entretener a las personas (Captura de Pantalla/TikTok Grass Puppies Farm)

Grass Puppies Farm explicó en sección de preguntas y respuestas de su página web que tiene la intención de implementar una lista de espera para aquellas personas que tienen la intención de adoptar a cualquiera de los animales de los que se hacen cargo.

Sobre las posibilidades de que estos animales vivan dentro de una casa, la organización explicó que no existe problema, no obstante, estos animales representan una gran responsabilidad, pues no solo basta con darles su alimento, sino que los futuros dueños tienen que limpiar constantemente su casa y a la mascota para evitar algún tipo de enfermedad.

La administración de la granja también advirtió a los usuarios que no siempre los animales se quedan del tamaño en que lo ven en redes sociales, pues en algunas ocasiones crecen más de lo previsto y explicó que sus publicaciones en redes sociales tienen el objetivo de entretener y divertir a las personas.