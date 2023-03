Cuál fue el noble gesto de Jamie Lee Curtis con un perro después de ganar el Oscar

La cruza de Yorkshire con Chihuahua tiene 10 años, según el albergue donde lo están cuidando es bastante cariñoso (Instagram @jamieleecurtis)

Jamie Lee Curtis recientemente alcanzó uno de los mayores reconocimientos de su trayectoria actoral, al ganar el Oscar como mejor actriz de reparto por su papel en Everything Everywhere All At Once (Todo en todas partes al mismo tiempo), tras este logro aprovechó la oportunidad para continuar con su loable lucha de impulsar la adopción de perros.

La actriz publicó la historia de Daphne, una canina cruza de yorkshire terrier y chihuahua, quien ha regresado al albergue después de que su anterior dueña sufriera un accidente.

Daphne ha alcanzado en escasas horas más de 7.500 likes en Instagram, en su foto se aprecia a la can de paleje negro con luces marrones y grises disfrutando del solo, lo que ha conmovido a los seguidores de Jamie Lee Curtis y han atendido a su llamado de eneocntrarle un nuevo hogar.

Ganar el Óscar y dar en adopción

Daphne tiene 10 años y está acostumbrada a convivir en casas que tienen a otros perros (Instagram @jamieleecurtis)

Los usuarios de Instagram destacaron la labor de la actriz de películas como Forever Young y True Lies, puesto que después de haber ganado el premio otorgado por la Academia, no dejó pasar más de un día para buscarle casa a perros que necesitan de un nuevo hogar.

“Realmente adoro esto. Ganó un Oscar ayer y regresa para tratar de conseguirle una casa a perros rescatados. Eres admirable”, escribió una de las usuarias identificada como Diana.

Jamie Lee detalló en la publicación que Daphne había llegado al albergue Perfect Pet Rescue en 2016, sin embargo su dueña murió de manera repentina y ahora no tiene un hogar donde quedarse. “Está confundida, es una niña de 10 años que se está acomodando una vez más a la vida en el albergue. Es tímida al principio pero será muy cariñosa una vez que agarre confianza”, aunó el albergue en la publicación que “reposteó” la actriz.

Runi es el perro que adoptó la actriz Jamie Lee Curtis del mismo albergue de donde es Daphne la yorkishire de 10 años (Instagram @jamieleecurtis)

El albergue se ubica en Los Ángeles, California, detalló que la can mestiza es un poco mandona y es atrevida en algunas ocasiones, puesto que le gusta imponer demasiado su presencia. Daphne pesa alrededor de 5 kilos y aunque está acostumbrada a convivir con otros perros, la organización recomienda que sus nuevos dueños no tengan otros animales.

La perra cuenta ya con su microchip y está al corriente de todas sus vacunas, “abra su corazón y hogar a esta adorable ‘veijita’. Estarás muy contento por rescatarle la vida”, concluyó Perfect Pet Rescue.

Jamie Lee Curtis ha destacado en múltiples ocasiones en el mundo del séptimo arte y es reconocida fuera de las películas como una gran amante de los animales, incluso al poco tiempo de haber conseguido el Oscar, la artista aprovechó para festejar acompañada de Runi, un perro que adoptó del mismo albergue de Daphne.

La llegada de Runi

La foto de la celebración que le tomaron a la actriz después de ganar el premio Oscar el pasado domingo (Instagram @jamieleecurtis)

La actriz contó que tras ganar su estatuilla compartió un hermoso momento con Runi, su perro de pelaje blanco acolchonado como si se tratara de un borrego. “Realmente le importaba un carajo el premio que estaba sosteniendo, simplemente estaba feliz de tenerme en casa”, detalló.

De acuerdo con información de la revista People, la estrella de Scream Queens ha tenido en los últimos 30 años diferentes perros rescatados, con los que ha sentido una gran conexión. Después de que se diera cuenta que pasaba la mayor parte de los días sola encontró en estos animales de acompañamiento una respuesta muy especial.

Jamie Lee relató en entrevista para el medio especializado en espectáculos que Runi ha sido muy dulce y amoroso, encontró en él calidez, ternura y diversión puesto que es un perro muy juguetón.

“Él es un masticador así que muerde todo tipo de cosas. Lo que hemos aprendido sobre él es que lo peor que hace es cavar y tiene un gusto muy extraño por los gusanos”, comentó.

Runi llegó a su vida desde que era un cachorro y actualmente es uno de sus más grandes amores con quien ha compartido todo tipo de experiencias.