Taylor Swift: quiénes son los gatos que le robaron el corazón antes que Travis Kelce

La afición por estos animales es tanto que Taylor Swift tuvo el deseo de aparecer en la película de Cats (Instagram)

Taylor Swift, cantante y compositora con gran éxito a nivel mundial, ha presumido en redes sociales el amor que tiene hacia sus tres gatos: Meredith, Olivia y Benjamin Button, quienes se han convertido en integrantes muy importantes de su familia. Los primeros dos son de raza pliegue escocés y el último es un ragdoll, sus nombres están inspirados en sus programas de televisión y películas favoritas.

En una entrevista que dio para la revista Time en noviembre de 2014, la artista estadounidense explicó que ama demasiado a sus mascotas, incluso mencionó que tiene una gran obsesión por estos animales domésticos. “Tengo gatos. Estoy muy obsesionada con ellos. Amo tanto a mis gatos que cuando surgió un papel en una película llamada ‘Cats’ pensé, tengo que hacer esto”, comentó. La cantautora estadounidense salió en la película alrededor de cinco minutos.

Entre las características que más ama de sus acompañantes de vida es la dignidad e independencia que tienen, puesto que considera que son animales muy independientes y no necesitan tanto de sus atenciones.

La gata millonaria

A diferencia de sus otros dos gatos, Olivia es la más famosa ha aparecido en diferentes comerciales (Instagram/@taylorswift)

Olivia Benson, quien fue nombrada de esta forma por una de las protagonistas de la serie Law & Order: Special Victims Unit, es considerada por The Ultimate Pet Rich List como la tercera mascota más rica del planeta, al tener un patrimonio neto estimado de USD 97.000.000. La organización explicó que esta felina ha logrado encontrar el éxito en el mundo como influencer de Instagram.

“La gata de raza Scottish fold, logró hacer su fortuna apareciendo junto a su dueña en varios videos, con su propia línea de productos y cameos en muchos anuncios comerciales de gran presupuesto”, detalló la asociación que se encarga de realizar la lista de las mascotas más ricas del planeta.

Entre los videos musicales en los que ha aparecido Olivia Benson está “Me!” y “Blank Space”, ha protagonizado los comerciales de marcas como DirectTV, Diet Coke y AT&T. Incluso apareció junto a su hermana Meredith en un video que produjo durante el intermedio del concierto en su gira 1989 World Tour.

La primera de la familia

Meredith es la felina más reservada de las tres, incluso no le gusta salir a cámara (Instagram/Taylor Swif)

Meredith Grey, nombrada así por el personaje principal de la serie de Grey’s Anatomy, fue la primera felina en llegar a la vida de la cantante. A diferencia de Olivia, la vida de esta felina Scottish fold es más reservada.

De acuerdo con información de la revista People, Taylor Swift explicó en algún momento que a Meredith no le gusta que le pongan una cámara en la cara, esto después de que se creara el rumor de que era una “gata perdida”.

En algún momento la cantante compartió un video de la felina huyendo de ella después de que le preguntó a manera de broma “¿tienes algún comentario sobre las recientes acusaciones de que eres una gata perdida?”.

El nombre de película

Benjamin Button fue adoptado a principios de 2019 y es el tercer y último gato que ha adoptado (Instagram/@taylorswift)

El curioso caso de Benjamín Button, inspiró el nombre de su tercer y último gato de la cantante de All too well, a diferencias de sus primeras dos mascotas, este es de la raza ragdoll y fue adoptado mientras estaba grabando el video musical del tema “Me!”.

De acuerdo con la revista Hola, la cantante escuchó un maullido durante el rodaje del videoclip y de inmediato pidió su adopción para que pudiera llegar a un hogar que estuviera lleno de amor y felicidad.

Los tres gatos han salido en múltiples ocasiones en redes sociales e incluso algunos eventos. Taylor Swift registró los nombres de sus tres mascotas para usarlos en artículos que tiene a través de su página oficial, entre algunos productos se puede ver el rostro de los animales en ropa, relojes, bolsas, juguetes, joyería, decoración y accesorios para smartphones.