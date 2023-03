Salvaje pelea por el territorio terminó con un perro lesionado por un gato montés

El veterinario que atendió al can aseguró que fue un milagro que las heridas no le perforaran el estómago (Instagram squeakers2023)

Un perro chihuahua que habita en el estado de Arizona, Estados Unidos, causó conmoción en las redes sociales después de perder una lucha contra un gato montés que se apropió de su cama. Al principio, Nikola Zovko, dueño del canino, creyó que el felino que estaba en el mueble se trataba de una de sus mascotas, pero se llevó una gran sorpresa cuando vio las heridas en su can.

La cruza de chihuahua con dachshund conocido como Squeakers, tiene 10 años y fue víctima de un felino silvestre que llegó a apropiarse de su cama. De acuerdo con información del diario británico The Guardian, el dueño creyó que su gato Fuzzerhead le estaba jugando una broma a Squeakers, pero de repente se dio cuenta que era un gato montés real.

Un día Nikola Zovko llegó y no vió a su “mejor amigo” en su casa, ni siquiera lo había recibido como tradicionalmente lo hace todos los días, tras buscarlo por todo el hogar, Squeakers estaba oculto temblando de miedo con una de sus patas traseras sangrando.

La intervención de las autoridades

El gato montés saltó una barda de protección y entró por la puerta para perros que no estaba cerrada (Twitter @azgfdTucson)

El departamento de caza y pesca de Arizona aprovechó la historia de Zovko y su perro para hacer un llamado a la población estadounidense para no meterse con la vida silvestre. “No manipule la vida silvestre atrapada o lastimada, por favor comuníquese con las autoridades lo antes posible”, escribió la dependencia a través de sus diferentes redes sociales.

De acuerdo con la versión de las autoridades estadounidenses el gato montés se metió a una casa de San Manuel y el dueño estima que se metió a su hogar por medio de la puerta para perros que estaba sin llave.

El perro fue atendido y se encuentra bajo observación por su edad y la gravedad de las heridas (Instagram squeakers2023)

Zovko comentó que una vez que vio al felino silvestre en la cama de su perro se comunicó con las autoridades ambientalistas de Tucson, Arizona, quienes le recomendaron que saliera inmediatamente del lugar junto con sus mascotas, así como de dejar todas las ventanas y puertas abiertas.

“Cada vez que intentaba abrir la puerta, el gato me miraba y comenzaba a gruñir. Estaba un poco asustado, pero entendí que, ya sabes, es un gatito salvaje”, comentó Zovko sobre el proceso que fue abrir las puertas y ventanas de su casa.

Según con el diario británico el hombre está acostumbrado a vivir entre la vida silvestre, puesto que durante su estancia en Tucson han pasado mapaches, tejones, coyotes e incluso algunos pumas muy cerca de su casa, pero ninguno se había asentado en su hogar como el caso del gato montés.

La operación de Squeakers

Cuando las autoridades llegaron a la casa de Arizona ya no estaba el felino silvestre en el lugar (Twitter @azgfdTucson)

La familia de Zovko está integrada por tres perros, dos gatos, una oveja y un burro, a quienes sacó de la casa tras las indicaciones por las autoridades de vida silvestre de Arizona, sin embargo cuando éstas llegaron a su casa el gato montés ya había abandonado el lugar.

Squeakers estaba herido detrás de un sillón y fue llevado de inmediato al veterinario, quien lo cosió y atendió sus heridas. El veterinario cuya identidad no fue revelada, comentó que fue un milagro que el can no tuviera el estómago perforado o roto debido a la profundidad de las heridas.

El perro de 10 años está bajo observación, por la gravedad de sus heridas y la edad que tiene. Zovko contó que desde pequeño ha sido “muy alfa” y le gusta tener el mando dentro de la casa, a pesar de ser el “más pequeño de la familia”.

“Squeakers siempre hace lo que Squeakers quiere, es el más pequeño de nuestros perros, pero sigue siendo el alfa”, comentó Zovko, quien además tuvo que comprarle una cama nueva. El tutor del cánido explicó que no le parece raro que se haya peleado con el gato montés puesto que suele ser muy territorial.