“Verlas llamarse feministas y no reconocer a las mujeres trans me duele mucho”: Lido Pimienta respondió a quienes la acusaron de difundir odio

"Rechazar los terceros, cuartos géneros y existencias no binarias es un acto heteropatriarcal, resultado directo de la colonización", comentó la cantautora colombiana

En medio de un debate terminó la cantautora colombiana Lido Pimienta luego de subir a su cuenta de Instagram unas fotografías en las que rechaza, abiertamente, la transfobia. En las imágenes, en las que aparece un retrato de ella, se lee un mensaje que dice ‘cállate Terfa’, palabra que se usa para referirse a las personas feministas que excluyen de la lucha a las mujeres trans. ‘Terf’, por sus siglas en inglés, es Trans-Exclusionary Radical Feminist, en español, Feminista Radical Trans-Excluyente.

A través de las redes sociales, algunas personas pertenecientes al movimiento feminista acusaron a la intérprete de generar división al hacer uso de esa expresión que, a su vez, es entendida como un insulto. Dentro de los comentarios que llegaron a sus perfiles estuvieron: “las mujeres no tienen pene”, “promueves odio y dinero. Felicidades, ya eres una nena capitalista”, “hacer dinero denigrando a otra mujeres y dentro del mismo feminismo, otro gran logro del capitalismo y patriarcado”.

Luego de la ola de opiniones sobre sus fotografías, Lido se dio a la tarea de hacer público un comunicado en el que expuso, en primera medida, que sin las mujeres trans no hay una lucha feminista. “Mensaje a terfas decepcionadas de mí”, inició diciendo.

“Yo apoyo a todas las mujeres, y las mujeres trans me apoyan a mí, lo siento si es que apenas se están dando cuenta. Las mujeres trans han sido integrales a nuestras luchas, como libertadoras revolucionarias y parte de la tela fuerte, rica, dolorosa, pesada, complicada, valiente y abundante del feminismo. Yo rechazo a las terfas por tener demasiado en común con las ramas y sistemas de poder que nos quitan derechos a las mujeres”, continuó.

“Ustedes como grupo están demostrando una alineación con el sistema cis-hetero patriarcal capitalista muy fuerte, el mismo que viola, explota y abusa de las que llaman ‘mujeres biológicas’, sobre todo las niñas y más vulnerables que ustedes tanto defienden. El argumento más notorio que tienen es que las mujeres trans son ‘hombres disfrazados’. Eso es un argumento débil que justifica y valida las acciones destructivas de los hombres en el poder, quienes necesitan del discurso transfóbico y energía mal invertida de las terfas para reforzar el repudio a todo lo feminista, femme , femenino y también a todo lo que se salga de la heteronorma”, añadió.

De acuerdo con lo que escribió, en su publicación dividida en cuatro imágenes, el argumento de ‘las terfas’ solo se concentra en los genitales de las personas. “Es una morbosidad asquerosa que tienen, y es la misma que aplican los hipócritas políticos del mundo que rechazan que las dragas pueden leerle cuentos a infancias, pero que afirman leyes en donde está perfecto que una niña de 15 años se case con un hombre de 50 años o más”, redactó la artista detrás del aclamado trabajo discográfico Miss Colombia.

La barranquillera destacó que hay gran variedad de identidades dentro de la humanidad. Destacó que así como también hay mujeres que dan a luz, hay hombres trans con la capacidad de parir. Enfatizó que hay personas que no se identifican dentro de un sistema de género binario, que no se sienten hombres o mujeres o que se sienten de ambos géneros a la vez. “Han existido desde siempre, hasta en el reino animal”, añadió.

“Verlas llamarse feministas y no reconocer a las mujeres trans me duele mucho, pues me hace sentir que no estamos haciendo bien la tarea. Rechazar los terceros, cuartos géneros y existencias no binarias es un acto heteropatriarcal, resultado directo de la colonización. Por ende, su decepción de mi es una completa hipocresía”, concluyó al decir que no borrará las polémicas fotos, pues, este tipo de debates son importantes para la comunidad.