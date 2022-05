Un hit de Vilma Palma es ahora un himno gay hipster. Su responsable es la nueva esperanza del pop argentino

Galán hyperpop... Furio de Defensa.

“Soy un nerd, ¡un nerd obsesivo y voraz!”, le dice a Infobae Furio por mail desde Barcelona. La afirmación es verdadera pero insuficente para definir a este inquieto joven artista argentino. Relocalizado hace varios años en la ciudad española, Furio (Federico para sus padres y ex novios) viene levantando su perfil considerablemente en varios frentes desde el último tiempo, desde su trabajo como diseñador gráfico (es el responsable del arte promocional de la actual gira de Nathy Peluso, “Emergencia”) hasta su rol como una mitad del aclamado dúo de electropop Defensa, adaptando el sonido hyperpop a la música en español mejor que tal vez ningún otro artista hispanoamericano.

Para celebrar el lanzamiento del nuevo disco de su grupo, “7 canciones antes de que nos corten la luz”, que combina estribillos de Vilma Palma (en el hit “Calor”) con elementos de glitch pop, música urbana y ambient para crear un sorprendente (y sorprendentemente comercial) conjunto de canciones ultramodernas y bailables, Furio compartió con Infobae sus últimas obsesiones culturales y tecnológicas, incluyendo la obra de Todd Rundgren, el podcast Contrapoints y videos de artesanías en Facebook.

"Calor", del duo electropop argentino Defensa.

1. Digimon, Temporada 1 Vivo atrapado entre dos moods prácticamente opuestos que son: 1. Militante vanguardista y 2. Nostálgico sensible, y creo que todo empezó con Digimon. A pesar de la idea popular de que es la copia menos exitosa de Pokemon, para mí no hay punto de comparacion entre ambas. Mientras que Pokemon repetia la misma estructura capítulo tras capítulo con una capacidad de instropección basicamente nula, la temporada 1 de Digimon es una de las historias más atrapantes y sensibles contadas en una serie para niñes. Con un rejunte de personajes complejos y matizados, con backstories familiares tumultosas -y nada en común entre ellos- varados en una isla misteriosa llena de amenezas inesperadas y con un mensaje sobre la amistad y la ternura y una sutil crítica al utopismo tecnólogico de fin de los 90s, es el puente entre Miyazaki y Matrix que nadie sabia que necesitábamos.

2. Contrapoints Natalie Wynn es una ex-filosofa devenida en YouTuber que arrancó su canal en 2016 como respuesta al creciente movimiento de neoderecha abordando temáticas que van desde Black Lives Matter a la transfobia, acompañada de sets teatrales y disfraces megacamp. En los 6 años que transcurrieron en el medio, completó su transición y abrió su espectro para hablar de temáticas menos puntuales pero igual de incisivas. En su último episodio, un opus de 90 minutos llamado ‘Envidia’, pasa a hablar de las Kardashian a Marx, de Mozart a Bob Esponja, con una inteligencia y un humor afiladisimo (todo esto disfrazada de Maria Antonieta post-decapitación). Contenido gratis de altisimo nivel.

Natalie Wynn, responsable del podcast "Contrapoints".

3. Wikicommons Hace unos meses me topé con Wikicommons, la base de datos de imágenes de Wikipedia, y su colección abismal de obras de arte, fotografías históricas y imágenes de insectos, entre muchas otras cosas. Mi descubrimiento favorito: El jardín de las delicias de Bosch en megarecontramega alta resolución. Podés descargartela a tu computadora y ampliarla para ver cada pincelada, cada frutito y cada escena de orgía fantasiosa hasta llegar a la muerte del ego y la conclusión inevitable de que el arte es lo mejor que sabemos hacer.

4. Todd Rundgren Estoy fascinado con el songwriting de los 70s y el momento crossover entre el glamrock y el r&b al new wave. Nadie encapsula mejor ese momento como Todd Rundgren. Mitad liricista y compositor de rock clásico, mitad cientifico loco de la producción, sus discos Something/Anything? (1972) y A Wizard, a True Star (1973) están repletos de melodías divinas cobinados con recursos de estudio súper experimentales para su época. Recomiendo enfáticamente para cualquiera que alguna vez se haya preguntado a que sonaría un disco de Neil Young con Prince.

5. Sophie La productora más importante de nuestra generación, sin ninguna duda. Desfachatadamente queer en todas sus dimensiones, la música que hizo destruye barreras solamente por su potencia musical. Suena a la vez a uñas de acrilico rayando un pizarrón, como al equivalente sonoro del relleno dulce de un Bubaloo. Todo lo que hizo, cada track, cada videoclip, cada demo inédito, me inspiran de una manera que no lo hace casi nada - pero no desde las ganas de imitarlo, sino de hacer yo mismo algo asi de irreverente, luminoso, y personal como lo que ella logró. Falleció el año pasado de manera totalmente inesperada, y desde ese día, cuando me trabo haciendo algo creativo, me pregunto: What would Sophie do?

El video de "Fiebre", uno de los singles del nuevo álbum de Defensa.

6. Burofax por Jimena Valdez En una clave un poco menos lúdica, esta serie de podcasts me resultó reveladora y alarmante. Son 4 capitulos enfocados cada uno en Google, Amazon, Apple y Facebook abarcando desde su historia a su esplendor actual, y sus maquinaciones internas no tan vurtuosas. Es información con la que siento que todos deberíamos contar, explicada de una manera sintética y contudente. Los pueden encontrar en Spotify.

7. Abrir Facebook para ver videos de gente haciendo artesanías raras Como nerd de la computadora que soy, aún paso mas tiempo en la PC que en el celular, y como acto de memoría muscular todavia abro Facebook cada tanto sin entender bien el porqué. Pero el algoritmo me conoce a la perfección. Ni bien scrolleo un poco me encuentro viendo un video de alguien haciendo algo súper elaborado, desde restaurar un hacha medieval a alguien que hace bordados con estaño. Es un tipo de contenido que me resulta hipnótico y relajante, y uno de los principales motivos de mi falta de productividad en esos días que tengo tanto para hacer que no sé por dónde empezar. Les dejo este que es mi favorito, por su dirección de foto impecable.

Los sets de Eric Olsen, uno de los favoritos de Furio.

8. Los sets de Eric Olsen para Radio Rea MI amigo personal, Eric Olsen (me encanta presentarlo asi), hace unos sets hermosos de ambient en colaboración con Radio Rea. El último que publicaron creo que es mi favorito. Con una curaduría pasada de sensible y anacrónica, enlaza de Debussy a Arca, Ennio Morricone a The Caretaker un monton de joyitas menos conocidas. Es lo ideal para escuchar mientras escribo o cocino, o cuando simplemente quiero estar un poco acompañado.

9. Nina Simone, en vivo en Montreux 1976 Me la juego a decir que este es quizás el mejor registro de un show en vivo de cualquier músico, de cualquier época. Hay pocos artistas que me tocan tanto como Nina y este show, grabado en uno de los momentos más tumultosos de su vida, en el que pasa casi tanto tiempo hablando como cantando, y todo lo que hace y dice, la manera en la que se desplaza por el escenario y comanda cada segundo de la performance me conmueve y enaltece cada vez que lo veo.

10. Cuaderno primero, computadora después. Más allá de mi fanatismo por la digitalidad y todas las posibilidades que nos brinda, no hay nada que odie más que tener que escribir en el celular. Ni hablar de dibujar. Por más incomodo que sea, llevo a todos lados dos cuadernos, uno para escribir y otro para dibujos, que nunca me fallan. El proceso de edición después lo hago en la computadora, en un sinfín de archivos de Google docs y carpetas de Dropbox, donde recopilo versiones de letras, frames de peliculas o fotos de cosas que veo en la calle que me despiertan ideas y bajo a tierra todo lo que vengo pensando. Una versión post-Y2K del “escribí borracho, editá sobrio”, o como dice Hannah Montana, “you know that it’s the best of both worlds”.

